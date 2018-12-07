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Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин
Опубликовано видео задержания молодого человека, подозреваемого в нападениях на женщин. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержали подозреваемого на …
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7 декабря 2018, 05:15
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Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»
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7 декабря 2018, 04:46
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Шел по обочине: вазовская легковушка сбила пешехода в Тольятти
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7 декабря 2018, 03:19
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Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти
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7 декабря 2018, 02:38
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В Самарской области подростки угнали «ГАЗель» у отца своего друга
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7 декабря 2018, 09:21
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«Основная часть - на социалку»: депутаты приняли бюджет Самары на 2019 год
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7 декабря 2018, 08:17