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Материалы по теме:

Катер с пьяной компанией банкира протаранил паром: подробности столкновения на Волге

Катер с пьяной компанией банкира протаранил паром: подробности столкновения на Волге

Как уже сообщала ТЕРРА, вчера, 11 ноября, около 17:00 на Волге столкнулись маломерное судно «Сильвер» и регистровое судно «Переправный-3». На катере находились шесть человек. Двое из них получили травмы различной степени тяжести. «Переправный-3» перевозил 17 пассажиров. Среди них пострадавших 
12 ноября 2017, 04:25
Две моторные лодки столкнулись на спуске Лейтенанта Шмидта

Две моторные лодки столкнулись на спуске Лейтенанта Шмидта

В Самаре произошла авария на воде. Как информирует ГУ МЧС по Самарской области, на Волге столкнулись две моторные лодки.

Происшествие зарегистрировали в районе спуска Лейтенанта Шмидта вчера, 26 августа. Около 19.00 плавсредства столкнулись, по касательной задев друг друга.
27 августа 2017, 04:12
В Курумоче совершил аварийную посадку самолет Boeing 737 с поломкой двигателя

В Курумоче совершил аварийную посадку самолет Boeing 737 с поломкой двигателя

Вчера, 15 января, в 18:40 в самарском международном аэропорту «Курумоч» совершил аварийную посадку самолет Boeing 737, летевший по маршруту Москва - Самара из столичного аэропорта Внуково.

Как заявили СМИ в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ, воздушное судно 
16 января 2016, 11:54
В Самарской области погибли два человека при падении дельтаплана

В Самарской области погибли два человека при падении дельтаплана

Сегодня, 23 мая, около 8:30 утра вблизи поселка Воскресенка Волжского района произошла трагедия. Как сообщает Приволжское следственное управление на транспорте, там в результате падения дельтаплана погибли 2 человека. По данным МЧС, летательный аппарат рухнул с высоты около 100 метров.
На месте 
23 мая 2015, 02:40
Лихачи, из-за которых на Волге пострадали 4 человека, избежали уголовной ответственности

Лихачи, из-за которых на Волге пострадали 4 человека, избежали уголовной ответственности

В Самарской области вынесены приговоры двум самарцам, устроившим аварию в районе Рождественской Воложки. По данным следствия, летом 2007 года катер Bavaria 35 Sport HT под управлением Николая Фомина столкнулся с катером Vektor 630, которым управлял Владимир Палухин. Двумя водителями были 

21 июня 2013, 05:19
17-летняя иностранка, пытавшаяся продать в Самаре дочь, предстанет перед судом

17-летняя иностранка, пытавшаяся продать в Самаре дочь, предстанет перед судом

В Самаре перед судом предстанет 17-летняя уроженка Узбекистана Саодат Гайназарова, пытавшаяся продать за 35 тыс. руб. свою четырехмесячную дочь. На вырученные деньги девушка собиралась приобрести фальшивый российский паспорт. Сделку сорвали сотрудники линейного отдела полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи 

22 января 2013, 02:22
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