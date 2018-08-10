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Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в Сызрани
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10 августа 2018, 02:50
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Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение
В Самарской области возбуждены уголовные дела против двоих сотрудников полиции, подозреваемых в коррупции. Им предъявлены обвинения в получении взяток в крупном размере. В субботу состоится судебное заседание, на котором для правоохранителей будет избрана мера пресечения, сообщает региональное СУ СК РФ.
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10 августа 2018, 02:14
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18-летняя девушка сбила 70-летнюю пенсионерку в Самаре
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10 августа 2018, 01:59
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Любовь Картамышеву попросили посадить в тюрьму на 7 лет
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10 августа 2018, 01:51
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Сменили главврача: новый виток скандала в стоматологической поликлинике № 2 в Самаре
Новый скандал возник в самарской стоматологической поликлинике № 2 Промышленного района, отданной в концессию частному мединституту "Реавиз", афеллированному известному в медицинских кругах бизнесмену Николаю Лысову. В течение года врачи так и не смогли найти общий язык со своим новым руководством. …
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10 августа 2018, 01:21
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В Самаре высотку на Ново-Садовой украсила девушка с шарами-планетами
На самарской многоэтажке, расположенной на улице Ново-Садовой, 198 появился новый мурал. Ранее конкурс на лучшие эскизы проводил Фонд капремонта. Граффитисты из Самары, Москвы и Тольяти прислали более 1200 работ. На темно-синем контрастном фоне авторы нарисовали очаровательную девушку, котопая держит связку …
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6 августа 2018, 10:26
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В Самаре осыпается свежий фасад с дома Покидышева на Ленинградской
Не прошло и месяца с завершения ЧМ-2018, как у отрестарированных фасадов зданий в историческом центре Самары снова возникли проблемы. У здания на улице Ленинградской, 26-28 осыпается благоустроенный фасад, пишет «Самарское обозрение». Один из пользователей рассказал об этом руководителю Управления …
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6 августа 2018, 01:54
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В блогах: До мундиаля - как до Луны. Позорная организация транспорта на матче "Крылья Советов" - ЦСКА
С вопросом к властям самарцы обратились и через "Твиттер". Горожане пожаловались, что "организация движения транспорта на матче "Крылья Советов" - ЦСКА оказалась на порядок ниже, чем на чемпионате мира".
"После игры невозможно было уехать. Трамвай довозил только до …
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1 августа 2018, 08:03
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Во время ЧМ-2018 в Самаре побывали 500 тысяч туристов
500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранных болельщиков побывали в Самаре во время ЧМ-2018. Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России по их популярности у туристов.
Самара вошла в пятерку самых …
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31 июля 2018, 10:07
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Набор заводил для трибун объявили самарские «Крылья Советов»
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» ищет заводящих, которые организуют болельщиков на стадионе. Они будут закреплены перед каждым сектором.
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26 июля 2018, 09:36
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В блогах: в Самаре увековечат историческую победу сборной России в 1/8 финала
Фонд капитального ремонта Самарской области сообщил в "Твиттере", что в Самаре на фасаде дома № 369 по улице Ново-Садовой увековечат историческую победу сборной России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Заказчиком проекта выступил непосредственно регоператор. Средства на его …
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16 июля 2018, 05:28
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Огромные граффити в честь победы сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018 появятся в Самаре
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15 июля 2018, 09:49
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Вандалы добрались до скейт-парка в Струковском саду Самары
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4 июля 2018, 10:39