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В Самаре заставляли попрошайничать 14-летнюю девочку
Сегодня, 14 мая, в отдел транспортной полиции самарского ЖД-вокзала обратилась 14-летняя девочка таджикской национальности.
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14 мая 2017, 07:25
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Стало известно, когда откроется ТЦ «Гудок» у самарского ЖД-вокзала
Открытие самого большого в Самаре торгового центра «Гудок» рядом с железнодорожным вокзалом запланировано на декабрь 2016 года, передает портал ProGoorodSamara.ru.
Порталу стало известно, что один из ретейлеров по торговле электроникой начал съезжать из торгово-офисного центра «Скала» на Московском шоссе …
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25 октября 2016, 11:19
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Временный избирательный участок открылся в здании самарского жд-вокзала.
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18 сентября 2016, 04:16
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Пьяный житель Кинельского района «заминировал» самарский ЖД-вокзал
17 июня житель Кинельского района, находясь в нетрезвом состоянии, решил сообщить о заминировании самарского железнодорожного вокзала, сообщает прокуратура Самарской области.
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8 августа 2016, 11:05
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Полиция и ФСБ ловят на Кубани 48 учебных террористов
От проверок, пробок и блокпостов страдают жители и туристы, сообщают "Ведомости".
Об антитеррористических учениях в Краснодарском крае рассказал заместитель координатора «Экологической вахты по Северному Кавказу» Дмитрий Шевченко. В ночь на 9 ноября на выходе из аэропорта Краснодара его на четыре часа задержали …
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20 ноября 2013, 01:57