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В Тольятти произошла массовая драка подростков, ранено 5 человек
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2 августа 2017, 09:52
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Самарец познакомился в соцсетях с женщиной и зарубил ее топором ради авто
Как сообщает пресс-служба СУ СКР Самарской области, в марте 2016 года житель Самары Алексей Русаков познакомился на одном из сайтов знакомств с женщиной. В ходе общения он узнал, что у нее имеется хороший автомобиль. Мужчина решил убить гражданку и …
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29 июля 2017, 03:02
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Где настучат по башке: Самарцы просят составить карту гоп-районов города
Самарчанка Татьяна Турчан предложила в «Фейсбуке» последовать примеру Саратова и создать карту гоп-районов Самары. На необычной схеме наших соседей видно, в какие местах саратовцам гулять почти никогда не страшно, где страшно только ночью, а где - ночью и днем. …
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21 июля 2017, 07:34
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Ответить за суицид: В Госдуме намерены ужесточить наказания за склонение к самоубийству
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18 июля 2017, 10:32
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Самарский следственный комитет: Вернуть домой взрослую девушку силой нельзя
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15 июля 2017, 03:12
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Странные кадры из Уфы: Мужчина повис на перилах балкона 9-го этажа
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13 июля 2017, 02:19
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На самарском острове обнаружили лагерь выживания для подростков
Правоохранительные органы Самарской области проводят проверку по факту организации несанкционированного детского лагеря. Подростки в возрасте от 10 до 16 лет проживали в палатках на острове Голодный. По данным правоохранителей, там обнаружили двадцать детей. С ними были трое взрослых мужчин. Сообщается, …
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13 июля 2017, 09:41
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В Сызрани подростки вынесли с дороги мужчину, мимо которого прошли десятки прохожих
Пример неравнодушного отношения к «неприятному человеку» показали сегодня двое подростков. На перекрёстке улиц Победы и Ульяновской упал мужчина в возрасте около 50 лет, пишет портал КТВ-ЛУЧ.
По словам очевидцев, «неприятным» мужчину посчитали многие, кто прошёл мимо. За несколько …
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10 июня 2017, 02:59
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Госдума одобрила поправки о сроках до 6 лет за создание «групп смерти»
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24 мая 2017, 02:07
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В Самаре с детьми из «групп смерти» работают психологи
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11 мая 2017, 02:42
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Полиция задержала самарца, который затеял перестрелку на Бакинской
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2 апреля 2017, 06:04
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В Сызрани бывшего главврача подозревают в незаконных доплатах на 752 тысячи рублей
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30 марта 2017, 09:53