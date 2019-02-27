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В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения
В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок, и предупредили, что если это не будет …
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27 февраля 2019, 12:43
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«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии
В среду, 27 февраля, стало известно о том, что в Тольятти была устранена коммунальная авария на «АвтоВАЗе». За ночь ее последствия ликвидировали, производство запускают в плановом режиме. Коммунальное ЧП на планы предприятия по производству автомобилей никак не повлияет, сообщает …
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27 февраля 2019, 12:02
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Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»
Пользователи соцсетей в Самарской области активно обсуждают видеоролик, который выложили недавно. На нем агрессивная женщина выкрикивала оскорбления в адрес дежурной бригады «скорой помощи», колотила руками по двери и по стеклу с пассажирской стороны, а затем и вовсе нашла белую …
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27 февраля 2019, 11:20
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В Самаре пропал мужчина с иконой на спине и черепами на груди
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27 февраля 2019, 10:48
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В Сызрани от пневмонии скончались три человека
С начала этого года в Сызрани скончались от пневмонии три человека. Все пациенты обращались за помощью к врачам несвоевременно, пишет ktv-ray.ru. Между тем, сейчас у 87 жителей города диагностирована внебольничная пневмония, у большинства из них заболевание характеризуется как средней …
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20 февраля 2019, 09:20
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Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
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16 февраля 2019, 09:28
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Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Самарской области превышен на 11%
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15 февраля 2019, 08:13
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15 206 жителей Самарской области заболели гриппом и ОРВИ
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14 февраля 2019, 10:47
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В Самарской области превышен эпидпорог: за неделю заразились более 15 тысяч человек
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12 февраля 2019, 05:44
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В Самарской области карантин в школах продлили до 15 февраля
Во вторник, 12 февраля, стало известно, что карантин в школах Самары, Кинеля и Тольятти продлили на один день, до 15 февраля. Как сообщили в министерстве образования и науки Самарской области, 15 февраля - учебный день. Напомним, что часть школ …
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12 февраля 2019, 05:22
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В Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 тысяч человек
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5 февраля 2019, 05:30
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В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек
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20 декабря 2018, 04:00
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Роспотребнадзор проверит «шаурмячную» в Самаре, в которой крысы «дегустировали» мясо
Самарский Роспотребнадзор внепланово проверит "Шаурму №1 у Сахиба" после резонансного видеоролика в соцсетях, в котором видно, как по прилавку бегают крысы. Прокуратура уже согласовала выездную инспекцию в отношении данного хозяйствующего субъекта, расположенного напротив ЦУМ "Самара", говорится в сообщении областного надзорного …
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9 августа 2018, 11:21
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Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для клиентов «Натали Турс» из Самарской области
Управление Роспотребнадзора по Самарской области открыло «горячую линию» для клиентов туроператора «Натали Турс». Ее специалисты ответят на все вопросы, связанные с получением компенсаций за аннулированные путевки.
Обращаться за помощью можно по телефонам: (846) 260-50-25, (846) 260-34-73.
Роспотребнадзор …
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9 июля 2018, 10:04
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Роспотребнадзор рассказал о гостиницах, которые завышают цены на свои услуги в Самаре
Управление Роспотребнадзора по Самарской области продолжает проверять гостиницы на предмет того, как они соблюдают постановление правительства страны о государственном регулировании цен на их услуги во время мундиаля. Только за последнюю неделю работники надзорного ведомства проверили 210 точек размещения постояльцев. Оказалось, …
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29 июня 2018, 01:44
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Накануне ЧМ-2018 на 10 млн рублей оштрафовали отели за завышение цен
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23 июня 2018, 07:03
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Как уберечься от вирусов?
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13 октября 2017, 05:52
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Проще простого: обнаружен вирус, способный взломать смартфон за 10 секунд
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18 сентября 2017, 03:12
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Новый вирус-вымогатель: Российские пользователи Android подверглись очередной атаке
От нового вируса пострадали пользователи SMS-банкинга. По словам экспертов, антивирусы не идентифицируют это приложение как вредоносное.
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7 июля 2017, 12:30
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WP: российские хакеры научились обесточивать города США
В зарубежных СМИ появилось сообщение, что российские хакеры разработали вирус под наименованием CrashOverride, который при попадании в систему энергетической станции способен оставить без электричества целые города в Соединенных Штатах. Об этом рассказывает The Washington Post со ссылкой на сведения компании …
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13 июня 2017, 02:11
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