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В четверг, 9 августа, странный пешеход едва не спровоцировал серьезную аварию в Сызрани. По словам автомобилистов, на перекрестке трассы М-5 «Урал» и дороги Сызрань - Октябрьск мужчина невысокого роста, возможно, подросток в спортивном синем костюме буквально кидался под колеса проезжавших 
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Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение

Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение

В Самарской области возбуждены уголовные дела против двоих сотрудников полиции, подозреваемых в коррупции. Им предъявлены обвинения в получении взяток в крупном размере. В субботу состоится судебное заседание, на котором для правоохранителей будет избрана мера пресечения, сообщает региональное СУ СК РФ.
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18-летняя девушка сбила 70-летнюю пенсионерку в Самаре

18-летняя девушка сбила 70-летнюю пенсионерку в Самаре

В четверг вечером, 9 августа, в ДТП в областной столице пострадал пешеход. По информации регионального ГУ МВД, в 21:55 18-летняя автомобилистка ехала по внутриквартальному проезду дома №198 «а» по улице Ново-Садовой. Девушка не смогла контролировать движение своей машины и ее 
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Любовь Картамышеву попросили посадить в тюрьму на 7 лет

Любовь Картамышеву попросили посадить в тюрьму на 7 лет

В Кировском районном суде Самары прошли прения по уголовному делу в отношении бывшего директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Ее обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за зачисление в школу ученика.

Гособвинитель попросил для экс-руководителя гимназии 7 лет 
10 августа 2018, 01:51
Сменили главврача: новый виток скандала в стоматологической поликлинике № 2 в Самаре

Сменили главврача: новый виток скандала в стоматологической поликлинике № 2 в Самаре

Новый скандал возник в самарской стоматологической поликлинике № 2 Промышленного района, отданной в концессию частному мединституту "Реавиз", афеллированному известному в медицинских кругах бизнесмену Николаю Лысову. В течение года врачи так и не смогли найти общий язык со своим новым руководством. 
10 августа 2018, 01:21
В Самаре высотку на Ново-Садовой украсила девушка с шарами-планетами

В Самаре высотку на Ново-Садовой украсила девушка с шарами-планетами

На самарской многоэтажке, расположенной на улице Ново-Садовой, 198 появился новый мурал. Ранее конкурс на лучшие эскизы проводил Фонд капремонта. Граффитисты из Самары, Москвы и Тольяти прислали более 1200 работ. На темно-синем контрастном фоне авторы нарисовали очаровательную девушку, котопая держит связку 
6 августа 2018, 10:26
В Самаре осыпается свежий фасад с дома Покидышева на Ленинградской

В Самаре осыпается свежий фасад с дома Покидышева на Ленинградской

Не прошло и месяца с завершения ЧМ-2018, как у отрестарированных фасадов зданий в историческом центре Самары снова возникли  проблемы. У здания на улице Ленинградской, 26-28 осыпается благоустроенный фасад, пишет «Самарское обозрение». Один из пользователей рассказал об этом руководителю Управления 
6 августа 2018, 01:54
В блогах: До мундиаля - как до Луны. Позорная организация транспорта на матче

В блогах: До мундиаля - как до Луны. Позорная организация транспорта на матче "Крылья Советов" - ЦСКА

С вопросом к властям самарцы обратились и через "Твиттер". Горожане пожаловались, что "организация движения транспорта на матче "Крылья Советов" - ЦСКА оказалась на порядок ниже, чем на чемпионате мира".

"После игры невозможно было уехать. Трамвай довозил только до 
1 августа 2018, 08:03
Во время ЧМ-2018 в Самаре побывали 500 тысяч туристов

Во время ЧМ-2018 в Самаре побывали 500 тысяч туристов

500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранных болельщиков побывали в Самаре во время ЧМ-2018. Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России по их популярности у туристов.

Самара вошла в пятерку самых 
31 июля 2018, 10:07
Набор заводил для трибун объявили самарские «Крылья Советов»

Набор заводил для трибун объявили самарские «Крылья Советов»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» ищет заводящих, которые организуют болельщиков на стадионе. Они будут закреплены перед каждым сектором.
 
"Во время ЧМ-2018 многие впервые видели, как ярко и громко болеют за своих колумбийцы, австралийцы, бразильцы и другие любители футбола. Неоспоримым является факт: 
26 июля 2018, 09:36
В блогах: в Самаре увековечат историческую победу сборной России в 1/8 финала

В блогах: в Самаре увековечат историческую победу сборной России в 1/8 финала

Фонд капитального ремонта Самарской области сообщил в "Твиттере", что в Самаре на фасаде дома № 369 по улице Ново-Садовой увековечат историческую победу сборной России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Заказчиком проекта выступил непосредственно регоператор. Средства на его 
16 июля 2018, 05:28
Огромные граффити в честь победы сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018 появятся в Самаре

Огромные граффити в честь победы сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018 появятся в Самаре

На доме №369 по улице Ново-Садовой в Промышленном районе губернской столицы скоро нарисуют граффити в честь победы сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018. Напомним, что 1 июля национальная команда России выиграла матч с Испанией со счетом 1(4):1(3) и получила право 

15 июля 2018, 09:49
Вандалы добрались до скейт-парка в Струковском саду Самары

Вандалы добрались до скейт-парка в Струковском саду Самары

В Самаре вандалы добрались 
4 июля 2018, 10:39
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