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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре заставляли попрошайничать 14-летнюю девочку

В Самаре заставляли попрошайничать 14-летнюю девочку

Сегодня, 14 мая, в отдел транспортной полиции самарского ЖД-вокзала обратилась 14-летняя девочка таджикской национальности.
К стражам порядка она пришла за помощью и сообщила, что родной дядя заставляет ее заниматься попрошайничеством.
Ребенок передвигался с помощью костылей. Полицейские позвали медиков для того, 

14 мая 2017, 07:25
Стало известно, когда откроется ТЦ «Гудок» у самарского ЖД-вокзала

Стало известно, когда откроется ТЦ «Гудок» у самарского ЖД-вокзала

Открытие самого большого в Самаре торгового центра «Гудок» рядом с железнодорожным вокзалом запланировано на декабрь 2016 года, передает портал ProGoorodSamara.ru.

Порталу стало известно, что один из ретейлеров по торговле электроникой начал съезжать из торгово-офисного центра «Скала» на Московском шоссе 
25 октября 2016, 11:19
Временный избирательный участок открылся в здании самарского жд-вокзала.

Временный избирательный участок открылся в здании самарского жд-вокзала.

Временный избирательный участок открылся в здании самарского железнодорожного вокзала. Здесь могут проголосовать те, кого выборы застали в дороге. Виктор Тукбаев едет из родного Орска в Москву. Пока поезд 40 минут стоял в Самаре, решил выполнить свой гражданский долг.
 
Виктор 
18 сентября 2016, 04:16
Пьяный житель Кинельского района «заминировал» самарский ЖД-вокзал

Пьяный житель Кинельского района «заминировал» самарский ЖД-вокзал

17 июня житель Кинельского района, находясь в нетрезвом состоянии, решил сообщить о заминировании самарского железнодорожного вокзала, сообщает прокуратура Самарской области.
 
По данным надзорного ведомства, в результате этого было нарушено нормальное функционирование ряда госорганов, отвлечены значительные силы полиции и спецслужб. 

8 августа 2016, 11:05
Полиция и ФСБ ловят на Кубани 48 учебных террористов

Полиция и ФСБ ловят на Кубани 48 учебных террористов

От проверок, пробок и блокпостов страдают жители и туристы, сообщают "Ведомости".

Об антитеррористических учениях в Краснодарском крае рассказал заместитель координатора «Экологической вахты по Северному Кавказу» Дмитрий Шевченко. В ночь на 9 ноября на выходе из аэропорта Краснодара его на четыре часа задержали 

20 ноября 2013, 01:57
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