Еще три уголовных дела возбуждены в отношении сотрудников ООО «Современные медицинские технологии». Об этом сообщает Росздравнадзор. В ходе проверки, которую проводила прокуратура Самарской области, было выяснено, что в рамках заключенного госконтракта «СМТ» поставило в самарскую больницу имени Пирогова два магнитно-резонансных томографа общей стоимостью почти в 113 миллионов рублей и реанимационный комплекс за 37 миллионов 443 тысячи рублей в областную клиническую больницу имени Середавина. Привлеченные эксперты Росздравнадзора установили, что эта аппаратура не зарегистрирована на территории России а, значит, не может применяться для лечения пациентов. В результате Следственный комитет по Самарской области возбудил дела по 238 статье Уголовного кодекса - обращение незарегистрированных, недоброкачественных медицинских изделий и 3-й части 30-й статьи УК - приготовление к преступлению. Напомню, ранее в отношении руководства «СМТ» было возбуждено уголовное дело по статьям «Коммерческий подкуп» и «Злоупотребление должностными полномочиями».
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В Самаре зазвучат электросирены
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14 марта 2017, 02:08
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В России выпустили первую партию отечественных смартфонов INOI. Уже …
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2 февраля 2017, 12:20
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Следователи завели новые уголовные дела из-за акций завода «ТоАЗ»
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Неутешительные данные приводит информационно-аналитический центр "Сова", который специализируется на анализе проблем национализма, ксенофобии и т.д. По данным агентства, которое проанализировало цифры из открытых источников, количество уголовных дел из-за постов в интернете, которые заканчиваются реальным заключением под стражу для подозреваемых, увеличилось …
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30 июня 2016, 11:09
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Самарские лагеря отдыха незаконно получали деньги за детей
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4 мая 2016, 02:55
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Сергей Шатило выиграл суд у налоговой службы в Самаре
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28 января 2016, 02:33
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В Самарской области возобновили уголовные дела против «Буяна» и «Родника»
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13 августа 2015, 01:35
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Инвесторы вложат в новый кардиохирургический центр в Самаре 3 млрд рублей
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16 января 2014, 11:10