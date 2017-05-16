Продажи АвтоВАЗА в апреле выросли на 7% По итогам апреля АвтовВАЗ продал 26 337 автомобилей. Это на 7 процентов больше показателя апреля прошлого года (24 648). Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса.



Доля рынка автозавода осталась на прошлогоднем уровне – 20,3%. А по данным за четыре …