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Смерть на рельсах: в Сызрани 15-летний велосипедист выскочил прямо под поезд
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26 июня 2017, 12:41
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Убавляем звук: Александр Винников начнет командовать самарской полицией совсем скоро
Александр Винников будет представлен подчиненным в должности начальника главного управления МВД России по Самарской области в среду, 28 июня. Об этом стало известно корреспондентам ТРК «ТЕРРА» из собственных источников.
Напомним, Винников назначен на пост главы самарской полиции Указом Президента России чуть …
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26 июня 2017, 12:23
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"Нас приходили грабить или убивать?"
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20 июня 2017, 05:47
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Будет ржачно: Московская полиция закупает орловских скакунов на два миллиона рублей
Столичный полицейский главк объявил тендер на приобретение десяти лошадей. Данная заявка появилась на портале госзакупок.
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20 июня 2017, 11:12
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Всем тихо: что известно о новом начальнике самарского главка полиции Александре Винникове
Новым начальником регионального главка полиции назначен генерал-майор Александр Винников, который до этого занимал аналогичную должность в Магаданской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Напомним, прежнего руководителя силового ведомства Сергея Солодовникова отправили в отставку 9 марта. Генерал-лейтенант продержался на …
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19 июня 2017, 06:11
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В Шентале пропала без вести 16-летняя девушка
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22 мая 2017, 10:17
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Самарский подросток покалечился, когда делал селфи
В Самарской области на железной дороге пострадал 14-летний подросток. С травмой головы его госпитализировали в больницу. По данным транспортной полиции, мальчик забрался на железнодорожную цистерну, сделал селфи, но когда начал спускаться, не удержался, упал вниз и разбил голову. Инцидент произошел …
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4 мая 2017, 12:41
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По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка
17 апреля ушла из дома и не вернулась 85-летняя жительница посёлка Новокашпирский, передает портал «КТВ Луч». Женщина страдает потерей памяти, плохо ориентируется на местности, нуждается в медицинской помощи.
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18 апреля 2017, 11:12
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Трое взрослых и подросток ранены в ДТП под Самарой
В четверг, 30 марта, на трассе М-5 под Самарой произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. На территории Красноярского района столкнулись две вазовские легковушки – «пятерка» и «Гранта».
По данным Госавтоинспекции, автомобиль Lada Granta ехал от поселка Маршанка. Согласно предварительной …
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31 марта 2017, 03:34
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В Самаре на девочку упала снежная глыба
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30 января 2017, 10:27
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Ночью в лесу напротив Самары искали 92-летнюю женщину-грибника
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4 октября 2016, 11:23
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МВД: в Тольятти пропал молодой мужчина с годовалым сыном
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21 июля 2016, 03:00