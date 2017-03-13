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В Тольятти водитель насмерть сбил двух бабушек - 78 и 79 лет
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12 марта 2017, 05:19
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Сызранец выпал из окна 16-этажки
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11 марта 2017, 02:45
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Самарец ушел в магазин, оставив дочерей одних, один ребенок умер
Следственный комитет области возбудил уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Тело одномесячной малышки с множественными кровоподтеками и ссадинами на голове силовики обнаружили в квартире многоэтажки Промышленного района Самары.
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10 марта 2017, 11:08
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Из-за коммунальщиков и ДТП заблокирован проезд по Молодогвардейской
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10 марта 2017, 10:55
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Около Сызрани BMW въехал в фуру и загорелся, есть фото
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9 марта 2017, 03:05
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В Китае скончались четверо расхитителей древней гробницы
В КНР, на юго-западе провинции Гуйчжоу, 4 человека скончались после попытки разграбления древней гробницы. Как сообщают местные издания, злоумышленники хотели завладеть сокровищами, относящимися к эпохе династии Сун.
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9 марта 2017, 10:54
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В Самаре на Пензенской «Калина» заехала под трамвай
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8 марта 2017, 04:03
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В Тольятти маршрутка сбила насмерть женщину, есть фото
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19 февраля 2017, 02:32
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В Самаре на Кирова водитель сбил шестиклассницу на «зебре»
Днем 14 февраля, примерно в 14:30 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по проспекту Кирова от Заводское шоссе в сторону Физкультурной. Напротив 141-го дома по Кирова он совершил наезд на пешехода, 12-летнюю девочку, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу …
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18 февраля 2017, 03:48
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Сызранец не снял наушники и погиб, попав под поезд
50-летний мужчина не услышал приближения грузового поезда на 140 километре перегона станции Губино-Новосызранский парк.
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14 января 2017, 03:23
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Сотрудники полиции изъяли у жителя Самары 45 граммов героина
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9 сентября 2016, 01:19
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К концу 2017 года в Самаре реконструируют Заводское шоссе
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1 сентября 2016, 05:14
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В Самаре нашли гранату во время ремонта теплотрассы
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25 августа 2016, 10:03
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В Самаре на Заводском шоссе дети мигрантов плескались в огромной луже, есть видео
Вчера, 23 июля, жители одного из домов на Заводском шоссе в Самаре стали очевидцами, как дети - по всей видимости, гастарбайтеров из соседних республик - резвятся в огромной грязной луже прямо на проезжей части, передает портал 63.ru
Картина …
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24 июля 2016, 08:47