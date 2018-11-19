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В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей
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19 ноября 2018, 05:41
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До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре
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19 ноября 2018, 05:17
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В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%
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19 ноября 2018, 04:34
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В Самарской области грузовик скатился в кювет: пострадал водитель
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19 ноября 2018, 04:04
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В Самаре сменились руководитель аппарата администрации и глава дептранса
В понедельник, 19 ноября, на совещании в администрации областной столицы анонсировали ряд новых кадровых рокировок. Руководителем аппарата администрации стала Елена Москвичева. Она более 15 лет находится на муниципальной службе, ранее занималась развитием системы образования в районе, а затем была заместителем …
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19 ноября 2018, 03:02
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«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт
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19 ноября 2018, 10:39
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В Самаре семья отравилась угарным газом: пострадали двое детей и взрослые
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19 ноября 2018, 09:05
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В Самарской области столкнулись 4 грузовика: травмирован водитель
В четверг, 15 ноября, в Кинельском районе произошло столкновение четырех грузовиков. По информации Поисково-спасательной службы Самарской области, это случилось неподалеку от поселка Алексеевка. Водители не сумели выдержать дистанцию, и большегрузы столкнулись по направлению движения.
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15 ноября 2018, 04:15
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На реке под Самарой сгорел катер
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15 ноября 2018, 02:43
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В Тольятти 30 человек тушили ангар с пиломатериалами
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13 ноября 2018, 09:57
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В Самаре 58 человек тушили горящую кровлю в Кировском районе
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12 ноября 2018, 12:04
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В Самаре 8 человек тушили обувной киоск
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7 ноября 2018, 09:46