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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В Самаре парень умер от ножевого ранения, а его брат выпал с 9-го этажа

В Самаре парень умер от ножевого ранения, а его брат выпал с 9-го этажа

Кровавая драма случилась в Самаре в одном из домов на проспекте Кирова. Врачам позвонил 32-летний мужчина и сообщил, что его 26-летний родственник получил ножевые ранения. Медики прибыли на место оперативно, однако им оставалось лишь констатировать смерть молодого человека.
Тем временем, 

19 декабря 2016, 04:09
Пьяный самарец свалился вниз с лестницы третьего этажа

Пьяный самарец свалился вниз с лестницы третьего этажа

2 декабря «скорая» выезжала на вызов к одному из домов в Сиреневом переулке. Здесь помощь медиков потребовалась 48-летнему мужчине. По предварительной информации, самарец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, свалился вниз с лестницы 3 этажа в подъезде.
Медики диагностировали у 48-летнего 

4 декабря 2016, 03:58
В полиции Сызрани задержанный с наркотиками украинец выпрыгнул из окна и сломал ноги

В полиции Сызрани задержанный с наркотиками украинец выпрыгнул из окна и сломал ноги

32-летний гражданин Украины, задержанный в Сызрани за хранение наркотиков, получил травму в отделе полиции. Выяснением обстоятельств происшествия занимаются сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 23 октября. По предварительным данным, задержанный, пытаясь скрыться от полицейских, 

25 октября 2016, 10:33
Молодой человек выпал из окна главного здания МГУ

Молодой человек выпал из окна главного здания МГУ

Молодой человек чудом остался в живых после падения из окна главного здания МГУ им. М.В. Ломоносова на Воробьевых горах. Об этом чрезвычайном происшествии сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах российской столицы.
По предварительной информации, падение произошло 

20 октября 2016, 12:07
В Самаре на Шверника груженный блоками КАМАЗ врезался в автобус, есть фото

В Самаре на Шверника груженный блоками КАМАЗ врезался в автобус, есть фото

Сегодня, 19 марта, в Самаре произошло серьезное ДТП с участием трех единиц транспорта. Как сообщают очевидцы в группе «Самарский водитель» соцсети «ВКонтакте», около 14:00 КамАЗ, груженный строительными керамзитоблоками, спускаясь по улице Шверника, не смог затормозить в условиях гололеда и 
19 марта 2016, 05:26
В Самаре полицейские изъяли у пьяного мужчины самодельный пистолет

В Самаре полицейские изъяли у пьяного мужчины самодельный пистолет

Полиция сообщила об изъятии самодельного оружия в Самаре. Возле одного из домов на ул. Шверника за мелкое хулиганство задержали предположительно пьяного мужчину. При досмотре у него в куртке нашли предмет, похожий на пистолет.

Эксперты подтвердили, что изъятое устройство - 
19 сентября 2014, 09:03
Сбивший лося автомобилист должен заплатить 40 тысяч рублей

Сбивший лося автомобилист должен заплатить 40 тысяч рублей

Водителя «Опеля», сбившего лося на улице Шверника в понедельник 16 сентября, могут оштрафовать на 40 тысяч рублей, сообщает портал «ProГород - Самара» со ссылкой на Департамент охоты и рыболовства Самарской области. Напомним, лось, пробежав некоторое расстояние, упал и от 
18 сентября 2013, 10:28
Рядом с самарской школой погиб лось

Рядом с самарской школой погиб лось

В Самаре сотрудники санэпидемстанции работают на месте обнаружения мертвого лося. Тело животного нашли в непосредственной близости от школы № 139.  Как сообщается на портале «Волга-Ньюс» дети фотографируются с погибшим лосем, а работники школы никак не препятствуют им, несмотря на то, что 
16 сентября 2013, 02:02
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