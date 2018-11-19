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Материалы по теме:

В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей

В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей

В  областной столице приостановлена работа школы № 81, которая находится на улице Самарской 190А. Дело в том, что 15-16 ноября заболели 13 учеников образовательного учреждения. У них кишечная инфекция. Шесть детей попали в больницу, семь - лечатся амбулаторно, потому что 
19 ноября 2018, 05:41
До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре

До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре

До конца этого года в Самаре откроют еще один детский сад на 230 мест. Он находится в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе. Как сообщили на еженедельном рабочем совещании в городской администрации,  учреждение рассчитано на 230 мест, в нем планируется сделать 
19 ноября 2018, 05:17
В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%

В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%

В Самарской области камеры видеофиксации правонарушений на дорогах сократили смертность на 75%, а число ДТП — 50%. Такие данные приводит департамент информационной политики администрации губернатора СО. Кстати, в этом году в Самаре установили новые камеры  фото- и видеофиксации в местах  
19 ноября 2018, 04:34
В Самарской области грузовик скатился в кювет: пострадал водитель

В Самарской области грузовик скатился в кювет: пострадал водитель

Накануне, 18 ноября, в Самарской области произошла авария с большегрузом, в которой пострадал человек. ДТП зафиксировали в 03:45 на 16-м километре трассы Елховка - Красные Дома - Большая Федоровка — Вязовка. По данным сотрудников полиции, 55-летний  шофер ехал на  КамАЗе 
19 ноября 2018, 04:04
В Самаре сменились руководитель аппарата администрации и глава дептранса

В Самаре сменились руководитель аппарата администрации и глава дептранса

В понедельник, 19 ноября, на совещании в администрации областной столицы анонсировали ряд новых кадровых рокировок. Руководителем аппарата администрации стала Елена Москвичева. Она более 15 лет находится на муниципальной службе, ранее занималась развитием системы образования в районе, а затем была заместителем 
19 ноября 2018, 03:02
«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт

«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт

В понедельник рано утром, 19 ноября, жители Тольятти рассказали в соцсетях, что в районе улицы Куйбышева перед выездом с кольца образовались две ямы, провалился асфальт. Движение в сторону Самары было перекрыто, возникла большая пробка. Местных жителей информировали о ситуации с 
19 ноября 2018, 10:39
В Самаре семья отравилась угарным газом: пострадали двое детей и взрослые

В Самаре семья отравилась угарным газом: пострадали двое детей и взрослые

31-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
19 ноября 2018, 09:05
В Самарской области столкнулись 4 грузовика: травмирован водитель

В Самарской области столкнулись 4 грузовика: травмирован водитель

В четверг, 15 ноября, в Кинельском районе произошло столкновение четырех грузовиков. По информации Поисково-спасательной службы Самарской области, это случилось неподалеку от поселка Алексеевка. Водители не сумели выдержать дистанцию, и большегрузы столкнулись по направлению движения. 

- В результате серьёзно пострадал водитель 
15 ноября 2018, 04:15
На реке под Самарой сгорел катер

На реке под Самарой сгорел катер

Поздно вечером в среду, 14 ноября, стало известно о пожаре в Волжском районе области. На реке в поселке Падовка в 22:23 загорелся катер на воде. Пламя охватило площадь в 60 квадратных метров. На место событий выехали 18 сотрудников оперативного ведомства, 
15 ноября 2018, 02:43
В Тольятти 30 человек тушили ангар с пиломатериалами

В Тольятти 30 человек тушили ангар с пиломатериалами

Накануне вечером, 12 ноября, в Тольятти тушили крупный пожар в ангаре с пиломатериалами. Сигнал о возгорании поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 21:25. Сотрудники оперативного ведомства выехали на место событий, по адресу на Обводном шоссе 
13 ноября 2018, 09:57
В Самаре 58 человек тушили горящую кровлю в Кировском районе

В Самаре 58 человек тушили горящую кровлю в Кировском районе

Прошлой ночью в Самаре тушили крупный пожар. В 22:35 поступил сигнал о возгорании на улице Современной в Кировском районе города. Как сообщили в управлении МЧС по региону, горела кровля частного дома и надворные постройки на площади 120 кв. м. На 
12 ноября 2018, 12:04
В Самаре 8 человек тушили обувной киоск

В Самаре 8 человек тушили обувной киоск

Поздно вечером во вторник, 6 ноября, произошел пожар в Промышленном районе Самары. В 23:39 на Московском шоссе загорелся обувной киоск, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожар распространился на 5 квадратных метров, на место событий выехали 8 сотрудников оперативного ведомства, которые 
7 ноября 2018, 09:46
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