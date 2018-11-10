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Материалы по теме:

Вдова отравленного банкира Екатерина Пузикова официально стала адвокатом

Вдова отравленного банкира Екатерина Пузикова официально стала адвокатом

Екатерина Пузикова, вдова отравленного замруководителя самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова, официально стала адвокатом.Соответствующая запись появилась на сайте Самарской областной коллегии. Девушка сдала квалификационный экзамен. Ей присвоен реестровый номер 3070, в базе коллегии она значится как адвокат-индивидуал под именем Екатерина 
10 ноября 2018, 08:50
В блогах: в Самаре налоговая служба взыскивала с фирмы 1 рубль 31 копейку

В блогах: в Самаре налоговая служба взыскивала с фирмы 1 рубль 31 копейку

Самарчанка Анна Кондратьева рассказала в "Фейсбуке" про сомнительную эффективность местной налоговой службы. "У них на счету каждая копейка. Налоговая бдит. Любая организация сегодня регулярно получает от ФНС различные требования. Но бывает и такое. Недоимка по страховым взносам - 1 
11 ноября 2018, 04:56
В блогах: в ИК-28 открылся реабилитационный центр «Аврора»

В блогах: в ИК-28 открылся реабилитационный центр «Аврора»

Блогер Евгений Синюков поведал, что в самарской исправительной колонии № 28 в селе Рождествено открылся реабилитационный центр «Аврора». Это второй подобный центр в уголовно-исполнительной системе региона и двадцатый по счету в стране. Первый в Самарской области был открыт в 
10 ноября 2018, 08:30
В блогах: как выглядит гинекологическое отделение в Сызрани

В блогах: как выглядит гинекологическое отделение в Сызрани

В паблике "Черный список | Сызрань" соцсети "ВКонтакте" показали, как выглядит местное гинекологическое отделение. Учреждение находится в первом микрорайоне на Монгоре. В палате на третьем этаже больницы так же тепло, как и на улице. А еще тут плесень, грязь, 
10 ноября 2018, 08:10
Новогодние праздники в Самарской области обошлись без массовых нарушений общественного порядка

Новогодние праздники в Самарской области обошлись без массовых нарушений общественного порядка

Новогодние каникулы прошли без чрезвычайных происшествий и массовых нарушений общественного порядка. За тем, чтобы жители региона могли отдыхать, не беспокоясь за свою безопасность, следили 2 тысячи человек.

Но без отдельных правонарушений все равно не обошлось. За минувшие праздники были зарегистрированы 282 

9 января 2018, 06:50
Это не «фейк»: В Самаре на маршруты вышли троллейбусы со Снегурочками за рулем

Это не «фейк»: В Самаре на маршруты вышли троллейбусы со Снегурочками за рулем

Таким неожиданным образом муниципальное ТТУ решило поздравить жителей мегаполиса с наступающим Новым годом, передает портал «Губерния». Автомобилистки зачитывали «вирши» по громкой связи, кондукторы раздавали удивленным пассажирам сладости и подарки. Салоны троллейбусов были украшены новогодней и мундиальной символикой.
31 декабря 2017, 04:25
Новогодняя афиша Самары: куда сходить в праздники?

Новогодняя афиша Самары: куда сходить в праздники?

В Самаре на новогодние каникулы, которые в этот раз продлятся с 30 декабря по 8 января, запланировано более 2 тысяч праздничных мероприятий. Основные гулянья развернутся на площади имени Куйбышева. Там будут выступать музыкальные коллективы, а в саму новогоднюю ночь прогремит 
29 декабря 2017, 04:35
Дорогие друзья, поздравляем Вас с Новым годом!!!

Дорогие друзья, поздравляем Вас с Новым годом!!!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» поздравляет друзей, партнеров и коллег с Новым, 2018 годом!!!
 
Желаем Вам космического здоровья, счастья большого, как вселенная, скорости достижения цели и чтобы искрящееся настроение сопутствовало вам круглый год!
31 декабря 2017, 10:00
Британским бородачам предложили вместо елки нарядить на Новый год себя

Британским бородачам предложили вместо елки нарядить на Новый год себя

Британские креативщики разрушили представления о том, что в дни новогодних и рождественских праздников игрушками можно украшать только елки, дома и квартиры. Одно из рекламных агентств Туманного Альбиона выпустило в продажу украшения для бороды. Аксессуар получил название Beard Baubles.

В набор входит 

11 декабря 2014, 12:11
Самарская школа №34 признана лучшей в конкурсе новогоднего оформления образовательных учреждений

Самарская школа №34 признана лучшей в конкурсе новогоднего оформления образовательных учреждений

В областной столице подведены итоги конкурса на новогоднее и рождественское оформление. Первое место присуждено школе №34.
«Многие из участников показали высокий уровень в оформительском деле, поэтому конкурсная комиссия присуждала по несколько вторых и третьих мест в каждой категории», - сообщает 

21 января 2014, 11:54
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