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В Сызрани Nissan врезался в маршрутку: 6 человек пострадало
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30 декабря 2017, 03:20
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Под Самарой 22-летний парень на BMW X6 слетел в кювет
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29 декабря 2017, 02:52
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В Самаре водитель «Гелендвагена» устроил массовое ДТП и сбежал
В пятницу, 29 декабря, в Самаре, в Промышленном районе, произошло массовое ДТП. На улице Димитрова водитель «Гелендвагена» ударил ехавшую впереди иномарку. По «принципу домино» последовало еще несколько столкновений. В результате механические повреждения получили пять машин – иномарки. Помимо «Гелендвагена», участниками …
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29 декабря 2017, 01:38
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В Сызрани молодой водитель «ВАЗ 21099» разбил голову в ДТП с Kalina
В Сызрани проводится проверка по факту ДТП с участием двух молодых автомобилистов. Авария случилась во вторник, 28 декабря, около 23 часов. На улице Жуковского столкнулись Kalina и «ВАЗ 21099». «Калиной» управлял 19-летний водитель. Он двигался от улицы Циолковского.
«По предварительной информации …
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29 декабря 2017, 12:18
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В центре Самары водитель на Toyota RAV4 влетел в новый трамвай
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26 декабря 2017, 11:42
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В Самаре водитель на такси залетел под трамвай
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25 декабря 2017, 01:17
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Жуткое ДТП на Кирова в Самаре: «десятка» залетела под трамвай
Сегодня, 24 декабря, утром в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. В районе Кировского рынка столкнулись «десятка» и трамвай. Передают в паблике «Новости Самары - Самара life».
«Авария произошла примерно в 11:00. «Десятка» буквально залезла под трамвай. …
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24 декабря 2017, 04:48
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В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено»
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20 декабря 2017, 03:46
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В Самаре на Димитрова насмерть сбили пешехода
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10 декабря 2017, 10:50
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Пьяный самарец на «Ситроене» сбил насмерть пешехода и скрылся
Вчера, 29 сентября, вечером в Самаре произошло еще одно смертельное ДТП с участием пешехода. На проспекте Металлургов автомобилист, управляя автомобилем Citroen, сбил насмерть переходившего дорогу мужчину и скрылся с места происшествия.
Спустя некоторое время полицейские при содействии «Ночного …
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30 сентября 2017, 03:09
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Пьяный самарец насмерть сбил пешехода и скрылся
Сегодня, 24 сентября, около 2-х часов ночи в поселке Управленческий произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель Лады сбил пешехода. Причем, утверждают очевидцы, удар был настолько сильным, что у автомобиля снесло часть крыши. Автомобилист скрылся с места происшествия, передают в …
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24 сентября 2017, 01:32
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«Приора» насмерть сбила пенсионера на велосипеде в селе Выселки под Тольятти
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21 сентября 2017, 10:08