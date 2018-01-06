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В Самарской области нашли тело провалившегося под лед рыбака
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27 декабря 2017, 10:25
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Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом рыбака
Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом мужчины. Поиски проводились на Волге в районе Васильевских островов утром в понедельник, 25 января. В поисково-спасательную службу обратились полицейские. На автомобиле к реке доставили аэроглиссер «Патруль». На аэросанях четверо спасателей отправились …
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27 декабря 2017, 09:09
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Появилось видео спасения вмерзшего в лед парома «Окский-35» в Самаре
В Интернете появилось видео спасения вмерзшего в лед парома «Окский-35» в Самаре. Как уже сообщала "ТЕРРА", судно «застряло» на Волге напротив Струковского сада. Всего в лед на реке вмерзли пять судов. «Окский» освободили последним, почти неделю спустя. Для этого …
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26 декабря 2017, 12:41
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Волга возле Самары превратилась в жуткое зрелище: теперь без переправы
В этом году на Волге образовался аномальный лед. Вместо привычной ровной гладкой поверхности река превратилась в жуткие торосы.
«Самарские торосы» образца 23 декабря 2017 года. По льду теперь особо не погуляешь», - написали в паблике РЕЧФЛОТ-63 соцсети ВК.
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24 декабря 2017, 02:57
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К ЧМ-2018 чиновникам поручили разобраться со свалками и бродячими собаками
Правительство поручило главам городов-организаторов ЧМ-2018 по футболу решить проблемы свалок и бродячих собак. Возможно, для этого властям потребуется построить дополнительные пункты передержки и центры временного содержания животных, отловленных с территорий, прилегающих к стадионам. По данным Всероссийского зоозащитного движения, на улицах …
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19 декабря 2017, 08:09
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В Сызрани на несколько часов закрыли детский парк из-за бездомных собак
Сегодня, 26 июня, многие посетители с детьми, пришедшие в сызранский парк «Гномик», не смогли туда попасть из-за бездомных животных, которые оккупировали часть территории и вынудили руководство учреждения приостановить его работу.
Как пишет КТВ-Луч, на радикальную меру пришлось пойти …
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26 июля 2017, 10:36
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ШОК: бродячие собаки в Постниковом овраге съели всех крыс и животных, сбежавших из Самарского зоопарка
Об этом рассказал «ТЕРРЕ» местный житель Александр из переулка Плотничный. Стаи насчитывают несколько десятков особей. Территория оврага, по которому сток сбрасывается в Волгу, полностью контролируется бродячими собаками. Подробностями, какие именно животные убегают из Самарского зоопарка, мужчина делиться отказался.
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26 июня 2017, 04:17
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В Тольятти стая агрессивных бесхозных собак терроризирует горожан
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18 июня 2017, 03:40
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В Австрии три человека сорвались в ущелье со спасательного вертолета
Два человека погибли и один получил тяжелые ранения в ходе неудачной спасательной операции близ австрийского города Трофайах. При восхождении на гору Айзенэрцер-Райхенштайн группа альпинистов оказалась в экстремальной ситуации и вызвала спасателей. К месту происшествия отправился полицейский вертолет.
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5 июня 2017, 10:02
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Самарчанка перерезала кухонным ножом страховочный трос промышленным альпинистам
Необычное ЧП произошло 27 апреля в доме №137 на 6-ой просеке. Как пишет "Волга Ньюс", местная жительница перерезала промышленному альпинисту страховочный трос. Денис К. вместе с напарником занимались утеплением фасада. По предварительной версии, альпинист начал спускаться вниз, услышал женский крик …
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29 апреля 2017, 05:42
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На Эльбрусе с высоты 4,9 тыс. метров сорвались двое альпинистов
Сегодня при покорении горы Эльбрус сорвались двое альпинистов. Это случилось на высоте около пяти тысяч метров над уровнем моря, информируют российские агентства со ссылкой на МЧС.
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27 апреля 2017, 09:51
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Крыши Самары чистят альпинисты
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4 ноября 2016, 10:03