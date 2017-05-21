Полиция и ФСБ ловят на Кубани 48 учебных террористов От проверок, пробок и блокпостов страдают жители и туристы, сообщают "Ведомости". Об антитеррористических учениях в Краснодарском крае рассказал заместитель координатора «Экологической вахты по Северному Кавказу» Дмитрий Шевченко. В ночь на 9 ноября на выходе из аэропорта Краснодара его на четыре часа задержали …