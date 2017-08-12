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Самарец на Porche Cayenne насмерть сбил женщину и скрылся
Вчера, 11 августа, в Самаре произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщают очевидцы в группе «ЧП Самара Тольятти», инцидент случился около 23:00 на улице Стара-Загора, рядом с кинотеатра «Шипка».
Автомобиль Porche Cayenne сбил на проезжей части женщину, после …
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12 августа 2017, 01:24
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Кровь на асфальте: В Самарской области в ДТП за 7 месяцев погибли 180 человек
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11 августа 2017, 04:55
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В Сызрани открылась выставка машин, разбитых пьяными водителями
Сотрудники сызранской Госавтоинспекции совместно с общественниками решили провести оригинальную акцию – организовали своеобразную выставку автомобилей, разбитых пьяными водителями. Искореженные машины установили в районе железнодорожного моста, чтобы их было видно всем проезжающим мимо автомобилистам – как пример того, к чему приводит …
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11 августа 2017, 01:17
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Самарский автомобилист пытался выехать из двора и разбил несколько машин
Днем 10 августа в Самаре, на улице Ставропольской, произошло массовое ДТП. Причем все они были повреждены внедорожником, водитель которого, предположительно, до этого отдыхал в «разливайке».
Владимир Зубов, инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре:
- Сегодня примерно в …
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10 августа 2017, 05:23
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Видео: рабочие начали укладывать шпалы и рельсы до «Самара Арены»
В Самаре продолжается строительство новой трамвайной линии до стадиона «Самара Арена». Рабочие уже начали укладывать шпалы и рельсы. Снятое с воздуха видео, как проходят работы, опубликовал самарский блогер Александр Карягин.
Напомним, новую ветку прокладывают от улицы Ташкентской. Ее протяженность …
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4 августа 2017, 02:09
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В блогах: как самарские трамвайчики будут ездить в Новокуйбышевск?
Блогер Ольга Потапова обсуждает недавнюю передачу Самаре новых низкопольных трамваев. "По городу пошел слух, что якобы имеются планы пустить эти трамваи до Новокуйбышевска, через Южный Город. Но как они туда попадут? Допустим, например, проложат трамвайные пути по одному из …
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28 июля 2017, 08:33
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В Самаре начали тестировать 3 новых супертрамвая
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17 июля 2017, 01:06
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Самарцев пытаются защитить от трамваев
Блогер verqiz поведал, что в Самаре наконец-то решили "известную городскую проблему опасной тропы вдоль трамвайных путей и забора Ботанического сада". "Раньше пешеходам путь от Московского шоссе до улицы Гая приходилось преодолевать почти по шпалам. Расстояние от рельса до края …
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11 июля 2017, 10:02