Новогодние каникулы прошли без чрезвычайных происшествий и массовых нарушений общественного порядка. За тем, чтобы жители региона могли отдыхать, не беспокоясь за свою безопасность, следили 2 тысячи человек.

Но без отдельных правонарушений все равно не обошлось. За минувшие праздники были зарегистрированы 282 …