Катер с пьяной компанией банкира протаранил паром: подробности столкновения на Волге уже сообщала ТЕРРА, вчера, 11 ноября, около 17:00 на Волге столкнулись маломерное судно «Сильвер» и регистровое судно «Переправный-3». На катере находились шесть человек. Двое из них получили травмы различной степени тяжести. «Переправный-3» перевозил 17 пассажиров. Среди них пострадавших … Как, вчера, 11 ноября, около 17:00 на Волге столкнулись маломерное судно «Сильвер» и регистровое судно «Переправный-3». На катере находились шесть человек. Двое из них получили травмы различной степени тяжести. «Переправный-3» перевозил 17 пассажиров. Среди них пострадавших