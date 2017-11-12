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Катер с пьяной компанией банкира протаранил паром: подробности столкновения на Волге
Как уже сообщала ТЕРРА, вчера, 11 ноября, около 17:00 на Волге столкнулись маломерное судно «Сильвер» и регистровое судно «Переправный-3». На катере находились шесть человек. Двое из них получили травмы различной степени тяжести. «Переправный-3» перевозил 17 пассажиров. Среди них пострадавших …
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12 ноября 2017, 04:25
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Две моторные лодки столкнулись на спуске Лейтенанта Шмидта
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27 августа 2017, 04:12
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В Курумоче совершил аварийную посадку самолет Boeing 737 с поломкой двигателя
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16 января 2016, 11:54
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В Самарской области погибли два человека при падении дельтаплана
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23 мая 2015, 02:40
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Лихачи, из-за которых на Волге пострадали 4 человека, избежали уголовной ответственности
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21 июня 2013, 05:19
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17-летняя иностранка, пытавшаяся продать в Самаре дочь, предстанет перед судом
В Самаре перед судом предстанет 17-летняя уроженка Узбекистана Саодат Гайназарова, пытавшаяся продать за 35 тыс. руб. свою четырехмесячную дочь. На вырученные деньги девушка собиралась приобрести фальшивый российский паспорт. Сделку сорвали сотрудники линейного отдела полиции.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи …
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22 января 2013, 02:22