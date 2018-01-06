9
19
03
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888    d8P             8888888b.        888             .d88888b.    .d8888b.  
 888   d8P              888   Y88b       888            d88P" "Y88b  d88P  Y88b 
 888  d8P               888    888       888            888     888  888        
 888d88K      88888b.   888   d88P   .d88888  888  888  888     888  888d888b.  
 8888888b     888 "88b  8888888P"   d88" 888  888  888  888     888  888P "Y88b 
 888  Y88b    888  888  888         888  888  888  888  888 Y8b 888  888    888 
 888   Y88b   888  888  888         Y88b 888  Y88b 888  Y88b.Y8b88P  Y88b  d88P 
 888    Y88b  888  888  888          "Y88888   "Y88888   "Y888888"    "Y8888P"  
                                                               Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самарской области нашли тело провалившегося под лед рыбака

В Самарской области нашли тело провалившегося под лед рыбака

В Самарской области найдено тело пропавшего рыбака. Он провалился под лед и утонул. Инцидент произошел в акватории протоки Ирыкла около острова Нижний. Чтобы найти рыболова, его родственники обратились к спасателям Октябрьска. Поисковые работы начались вечером 25 декабря. Только уже ближе 

27 декабря 2017, 10:25
Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом рыбака

Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом рыбака

Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом мужчины. Поиски проводились на Волге в районе Васильевских островов утром в понедельник, 25 января. В поисково-спасательную службу обратились полицейские. На автомобиле к реке доставили аэроглиссер «Патруль». На аэросанях четверо спасателей отправились 

27 декабря 2017, 09:09
Появилось видео спасения вмерзшего в лед парома «Окский-35» в Самаре

Появилось видео спасения вмерзшего в лед парома «Окский-35» в Самаре

В Интернете появилось видео спасения вмерзшего в лед парома «Окский-35» в Самаре. Как уже сообщала "ТЕРРА", судно «застряло» на Волге напротив Струковского сада. Всего в лед на реке вмерзли пять судов. «Окский» освободили последним, почти неделю спустя. Для этого 
26 декабря 2017, 12:41
Волга возле Самары превратилась в жуткое зрелище: теперь без переправы

Волга возле Самары превратилась в жуткое зрелище: теперь без переправы

В этом году на Волге образовался аномальный лед. Вместо привычной ровной гладкой поверхности река превратилась в жуткие торосы.

«Самарские торосы» образца 23 декабря 2017 года. По льду теперь особо не погуляешь», - написали в паблике РЕЧФЛОТ-63 соцсети ВК.
24 декабря 2017, 02:57
К ЧМ-2018 чиновникам поручили разобраться со свалками и бродячими собаками

К ЧМ-2018 чиновникам поручили разобраться со свалками и бродячими собаками

Правительство поручило главам городов-организаторов ЧМ-2018 по футболу решить проблемы свалок и бродячих собак. Возможно, для этого властям потребуется построить дополнительные пункты передержки и центры временного содержания животных, отловленных с территорий, прилегающих к стадионам. По данным Всероссийского зоозащитного движения, на улицах 
19 декабря 2017, 08:09
В Сызрани на несколько часов закрыли детский парк из-за бездомных собак

В Сызрани на несколько часов закрыли детский парк из-за бездомных собак

Сегодня, 26 июня, многие посетители с детьми, пришедшие в сызранский парк «Гномик», не смогли туда попасть из-за бездомных животных, которые оккупировали часть территории и вынудили руководство учреждения приостановить его работу.
 
Как пишет КТВ-Луч, на радикальную меру пришлось пойти 
26 июля 2017, 10:36

ШОК: бродячие собаки в Постниковом овраге съели всех крыс и животных, сбежавших из Самарского зоопарка

ШОК: бродячие собаки в Постниковом овраге съели всех крыс и животных, сбежавших из Самарского зоопарка

Об этом рассказал «ТЕРРЕ» местный житель Александр из переулка Плотничный. Стаи насчитывают несколько десятков особей. Территория оврага, по которому сток сбрасывается в Волгу, полностью контролируется бродячими собаками. Подробностями, какие именно животные убегают из Самарского зоопарка, мужчина делиться отказался.
26 июня 2017, 04:17
В Тольятти стая агрессивных бесхозных собак терроризирует горожан

В Тольятти стая агрессивных бесхозных собак терроризирует горожан

Жители Автограда, проживающие по улице Свердлова в районе 1-го квартала, опасаются за себя и безопасность своих детей. Всему виной стала стая бездомных собак, которые обосновались в районе пару недель назад.

По словам горожан, эти собаки очень агрессивные, постоянно грызутся 
18 июня 2017, 03:40
В Австрии три человека сорвались в ущелье со спасательного вертолета

В Австрии три человека сорвались в ущелье со спасательного вертолета

Два человека погибли и один получил тяжелые ранения в ходе неудачной спасательной операции близ австрийского города Трофайах. При восхождении на гору Айзенэрцер-Райхенштайн группа альпинистов оказалась в экстремальной ситуации и вызвала спасателей. К месту происшествия отправился полицейский вертолет.
Сотрудник полиции спустился 

5 июня 2017, 10:02
Самарчанка перерезала кухонным ножом страховочный трос промышленным альпинистам

Самарчанка перерезала кухонным ножом страховочный трос промышленным альпинистам

Необычное ЧП произошло 27 апреля в доме №137 на 6-ой просеке. Как пишет "Волга Ньюс", местная жительница перерезала промышленному альпинисту страховочный трос. Денис К. вместе с напарником занимались утеплением фасада. По предварительной версии, альпинист начал спускаться вниз, услышал женский крик 

29 апреля 2017, 05:42
На Эльбрусе с высоты 4,9 тыс. метров сорвались двое альпинистов

На Эльбрусе с высоты 4,9 тыс. метров сорвались двое альпинистов

Сегодня при покорении горы Эльбрус сорвались двое альпинистов. Это случилось на высоте около пяти тысяч метров над уровнем моря, информируют российские агентства со ссылкой на МЧС.
Как отмечается, сигнал об этом получил сегодня утром дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. ЧП 

27 апреля 2017, 09:51
Крыши Самары чистят альпинисты

Крыши Самары чистят альпинисты

Для очистки скатных крыш столицы губернии создано более двухсот бригад рабочих, имеющих альпинистскую подготовку, сообщили в мэрии.
 
В Самаре порядка семи тысяч скатных крыш. Каждая из них может представлять опасность для жизни и здоровья горожан, если, конечно, кровлю не 

4 ноября 2016, 10:03
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх