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Материалы по теме:

На трассе Самара-Бугуруслан столкнулись легковушка и КамАЗ: водитель погиб

На трассе Самара-Бугуруслан столкнулись легковушка и КамАЗ: водитель погиб

Сегодня, 13 ноября, около 17.00 на 54-м километре автодороги Самара-Бугуруслан произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области
 
По предварительным сведениям сотрудников полиции, 40-летний водитель на автомашине Киа Спортаж не справился с управлением, выехал на полосу 
13 ноября 2017, 10:35
Водители Kia и Toyota столкнулись и пострадали под Самарой

Водители Kia и Toyota столкнулись и пострадали под Самарой

В воскресенье, 12 ноября, на трассе под Самарой столкнулись Kia и Toyota. ДТП произошло в 13:30 в Кинельском районе. Оба водителя пострадали.

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 44-летний водитель (водительский стаж 21 год) автомобиля «Toyota» двигался по автодороге Кинель-Богатое-Борское 

13 ноября 2017, 01:43
В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб

В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб

Маршрутка снесла столб в Тольятти, в ДТП пострадали два пассажира, сообщили очевидцы. Фото с места происшествия появилось в социальной сети.

«Юбилейная за Фрунзе: маршрутка 131 в столб», - написал в комментарии автор фото.

По предварительным данным, маршрутный микроавтобус 
13 ноября 2017, 11:41
В очередь, все в очередь: В Тольятти «Калина» врезалась в дерево, а в нее – «четырнадцатая»

В очередь, все в очередь: В Тольятти «Калина» врезалась в дерево, а в нее – «четырнадцатая»

Необычное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Автозаводском районе Тольятти сегодня ночью, 12 ноября. Как передает паблик "Патрулю Тольятти" соцсети «ВКонтакте», возле дома №2 по бульвару Королева водитель «Калины» не справился с управлением и врезался в дерево. 
12 ноября 2017, 03:50
В блогах: «Иногородним прожектерам-концептуалистам. И не только...»

В блогах: «Иногородним прожектерам-концептуалистам. И не только...»

Блогер Игорь Кондратьев обращается к властям региона разработать к ЧМ-2018 несколько гостевых маршрутов по улицам Гагарина и Победы, возможно с посещением выставочных экспозиций заводов авиакосмического узла. "Коли уж вы взяли за основу космическую тематику при подготовке Самары к мундиалю, 
8 октября 2015, 09:55
В Самаре произошло ДТП с участием четырех автомобилей

В Самаре произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Вечером во вторник, 29 апреля, на пересечении улиц Авроры и Гагарина в Самаре произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На место аварии выезжали сотрудники пожарной охраны. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, ДТП произошло в 20:20. Проводились аварийно-спасательные 

30 апреля 2014, 09:55
В Самаре на ул. Гагарина семья отравилась угарным газом

В Самаре на ул. Гагарина семья отравилась угарным газом

Четверо жителей Самары госпитализированы в больницу имени Калинина с отравлением угарным газом. Пострадавшие – двое мужчин и два ребенка. Известно, что они являются членами одной семьи. Инцидент произошел накануне, 31 марта, в одном из домов на ул. Гагарина. Сейчас жизнь 

1 апреля 2014, 03:44
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