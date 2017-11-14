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На трассе Самара-Бугуруслан столкнулись легковушка и КамАЗ: водитель погиб
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13 ноября 2017, 10:35
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Водители Kia и Toyota столкнулись и пострадали под Самарой
В воскресенье, 12 ноября, на трассе под Самарой столкнулись Kia и Toyota. ДТП произошло в 13:30 в Кинельском районе. Оба водителя пострадали.
«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 44-летний водитель (водительский стаж 21 год) автомобиля «Toyota» двигался по автодороге Кинель-Богатое-Борское …
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13 ноября 2017, 01:43
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В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб
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13 ноября 2017, 11:41
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В очередь, все в очередь: В Тольятти «Калина» врезалась в дерево, а в нее – «четырнадцатая»
Необычное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Автозаводском районе Тольятти сегодня ночью, 12 ноября. Как передает паблик "Патрулю Тольятти" соцсети «ВКонтакте», возле дома №2 по бульвару Королева водитель «Калины» не справился с управлением и врезался в дерево. …
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12 ноября 2017, 03:50
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В блогах: «Иногородним прожектерам-концептуалистам. И не только...»
Блогер Игорь Кондратьев обращается к властям региона разработать к ЧМ-2018 несколько гостевых маршрутов по улицам Гагарина и Победы, возможно с посещением выставочных экспозиций заводов авиакосмического узла. "Коли уж вы взяли за основу космическую тематику при подготовке Самары к мундиалю, …
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8 октября 2015, 09:55
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В Самаре произошло ДТП с участием четырех автомобилей
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30 апреля 2014, 09:55
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В Самаре на ул. Гагарина семья отравилась угарным газом
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1 апреля 2014, 03:44