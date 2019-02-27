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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения

В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения

В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок, и предупредили, что если это не будет 
27 февраля 2019, 12:43
«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии

«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии

В среду, 27 февраля, стало известно о том, что в Тольятти была устранена коммунальная авария на «АвтоВАЗе». За ночь ее последствия ликвидировали, производство запускают в плановом режиме. Коммунальное ЧП на планы предприятия по производству автомобилей никак не повлияет, сообщает 
27 февраля 2019, 12:02
Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»

Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»

Пользователи соцсетей в Самарской области активно обсуждают видеоролик, который выложили недавно. На нем агрессивная женщина выкрикивала оскорбления в адрес дежурной бригады «скорой помощи», колотила руками по двери и по стеклу с пассажирской стороны, а затем и вовсе нашла белую 
27 февраля 2019, 11:20
В Самаре пропал мужчина с иконой на спине и черепами на груди

В Самаре пропал мужчина с иконой на спине и черепами на груди

Полицейские ищут в областной столице 40-летнего мужчину — Виктора Берняева, который 21 февраля вышел из дома в 4 квартале поселка Красная Глинка и до сих пор не вернулся домой. С родными он не связывался, хотя ранее он всегда предупреждал близких, 
27 февраля 2019, 10:48
В Сызрани от пневмонии скончались три человека

В Сызрани от пневмонии скончались три человека

С начала этого года в Сызрани скончались от пневмонии три человека. Все пациенты обращались за помощью к врачам несвоевременно, пишет ktv-ray.ru. Между тем, сейчас у 87 жителей города диагностирована внебольничная пневмония, у большинства из них заболевание характеризуется как средней 
20 февраля 2019, 09:20
Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной 
16 февраля 2019, 09:28
Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Самарской области превышен на 11%

Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Самарской области превышен на 11%

Порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области превышен на 11%. Сейчас в числе заболевших более 15 тысяч человек. Об этом на брифинге в областном Минздраве рассказал главный внештатный специалист регионального минздрава по инфекционным болезням у детей Сергей Китайчик. Эпидемия 
15 февраля 2019, 08:13
15 206 жителей Самарской области заболели гриппом и ОРВИ

15 206 жителей Самарской области заболели гриппом и ОРВИ

В Самарской области на 11% превышен порог заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по инфекционным болезням у детей Сергей Китайчик. При этом он отмечает, что речь идет именно о регионе в целом. 

14 февраля 2019, 10:47
В Самарской области превышен эпидпорог: за неделю заразились более 15 тысяч человек

В Самарской области превышен эпидпорог: за неделю заразились более 15 тысяч человек

За неделю, с 4 по 10 февраля, в Самарской области ОРВИ и гриппом заразились 15 206 человек, причем 6229 из них - жители губернской столицы. Если сравнивать с результатами за предыдущую неделю, то заболеваемость выросла на 20,9%. Как отметили в 
12 февраля 2019, 05:44
В Самарской области карантин в школах продлили до 15 февраля

В Самарской области карантин в школах продлили до 15 февраля

Во вторник, 12 февраля, стало известно, что карантин в школах Самары, Кинеля и Тольятти продлили на один день, до 15 февраля. Как сообщили в министерстве образования и науки Самарской области, 15 февраля - учебный день. Напомним, что часть школ 
12 февраля 2019, 05:22
В Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 тысяч человек

В Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 тысяч человек

За неделю, с 28 января по 3 февраля, в Самарской области слегли с гриппом или ОРВИ 12 557 человек. Причем, большинство пациентов живет в Самаре — 5565 человек. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, по данным на 4 февраля заболеваемость регистрируется 
5 февраля 2019, 05:30
В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек

В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек

За прошлую неделю, с 10 по 16 декабря гриппом и ОРВИ заболели в Самарской области более 9,7 тысячи человек. Причем 4,7 тысячи из них - жители губернской столицы. Если сравнивать с результатами предыдущей недели, заболеваемость осталась практически на том же 
20 декабря 2018, 04:00
Роспотребнадзор проверит «шаурмячную» в Самаре, в которой крысы «дегустировали» мясо

Роспотребнадзор проверит «шаурмячную» в Самаре, в которой крысы «дегустировали» мясо

Самарский Роспотребнадзор внепланово проверит "Шаурму №1 у Сахиба" после резонансного видеоролика в соцсетях, в котором видно, как по прилавку бегают крысы. Прокуратура уже согласовала выездную инспекцию в отношении данного хозяйствующего субъекта, расположенного напротив ЦУМ "Самара", говорится в сообщении областного надзорного 
9 августа 2018, 11:21
Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для клиентов «Натали Турс» из Самарской области

Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для клиентов «Натали Турс» из Самарской области

Управление Роспотребнадзора по Самарской области открыло «горячую линию» для клиентов туроператора «Натали Турс». Ее специалисты ответят на все вопросы, связанные с получением компенсаций за аннулированные путевки.

Обращаться за помощью можно по телефонам: (846) 260-50-25, (846) 260-34-73.

Роспотребнадзор 
9 июля 2018, 10:04
Роспотребнадзор рассказал о гостиницах, которые завышают цены на свои услуги в Самаре

Роспотребнадзор рассказал о гостиницах, которые завышают цены на свои услуги в Самаре

Управление Роспотребнадзора  по Самарской области продолжает проверять гостиницы на предмет того, как они соблюдают постановление правительства  страны о государственном регулировании цен на их услуги во время мундиаля. Только за последнюю неделю работники надзорного ведомства проверили 210 точек размещения постояльцев. Оказалось, 

29 июня 2018, 01:44
Накануне ЧМ-2018 на 10 млн рублей оштрафовали отели за завышение цен

Накануне ЧМ-2018 на 10 млн рублей оштрафовали отели за завышение цен

Российские гостиницы накануне ЧМ-2018 по футболу были оштрафованы на 10 миллионов рублей за завышение цен на номера. Эти данные опубликовал Роспотребнадзор. Всего было проведено 1850 внеплановых проверок и выявлено 832 таких случая. В результате было возбуждено более 2.5 тысяч дел 

23 июня 2018, 07:03
Как уберечься от вирусов?

Как уберечься от вирусов?

Эпидемиологический порог уровень заболеваемости  ОРВИ и гриппом в Самаре и области пока не превышен, говорят медики. Хотя отмечается рост - на этой неделе количество тех, кто обратился к врачу, выросло на 10-15 % - за семь дней зарегистрировано 11 513 

13 октября 2017, 05:52
Проще простого: обнаружен вирус, способный взломать смартфон за 10 секунд

Проще простого: обнаружен вирус, способный взломать смартфон за 10 секунд

По сведениям Armis Labs, для того чтобы заразить устройство новым вирусом, нужен всего лишь включенный Bluetooth. Как говорят специалисты компании, новый троян может распространиться всего за десять секунд, поскольку он не нуждается в интернет-соединении и может напрямую передаваться от одного 

18 сентября 2017, 03:12
Новый вирус-вымогатель: Российские пользователи Android подверглись очередной атаке

Новый вирус-вымогатель: Российские пользователи Android подверглись очередной атаке

От нового вируса пострадали пользователи SMS-банкинга. По словам экспертов, антивирусы не идентифицируют это приложение как вредоносное.
Об атаке на пользователей устройств с операционной системой Android рассказали отечественные СМИ. Заражению вирусом, который похищает деньги, уже подверглись несколько сотен устройств, заявили в 

7 июля 2017, 12:30
WP: российские хакеры научились обесточивать города США

WP: российские хакеры научились обесточивать города США

В зарубежных СМИ появилось сообщение, что российские хакеры разработали вирус под наименованием CrashOverride, который при попадании в систему энергетической станции способен оставить без электричества целые города в Соединенных Штатах. Об этом рассказывает The Washington Post со ссылкой на сведения компании 

13 июня 2017, 02:11
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