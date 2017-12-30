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Материалы по теме:

В Сызрани Nissan врезался в маршрутку: 6 человек пострадало

В Сызрани Nissan врезался в маршрутку: 6 человек пострадало

Сегодня, 30 декабря, утром в Сызрани на улице Локомобильной на мосту через Крымзу практически лоб в лоб столкнись Nissan Almera и 65-я маршрутка.

По предварительной версии сотрудников полиции, 41-летний водитель иномарки, двигаясь по направлению к улице Кадровой, не справился 
30 декабря 2017, 03:20
Под Самарой 22-летний парень на BMW X6 слетел в кювет

Под Самарой 22-летний парень на BMW X6 слетел в кювет

В четверг, 28 декабря, в Большеглушицком районе Самарской области произошло ДТП. 22-летний парень на BMW X6 слетел с дороги в кювет. Авария случилась на 92 километре дороги Самара – Большая Черниговка около девяти часов утра. Иномарка ехала со стороны Большой 
29 декабря 2017, 02:52
В Самаре водитель «Гелендвагена» устроил массовое ДТП и сбежал

В Самаре водитель «Гелендвагена» устроил массовое ДТП и сбежал

В пятницу, 29 декабря, в Самаре, в Промышленном районе, произошло массовое ДТП. На улице Димитрова водитель «Гелендвагена» ударил ехавшую впереди иномарку. По «принципу домино» последовало еще несколько столкновений. В результате механические повреждения получили пять машин – иномарки. Помимо «Гелендвагена», участниками 
29 декабря 2017, 01:38
В Сызрани молодой водитель «ВАЗ 21099» разбил голову в ДТП с Kalina

В Сызрани молодой водитель «ВАЗ 21099» разбил голову в ДТП с Kalina

В Сызрани проводится проверка по факту ДТП с участием двух молодых автомобилистов. Авария случилась во вторник, 28 декабря, около 23 часов. На  улице Жуковского столкнулись Kalina и «ВАЗ 21099». «Калиной» управлял 19-летний водитель. Он двигался от улицы Циолковского.

«По предварительной информации 

29 декабря 2017, 12:18
В центре Самары водитель на Toyota RAV4 влетел в новый трамвай

В центре Самары водитель на Toyota RAV4 влетел в новый трамвай

В понедельник, 25 декабря, в Самаре на перекрестке проспекта Ленина и улицы Полевой произошло ДТП с участием трамвая. Новый трамвай, следовавший по маршруту №22, протаранил внедорожник Toyota RAV4. Видео с места ДТП очевидец опубликовал в социальной сети. Судя по тайм-коду, 
26 декабря 2017, 11:42
В Самаре водитель на такси залетел под трамвай

В Самаре водитель на такси залетел под трамвай

В понедельник, 25 января, в Самаре водитель на легковом автомобиле с логотипом службы такси залетел под трамвай. Это произошло на улице Советской. Фото с места ДТП появилось в социальной сети.

«25 декабря, 10:00, улица Советская: таксист не уступает трамваю», 
25 декабря 2017, 01:17

Жуткое ДТП на Кирова в Самаре: «десятка» залетела под трамвай

Жуткое ДТП на Кирова в Самаре: «десятка» залетела под трамвай

Сегодня, 24 декабря, утром в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. В районе Кировского рынка столкнулись «десятка» и трамвай. Передают в паблике «Новости Самары - Самара life».
 
«Авария произошла примерно в 11:00. «Десятка» буквально залезла под трамвай. 
24 декабря 2017, 04:48
В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено»

В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено»

В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено», сообщили очевидцы в соцсети. Фото с места происшествия появилось в паблике «ДТП Самара». По сообщению автора, авария произошла на перекрестке улиц Пензенской и Дачной прямо на трамвайной линии. Передняя 
20 декабря 2017, 03:46
В Самаре на Димитрова насмерть сбили пешехода

В Самаре на Димитрова насмерть сбили пешехода

Сегодня, 10 декабря, вечером около 17:30 в Кировском районе областного центра произошло серьезное ДТП со смертельным исходом. В районе дома № 45 на улице Георгия Димитрова водитель на Mitsubishi Lancer на огромной скорости наехал на мужчину, который, по предварительным данным, 
10 декабря 2017, 10:50
Пьяный самарец на «Ситроене» сбил насмерть пешехода и скрылся

Пьяный самарец на «Ситроене» сбил насмерть пешехода и скрылся

Вчера, 29 сентября, вечером в Самаре произошло еще одно смертельное ДТП с участием пешехода. На проспекте Металлургов автомобилист, управляя автомобилем Citroen, сбил насмерть переходившего дорогу мужчину и скрылся с места происшествия.

Спустя некоторое время полицейские при содействии «Ночного 
30 сентября 2017, 03:09
Пьяный самарец насмерть сбил пешехода и скрылся

Пьяный самарец насмерть сбил пешехода и скрылся

Сегодня, 24 сентября, около 2-х часов ночи в поселке Управленческий произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель Лады сбил пешехода. Причем, утверждают очевидцы, удар был настолько сильным, что у автомобиля снесло часть крыши. Автомобилист скрылся с места происшествия, передают в 
24 сентября 2017, 01:32
«Приора» насмерть сбила пенсионера на велосипеде в селе Выселки под Тольятти

«Приора» насмерть сбила пенсионера на велосипеде в селе Выселки под Тольятти

В Ставропольском районе 20 сентября в ДТП погиб велосипедист, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По информации ведомства, в 19:00 на улице Дорожной сели Выселки 61-летний житель Тольятти на велосипеде "Сура" без световозвращающих элементов и защитной амуниции ехал 
21 сентября 2017, 10:08
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