Кровь на асфальте: В Самарской области в ДТП за 7 месяцев погибли 180 человек В этом году в Самарской области число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими снизилось на 7%. По числу погибших - на 25%, раненых в ДТП было меньше на 4%. Всего за 7 месяцев зарегистрировано почти 2000 аварий, в которых погибли 180 человек …