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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 марта 2017г 
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В Тольятти водитель насмерть сбил двух бабушек - 78 и 79 лет

В Тольятти водитель насмерть сбил двух бабушек - 78 и 79 лет

27 октября прошлого года в Тольятти 63-летний мужчина на «Лада Калина» на улице Комзина сбил насмерть двух пенсионерок. На днях в отношение него было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее 
12 марта 2017, 05:19
Сызранец выпал из окна 16-этажки

Сызранец выпал из окна 16-этажки

Вчера, 10 марта, вечером в Сызрани возле одного из домов по проспекту Королева был обнаружен труп мужчины. По всей видимости, он погиб, выпав из окна 16-этажного дома, передает ktv-ray.ru.
 
По предварительным данным, один из жильцов дома вышел на балкон 

11 марта 2017, 02:45
Самарец ушел в магазин, оставив дочерей одних, один ребенок умер

Самарец ушел в магазин, оставив дочерей одних, один ребенок умер

Следственный комитет области возбудил уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Тело одномесячной малышки с множественными кровоподтеками и ссадинами на голове силовики обнаружили в квартире многоэтажки Промышленного района Самары.
По словам отца погибшей девочки, 7 марта вечером он ушел в магазин. 

10 марта 2017, 11:08
Из-за коммунальщиков и ДТП заблокирован проезд по Молодогвардейской

Из-за коммунальщиков и ДТП заблокирован проезд по Молодогвардейской

В 10.30 утра в Самаре на пересечении улиц Молодогвардейской и Полевой столкнулись Hyundai и Renault Logan. Машины притерлись боками. В итоге был заблокирован весь проезд, так как на месте еще работали коммунальные службы.
10 марта 2017, 10:55
Около Сызрани BMW въехал в фуру и загорелся, есть фото

Около Сызрани BMW въехал в фуру и загорелся, есть фото

В среду, 8 марта, на трассе в районе Сызрани произошло ДТП с пожаром. Иномарка BMW 525i столкнулась с фурой «Вольво». 34-летнего водителя легковушки увезли в больницу.

Авария случилась 8:50. По данным ГИБДД, в условиях тумана водитель «БМВ», ехавший со 
9 марта 2017, 03:05
В Китае скончались четверо расхитителей древней гробницы

В Китае скончались четверо расхитителей древней гробницы

В КНР, на юго-западе провинции Гуйчжоу, 4 человека скончались после попытки разграбления древней гробницы. Как сообщают местные издания, злоумышленники хотели завладеть сокровищами, относящимися к эпохе династии Сун.
Несколько человек обратились в лечебное учреждение с признаками отравления. Врачам они сказали, что 

9 марта 2017, 10:54
В Самаре на Пензенской «Калина» заехала под трамвай

В Самаре на Пензенской «Калина» заехала под трамвай

Сегодня, 8 марта, в Самаре на улице Пензенской Железнодорожного района столкнулись «Калина» и трамвай 23-го маршрута. По словам очевидцев, вазовская легковушка буквально подлезла под трамвай. По всей видимости, водителю «Калины» не удалось рассчитать траекторию движения, и он слишком поздно «дал 
8 марта 2017, 04:03
В Тольятти маршрутка сбила насмерть женщину, есть фото

В Тольятти маршрутка сбила насмерть женщину, есть фото

Сегодня, 19 февраля, в Тольятти на улице Дзержинского в районе дома №10 рядом с остановкой маршрутное такси совершило наезд на женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

По словам водителя микроавтобуса, он просто не заметил женщину, так как, 
19 февраля 2017, 02:32
В Самаре на Кирова водитель сбил шестиклассницу на «зебре»

В Самаре на Кирова водитель сбил шестиклассницу на «зебре»

Днем 14 февраля, примерно в 14:30 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по проспекту Кирова от Заводское шоссе в сторону Физкультурной. Напротив 141-го дома по Кирова он совершил наезд на пешехода, 12-летнюю девочку, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 
18 февраля 2017, 03:48
Сызранец не снял наушники и погиб, попав под поезд

Сызранец не снял наушники и погиб, попав под поезд

50-летний мужчина не услышал приближения грузового поезда на 140 километре перегона станции Губино-Новосызранский парк.
 
Трагедия случилась вчера, 13 января. О произошедшем сотрудники Сызранского линейного отдела узнали в 9:24.
 
По предварительной версии полицейских, машинист заметил мужчину и начал экстренно 

14 января 2017, 03:23
Сотрудники полиции изъяли у жителя Самары 45 граммов героина

Сотрудники полиции изъяли у жителя Самары 45 граммов героина

35-летнего мужчину задержали около одного из домов на Заводском шоссе областного центра.
9 сентября 2016, 01:19
К концу 2017 года в Самаре реконструируют Заводское шоссе

К концу 2017 года в Самаре реконструируют Заводское шоссе

На реконструкцию Заводского шоссе в Самаре планируют потратить 196 миллионов рублей. Речь идет об участке от улицы Авроры до улицы XXII Партсъезда. Сейчас городские власти ищут подрядчика. Тендер объявил самарский департамент градостроительства.
 
Деньги на выполнение работ выделят из городской 

1 сентября 2016, 05:14
В Самаре нашли гранату во время ремонта теплотрассы

В Самаре нашли гранату во время ремонта теплотрассы

В среду, 24 августа, во время ремонта теплотрассы на Зубчаниновском шоссе бригада рабочих обнаружила ручную гранату. Это произошло примерно в 19 часов 30 минут.

Об инциденте сообщила пресс-служба компании «Предприятие тепловых сетей». Её ремонтная бригада работала на теплотрассе диаметром 100 
25 августа 2016, 10:03
В Самаре на Заводском шоссе дети мигрантов плескались в огромной луже, есть видео

В Самаре на Заводском шоссе дети мигрантов плескались в огромной луже, есть видео

Вчера, 23 июля, жители одного из домов на Заводском шоссе в Самаре стали очевидцами, как дети - по всей видимости, гастарбайтеров из соседних республик - резвятся в огромной грязной луже прямо на проезжей части, передает портал 63.ru

Картина 
24 июля 2016, 08:47
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