В субботу, 24 декабря, утром в Самаре на улице Шверника выпала женщина из квартиры, предположительно, с 10-го этажа, передает «Волга Ньюс».
Скорая помощь прибыла через 7 минут. Медики пытались спасти женщине жизнь. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Пострадавшая скончалась. По предварительной информации, женщине было примерно 60-70 лет.
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