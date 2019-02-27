В Сызрани от пневмонии скончались три человека … С начала этого года в Сызрани скончались от пневмонии три человека. Все пациенты обращались за помощью к врачам несвоевременно, пишет ktv-ray.ru. Между тем, сейчас у 87 жителей города диагностирована внебольничная пневмония, у большинства из них заболевание характеризуется как средней