В ночь на 16 мая на Стара-Загоре в Самаре воспламенились сразу несколько автомобилей. Об этом рассказывают свидетели случившегося и представители ГУ МЧС Самарской области.
Информация о чрезвычайном происшествии поступила в 01:21, на место прибыли восемь спасателей и две единицы техники. За считанные минуты возгорание было локализовано, а затем пожар полностью потушили.
Припаркованные транспортные средства полыхнули во дворе дома № 104. Как утверждается, пламя охватило шесть машин. Почти полностью сгорели автомобили Toyota, Renault, Hyundai и ВАЗ-2104. К счастью, людей в салонах в столь поздний час не было. Жильцы дома написали, что предварительно услышали хлопок, а затем появился огонь. А потому они предполагают, что это был поджог. Впрочем, настоящую причину случившегося предстоит выяснить специалистам.
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