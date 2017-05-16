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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2017г 
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Материалы по теме:

20 мая в парках Самары - ретро-автомобили и выступления лошадей

20 мая в парках Самары - ретро-автомобили и выступления лошадей

В субботу в Самаре впервые состоится День парков, который уже более десяти лет празднуют в столице и Санкт-Петербурге. Разные программы запланированы сразу на нескольких городских площадках.
В парке Щорса жителей и гостей областного центра ждет детский концерт, в парке «Молодежный» 

15 мая 2017, 10:00
Bentley собирается выпустить особенные автомобили для веганов

Bentley собирается выпустить особенные автомобили для веганов

О своем намерении выпустить серию автомобилей, обивка салона которых выполнена из "этичных" материалов, заявили дизайнеры компании. Сейчас бренд создает авто,  отличающиеся исключительно кожаным интерьером. На одну машину уходит до 20 шкур убитых зверей.
Новые автомобили высокого класса  будут рассчитаны на 

12 мая 2017, 06:05
Продажи АвтоВАЗА в апреле выросли на 7%

Продажи АвтоВАЗА в апреле выросли на 7%

По итогам апреля АвтовВАЗ продал 26 337 автомобилей. Это на 7 процентов больше показателя апреля прошлого года (24 648). Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса.
 
Доля рынка автозавода осталась на прошлогоднем уровне – 20,3%. А по данным за четыре 

12 мая 2017, 11:31
В Тольятти загорелся асфальтный завод

В Тольятти загорелся асфальтный завод

Вчера, 7 мая, вечером в Тольятти случился пожар на одном из местных предприятий. Возгорание зафиксировали на территории асфальтного завода, передает 63.ru
Очевидцам ЧП удалось сфотографировать пламя. По их словам, возгорание имело значительный масштаб.
Как отмечает портал, это не единственное 
8 мая 2017, 09:01
В Самаре сгорел склад с пластиковой тарой

В Самаре сгорел склад с пластиковой тарой

Сегодня, 6 мая, в 6:50 утра на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о крупном возгорании на Заводском шоссе, передает ГУ МЧС по Самарской области.
 
Загорелась пластиковая и деревянная тара в подсобном помещении. Пламя охватило территорию площадью более 100 квадратных 
6 мая 2017, 04:45
В лесах - не зажигать: синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в выходные

В лесах - не зажигать: синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в выходные

В четверг, 4 мая, на сайте Приволжского УГМС появилось штормовое предупреждение.  Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в лесах Самарской области.

«В период с 5 по 7 мая 2017 года в  Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс)», - 

5 мая 2017, 10:49
Сто пожарных тушили ангар с бытовой химией в Самаре

Сто пожарных тушили ангар с бытовой химией в Самаре

Накануне на одном из крупных оптовых рынков Самары, на улице Мальцева, случился пожар. Там горел ангар с бытовой химией. Пламя охватило 200 квадратных метров.
Из-за угрозы отравления людей продуктами горения, вызову сразу был присвоен повышенный номер сложности. К месту ЧП 

4 мая 2017, 12:02
В Самаре горел склад бытовой химии на рынке «Самара»

В Самаре горел склад бытовой химии на рынке «Самара»

Сегодня, 3 мая, примерно в 18:00 в Самаре пожарные потушили горящий ангар, расположенный на оптовом рынке «Самара» на проезде Мальцева.

Возгорание на складе площадью 1500 квадратных метров произошло около 15:30. В помещении загорелась бытовая химия. Очевидцы утверждали, что слышали 
3 мая 2017, 10:06
В Иркутской области сгорела целая деревня из 86 домов

В Иркутской области сгорела целая деревня из 86 домов

Целая деревня, где жили свыше 430 человек, уничтожена пламенем в Иркутской области. В регионе действует режим ЧС, причины происшествия сейчас устанавливаются, сообщают российские СМИ.
Речь идет о населенном пункте под названием Бубновка. Там было 86 домов и проживало 435 человек.

28 апреля 2017, 06:19
У разорившегося француза отняли коллекцию раритетных машин АвтоВАЗа

У разорившегося француза отняли коллекцию раритетных машин АвтоВАЗа

В группе "Самарские водители" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что во Франции нашли заброшенный автосалон с раритетными «Ладами». Он находится в маленьком городке Макон на востоке страны.

Странное здание под вывеской «Garage Gilbert Lada» расположилось на обочине. Внутри строения не 
28 апреля 2017, 05:55
В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды

В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды

В среду, 26 апреля, в Тольятти произошло коммунальное ЧП. Около десяти часов вечера в МЧС поступило сообщение о повреждении подземного кабеля напряжением 10 кВ. Инцидент произошел на территории Комсомольского района в микрорайоне Поволжский, в котором проживает около тысячи человек.

В результате 

27 апреля 2017, 09:51
В Самаре на Революционной загорелась пятиэтажка: жильцов выводили на улицу

В Самаре на Революционной загорелась пятиэтажка: жильцов выводили на улицу

В ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 апреля, в Самаре на улице Революционной дом № 147 случился пожар. В 5-этажном жилом доме загорелся подвал. Очаг возгорания находился под первым подъездом., передает портал 63.ru.

По словам 
16 апреля 2017, 12:42
Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин

Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин

В городе Чаньчунь Китайской Народной Республики женщина ночью сожгла девять белых автомобилей. Поводом для этого была месть автомобилистам за гибель ее собаки.
Китайской мстительнице 45 лет. Некоторое время назад ее домашнего питомца сбил насмерть автомобиль, и женщина задумала акцию возмездия.

10 апреля 2017, 03:28
Трюком с поджогом ульяновского подростка заинтересовался следком

Трюком с поджогом ульяновского подростка заинтересовался следком

СУ СУ РФ по Ульяновской области проводит проверку по факту размещения в соцсетях и на сайтах электронных СМИ видеоролика, где молодые люди поджигают одежду на себе. Сообщение об этом распространили региональные информагентства.
Согласно предварительной информации, съемки этого экстремального видео были 

10 февраля 2017, 10:46
22-летний житель Самарской области убил знакомого и поджег его квартиру

22-летний житель Самарской области убил знакомого и поджег его квартиру

Полиция расследует убийство в селе Кинель-Черкассы. По версии следствия, 22-летний мужчина зарезал своего знакомого и совершил поджог его квартиры из ревности. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Труп жертвы нашли в сгоревшей квартире дома на улице Заволжской. Эксперты 

21 сентября 2016, 03:50
В Большеглушицком районе мужчина сжег себя и жену

В Большеглушицком районе мужчина сжег себя и жену

44-летний глава семейства приревновал свою 34-летнюю супругу.
20 сентября 2016, 06:55
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