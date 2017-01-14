Сегодня, 14 января, специалисты «ПТС» обнаружили прорвы теплосети диаметром 700 мм на улице Гастелло. В настоящее время место аварии ограждено, сотрудники компании начали земляные работы.
Для оперативного устранения повреждения к работам привлекли персонал двух аварийно-ремонтных бригад и необходимое количество техники.
На данный момент дома, которые запитаны от повреждённой трубы, подключены на резервную схему подачи тепла.
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