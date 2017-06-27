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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Смерть на рельсах: в Сызрани 15-летний велосипедист выскочил прямо под поезд

Смерть на рельсах: в Сызрани 15-летний велосипедист выскочил прямо под поезд

В воскресенье, 25 июня, в Сызрани погиб 15-летний подросток. Об этом сообщает портал «Маленькая Сызрань». Трагедия произошла около 2 часов дня на переходе через железнодорожные пути между улицами Камышинской и Кудрявцева. По предварительным данным, подросток пропустил товарный состав, сел на 

26 июня 2017, 12:41
Убавляем звук: Александр Винников начнет командовать самарской полицией совсем скоро

Убавляем звук: Александр Винников начнет командовать самарской полицией совсем скоро

Александр Винников будет представлен подчиненным в должности начальника главного управления МВД России по Самарской области в среду, 28 июня. Об этом стало известно корреспондентам ТРК «ТЕРРА» из собственных источников.

Напомним, Винников назначен на пост главы самарской полиции Указом Президента России чуть 

26 июня 2017, 12:23

"Нас приходили грабить или убивать?"

Сегодня в Самарском гарнизонном военном суде показания дал начальник отрадненской полиции Дмитрий Вашуркин. Во время кровавой бойни он дважды терял сознание, но, несмотря на это, помнит всё до мельчайших подробностей. Трагедия произошла в ночь на 11 декабря прошлого года в 

20 июня 2017, 05:47
Будет ржачно: Московская полиция закупает орловских скакунов на два миллиона рублей

Будет ржачно: Московская полиция закупает орловских скакунов на два миллиона рублей

Столичный полицейский главк объявил тендер на приобретение десяти лошадей. Данная заявка появилась на портале госзакупок.
Скакуны орловской породы требуются представителям силовых структур для охраны общественного порядка в парках Москвы. Кроме того, они помогают правоохранителям, выполняя свои функции на культурно-массовых мероприятиях.

20 июня 2017, 11:12
Всем тихо: что известно о новом начальнике самарского главка полиции Александре Винникове

Всем тихо: что известно о новом начальнике самарского главка полиции Александре Винникове

Новым начальником регионального главка полиции назначен генерал-майор Александр Винников, который до этого занимал аналогичную должность в Магаданской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Напомним, прежнего руководителя силового ведомства Сергея Солодовникова отправили в отставку 9 марта. Генерал-лейтенант продержался на 

19 июня 2017, 06:11
В Шентале пропала без вести 16-летняя девушка

В Шентале пропала без вести 16-летняя девушка

Сотрудники ОМВД России по Шенталинскому району разыскивают 16-летнюю Веру Трифонову, которая 18 апреля ушла из социального приюта, расположенного в районе, и обратно не вернулась.
 
Приметы: на вид 15 лет, рост 160-165 см, полного телосложения, волосы темно-русые. Была одета в 

22 мая 2017, 10:17
Самарский подросток покалечился, когда делал селфи

Самарский подросток покалечился, когда делал селфи

В Самарской области на железной дороге пострадал 14-летний подросток. С травмой головы его госпитализировали в больницу. По данным транспортной полиции, мальчик забрался на железнодорожную цистерну, сделал селфи, но когда начал спускаться, не удержался, упал вниз и разбил голову. Инцидент произошел 

4 мая 2017, 12:41
По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка

По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка

17 апреля ушла из дома и не вернулась 85-летняя жительница посёлка Новокашпирский, передает портал «КТВ Луч». Женщина страдает потерей памяти, плохо ориентируется на местности, нуждается в медицинской помощи.
Родственники обратились в полицию и в добровольный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
 

18 апреля 2017, 11:12
Трое взрослых и подросток ранены в ДТП под Самарой

Трое взрослых и подросток ранены в ДТП под Самарой

В четверг, 30 марта, на трассе М-5 под Самарой произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. На территории Красноярского района столкнулись две вазовские легковушки – «пятерка» и «Гранта».

По данным Госавтоинспекции, автомобиль Lada Granta ехал от поселка Маршанка. Согласно предварительной 
31 марта 2017, 03:34
В Самаре на девочку упала снежная глыба

В Самаре на девочку упала снежная глыба

Стало известно о новом пострадавшем от схода снега в Самаре. Инцидент произошел в четверг, 26 января. В скорую обратилась девочка-подросток, по предварительной информации, на нее с крыши дома упала снежная глыба. Это случилось около трех часов дня на улице Авроры. 
30 января 2017, 10:27
Ночью в лесу напротив Самары искали 92-летнюю женщину-грибника

Ночью в лесу напротив Самары искали 92-летнюю женщину-грибника

Всю ночь спасатели искали под Самарой пожилую женщину, которая ушла собирать грибы. Она заблудилась в лесу на правом берегу Волги. Сообщение поступило в оперативные службы вечером в понедельник, 3 октября.

Пропавшую искали в районе озер Круглое и Щучье. В 
4 октября 2016, 11:23
МВД: в Тольятти пропал молодой мужчина с годовалым сыном

МВД: в Тольятти пропал молодой мужчина с годовалым сыном

Полиция Тольятти разыскивает молодого мужчину, пропавшего вместе со своим годовалым сыном.

По данным правоохранительных органов, последний раз тольяттинца с ребенком видели вчера поздно вечером у дома на улице Громовой. 

Пропавшие: 23-летний Кузнецов Кирилл Павлович и его сын Вячеслав.
21 июля 2016, 03:00
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