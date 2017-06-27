"Нас приходили грабить или убивать?" Сегодня в Самарском гарнизонном военном суде показания дал начальник отрадненской полиции Дмитрий Вашуркин. Во время кровавой бойни он дважды терял сознание, но, несмотря на это, помнит всё до мельчайших подробностей. Трагедия произошла в ночь на 11 декабря прошлого года в …