3
21
09
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов

Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов

К самарским полицейским обратился 51-летний мужчина. Он рассказал, что после перелета рейсом Самара - Стамбул у него пропала крупная сумма - 10 000 долларов. Транспортные полицейские просмотрели записи системы видеонаблюдения международного аэропорта «Курумоч» и увидели на них мужчину, улетевшего тем 
7 марта 2019, 02:22
В Самарской области 80% квартир в новостройках продается в ипотеку

В Самарской области 80% квартир в новостройках продается в ипотеку

По подсчетам специалистов, до 80 % квартир в новостройках в Самарской области продается в ипотеку. При этом, если 2018 год поставил рекорд по объему таких сделок, то за первые месяцы 2019 года наблюдается существенный спад. Причина - высокие ипотечные ставки 

7 марта 2019, 01:20
«Ребенок уцелел чудом»: в квартире на Калинина в Самаре обвалился потолок

«Ребенок уцелел чудом»: в квартире на Калинина в Самаре обвалился потолок

Одна из жительниц областной столицы сообщила в социальных сетях, что в квартире дома №45 по улице Калинина обвалился потолок. Ее сын, пятилетний мальчик, не пострадал только за счет везения. 
 
«Мальчик 5 лет чудом уцелел. В ПЖРТ 11 отказались устранять течь крыши. 
7 марта 2019, 12:53
Сотрудники Минтруда рассказали, почему рухнул башенный кран в Самаре

Сотрудники Минтруда рассказали, почему рухнул башенный кран в Самаре

В министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области рассказали о причинах падения башенного крана на стройплощадке на проспекте Карла Маркса. Напомним, что ЧП случилось 24 октября прошлого года. Строительный башенный кран упал на стройплощадку и пустырь неподалеку, задел две 
7 марта 2019, 11:43
Из ТЦ «Мега» в Самаре эвакуировали 400 человек

Из ТЦ «Мега» в Самаре эвакуировали 400 человек

В четверг, 7 марта, из здания молла «Мега» на 24-м километре Московского шоссе эвакуировали посетителей и сотрудников. Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, в 10:13 сработала пожарная сигнализация. Из здания вывели 400 человек. Когда на место событий прибыли 
7 марта 2019, 11:12
В Самаре начали подготовку к ремонту улицы Дачной

В Самаре начали подготовку к ремонту улицы Дачной

Департамент градостроительства ищет компанию, которая подготовит проект планировки территории для ремонта улицы Дачной. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок. Цена контракта - 4 млн 250 тысяч рублей. Исполнитель подготовит документы в течение 5 месяцев. Затем их вынесут на публичные слушания, 
28 февраля 2019, 09:14
В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до Солнечной

В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до Солнечной

В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до улицы Солнечной, об этом заявили в гордепартаменте градостроительства. Речь идет об улице XXII Партсъезда. Еще в 2012 году власти решили продлить ее до Солнечной, был завершен проект реконструкции, 
28 февраля 2019, 07:11
На въездах в Самару установят дорожные весы

На въездах в Самару установят дорожные весы

На въездах в Самару появятся пункты автоматического весогабаритного контроля автомобилей. Они позволят защитить отремонтированные дороги в областном центре от слишком тяжёлых фур, сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Один из таких пунктов установят у моста через реку Сок. Второй 

26 февраля 2019, 03:43
Приплыли: талые воды затопили улицу Транзитную в Самаре

Приплыли: талые воды затопили улицу Транзитную в Самаре

Капризы погоды продолжают доставлять неприятности жителям города. Теперь переполох вызвало резкое потепление. Улица Транзитная превратилась в речку из-за потоков воды, образовавшихся из растаявшего снега. Фото с места событий сделал Дмитрий Кувшинников. Их он отправил главе Кировского района Игорю Рудакову.

«Как я 

18 февраля 2019, 05:49
В Самаре восстановили движение транспорта на Ставропольской

В Самаре восстановили движение транспорта на Ставропольской

Хорошая новость для самарских автомобилистов: восстановлено движение транспорта на улице Ставропольской. Технологический сбой на водопроводной линии, из-за которого была перекрыта часть Ставропольской от Ново-Вокзальной до Александра Матросова, устранили в ночь с воскресенья на понедельник. Напомним, что на этом участке 
4 февраля 2019, 10:24
В Самаре перекрыли улицу Ставропольскую: на дороге образовался огромный провал

В Самаре перекрыли улицу Ставропольскую: на дороге образовался огромный провал

Провал проезжей части случился на участке улицы Ставропольской от Ново-Вокзальной до Матросова. К счастью, температурные ожоги горожанам на этот раз не грозят. На месте аварии льется не горячий кипяток, а холодная вода. По информации мэрии Самары, произошла утечка из колодцев 

3 февраля 2019, 04:06
В Самаре появился провал в асфальте на улице Николая Панова

В Самаре появился провал в асфальте на улице Николая Панова

В воскресенье, 5 августа, жители областной столицы возмутились очередным провалом асфальта в городе. На этот раз дыра на проезжей части появилась напротив дома № 31 по улице Николая Панова. Яма не глубокая, но довольно большая. Пользователи соцсетей выдвигают различные версии, 
6 августа 2018, 11:04
«Машина уходит под землю»: на Молодогвардейской в Самаре Niva провалилась под асфальт

«Машина уходит под землю»: на Молодогвардейской в Самаре Niva провалилась под асфальт

В четверг, 2 августа, в центре Самары произошло ЧП - во время движения иномарка Chevrolet Niva начала проваливаться под асфальт. Это случилось около дома № 225 по улице Молодогвардейской. На фотографиях видно, что сначала под землей оказалось левое переднее колесо, 
3 августа 2018, 01:25
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх