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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 января 2017г 
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В Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Георгия Димитрова устраняют последствия коммунальной аварии

В Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Георгия Димитрова устраняют последствия коммунальной аварии

Там накануне вечером произошел порыв 400-миллиметровой трубы, которая питала теплом 48 жилых домов. В них проживают около 10 тысяч самарцев. Кроме того, ЧП затронуло два детских сада и школу. Потребителей переключили на резервную схему.
Специалисты ОАО "Предприятие тепловых сетей" сейчас 

22 декабря 2016, 12:37
В Самаре прорвало теплотрассу на улице Карбышева

В Самаре прорвало теплотрассу на улице Карбышева

В четверг, 15 декабря, в Самаре прорвало теплотрассу. Диаметр трубы 600 миллиметров. Авария случилась по адресу: улица Карбышева, 28. Это в районе пересечения с улицей Сорокина, сообщает портал samru со ссылкой на источник 
15 декабря 2016, 09:50
В месте провала машин в Самаре проложили новую теплотрассу

В месте провала машин в Самаре проложили новую теплотрассу

В Самаре проложили новую теплотрассу на проспекте Ленина. После провала машин заменено 170 метров трубопровода диаметром 193 миллиметра, сообщили в компании «ПТС».

Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел 18 октября 2016 года возле дома №16 по проспекту Ленина. 
25 ноября 2016, 09:33
В трех районах Самары горячую воду отключат с 26 сентября

В трех районах Самары горячую воду отключат с 26 сентября

С понедельника, 26 сентября, в трех районах Самары - Кировском, Промышленном и Советском - отключат горячую воду, сообщила пресс-служба компании «Предприятие тепловых сетей».
 

Это необходимо для подключения нового оборудования для автоматизированного учета тепловой энергии. Его установили на первой тепломагистрали Самарской 

23 сентября 2016, 01:26
В Самаре на Некрасовской женщина провалилась в яму с кипятком, есть фото

В Самаре на Некрасовской женщина провалилась в яму с кипятком, есть фото

Вчера, 20 августа, вечером в центре Самары произошло ЧП. На Некрасовской, рядом с пересечением с Галактионовской, женщина провалилась в яму с кипятком.

По словам очевидцев из группы «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте», у женщины буквально земля 
21 августа 2016, 02:46
Движение по Молодогвардейской в Самаре будет ограничено до 20 мая

Движение по Молодогвардейской в Самаре будет ограничено до 20 мая

Появились подробности о ремонтных работах, из-за которых в Самаре временно ограничили движение автомобилей на перекрестке улиц Полевой и Молодогвардейской. Как сообщили в «Предприятии тепловых сетей» (ПТС), на трубе диаметром 500 миллиметров выявили повреждение. Начался демонтаж изношенных участков. Всего нужно заменить 
18 мая 2016, 10:49
25 апреля в географическом центре Самары начнутся гидравлические испытания

25 апреля в географическом центре Самары начнутся гидравлические испытания

Об этом сообщает ОАО «Предприятие тепловых сетей». В связи с этим временно приостановят подачу горячего водоснабжения от Центральной отопительной котельной и Безымянской ТЭЦ в границах улиц Советской Армии - Промышленности - Аэродромной - Авроры – Мориса Тореза - Революционной и 

22 апреля 2016, 01:07
В Самаре в теплотрассе на ул. Белорусской нашли два трупа

В Самаре в теплотрассе на ул. Белорусской нашли два трупа

Полиция выясняет причину смерти двоих мужчин. Их тела нашли в подземной теплотрассе на ул. Белорусской в Куйбышевском районе Самары сотрудники местного ПЖРТ. Сообщение поступило в правоохранительные органы утром во вторник, 3 марта.

По версии полицейских, погибшие – граждане без 
4 марта 2015, 09:28
Работы на месте «гейзера» на ул. Скляренко в Самаре завершены

Работы на месте «гейзера» на ул. Скляренко в Самаре завершены

Энергетики сообщают, что ликвидация повреждения теплопровода, из-за которого на ул. Скляренко накануне возник «гейзер», завершена. В четверг, 20 ноября, около семи часов вечера завершили сварочные работы, а в половине одиннадцатого ночи работа теплосети была полностью нормализирована, заявили в Волжской 
21 ноября 2014, 09:46
В Самаре на пересечении ул. Скляренко и пр. Масленникова устраняют последствия прорыва теплопровода

В Самаре на пересечении ул. Скляренко и пр. Масленникова устраняют последствия прорыва теплопровода

Как ранее уже сообщала «ТЕРРА», авария произошла сегодня, 20 ноября, в 10:23. На углу пр. Масленникова и ул. Скляренко образовался гейзер из горячей воды. Пар от фонтана поднимался выше пятиэтажных домов. На данном участке было затруднено движение транспорта в 
20 ноября 2014, 01:08
В Самаре горячей водой затопило ул. Стара-Загоры (ФОТО, ВИДЕО)

В Самаре горячей водой затопило ул. Стара-Загоры (ФОТО, ВИДЕО)

В областной столице залита горячей водой оказалась ул. Стара-Загоры – прорвало трубу горячего водоснабжения. Во дворе одного из жилых домов поток не позволяет передвигаться по тротуару.
Фотографии и видео происходящего появились в Интернете. 
8 мая 2014, 04:36
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