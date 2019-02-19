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1000 жалоб на УК поступило в самарскую Государственную жилищную инспекцию
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19 февраля 2019, 12:09
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В Самарской области продлили ограничение на трассе М-5
Ограничение движения транспорта на трассах региона продлено. Напомним, что вечером 18 февраля в Самарской области был объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, снегопада и нулевой видимости. По информации ФКУ «Приволжуправтодор», на участке с 834 по 1194 км федеральной …
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19 февраля 2019, 11:58
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На Московском шоссе перевернулся грузовик аварийной службы: образовалась большая пробка
Во вторник, 19 февраля, на кольце Московского шоссе и улицы Луначарского произошла авария — на съезде с развязки там опрокинулся грузовик аварийной бригады «Трамвайно-троллейбусного управления». Машина перекрыла проезжую часть, и образовалась большая пробка. По словам очевидца, на место происшествия приехал …
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19 февраля 2019, 11:27
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В самарском метро появятся четыре новых вагона
В 2019 году для Самарского метрополитена будет закуплено четыре новых вагона. Об этом рассказал во время совещания в мэрии областной столицы руководитель департамента транспорта Сергей Маркин. В планах до 2023 года глобальное обновление подвижного состава. В частности, городские власти рассчитывают …
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19 февраля 2019, 11:09
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Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить …
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15 февраля 2019, 07:11
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В России избыток мощностей по производству бензина
В России избыток мощностей по производству бензина. Это приведет к обострению конкуренции на внутреннем рынке, тогда как возможности нарастить экспорт будут ограничены, к такому выводу пришли аналитики из компании «Аргус Консалтинг». После запуска новых установок на комплексе «ТАНЕКО» в Татарстане …
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14 февраля 2019, 11:10
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Заправщик для ракет на стапелях сызранского Тяжмаша
Сызранский завод «Тяжмаш» приступил к первому этапу сборки металлоконструкций для заправки ракет на космодроме «Восточный» в Амурской области. Речь идет об изготовлении заправочной металлической башни высотой с семнадцатиэтажный дом. Общий вес конструкции - около 60 тонн. Сейчас инженеры «Тяжмаша» смонтировали …
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14 февраля 2019, 10:53
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Маслосырзавод "Кошкинский" - банкрот
Арбитражный суд Самарской области признал банкротом маслосырзавод "Кошкинский". В компании введено конкурсное производство. Инициаторами процедуры выступили непосредственно ее владельцы из фирмы "Алев". Согласно материалам дела, задолженность маслосырзавода перед кредиторами, работниками и налоговой службой достигает 3 млрд 400 млн рублей. По …
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6 февраля 2019, 08:31
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Самарская ракета успешно вывела на орбиту группу спутников
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27 декабря 2018, 12:38
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Экс-президент «АвтоВАЗа» стал совладельцем УК аэропорта Жуковский
Бывший президент «АвтоВАЗа» Борис Алешин стал совладельцем управляющей компании подмосковного аэропорта Жуковский. Это произошло после того, как «Юнайтед Эйрпортс Менеджмент», которая владела 75 процентами акций УК, продала Алешину 22,5 процента, сохранив за собой контрольный пакет. Сумма сделки не раскрывается. Доля …
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5 декабря 2018, 11:43
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Самарская ракета «Союз-ФГ» успешно стартовала с «Байконура»
3 декабря с космодрома «Байконур» успешно стартовала ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-11». На борту космического аппарата к МКС отправился очередной экипаж, в состав которого вошли космонавт Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и NASA Энн Макклейн. Носитель …
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3 декабря 2018, 05:39
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Комиссия Союза машиностроителей России обсудила молодежную политику и профориентацию
В МГТУ имени Н.Э. Баумана в рамках серии мероприятий XI Всероссийской конференции «Будущее машиностроения России» 26 сентября 2018 года состоялось заседание Комиссии по молодежной политике Союза машиностроителей России.
Перед началом заседания Заместитель Исполнительного директора ОООР «Союз машиностроителей России» Сергей Иванов и …
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2 октября 2018, 11:14
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Под вторым реактором станции «Фукусима-1» нашли расплавленное ядерное топливо
19 января стало известно о том, что под вторым реактором аварийной станции «Фукусима-1» обнаружено расплавленное ядерное топливо. Радиоактивная находка попалась на глаза специалистов во время обследования внутренней части энергоблока, сообщает ТАСС.
По словам руководства компании-оператора станции Tokyo Electric …
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19 января 2018, 10:39
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Туши свет: Минэнерго предложило запретить в России лампы накаливания мощнее 50 Вт
Лампы накаливания мощностью более 50 ватт могут пропасть с российских прилавков. Идею о запрете их реализации озвучил замминистра энергетики Антон Инюцын на Восточном экономическом форуме, рассказывают российские информагентства.
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6 сентября 2017, 10:15
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Энергетики банкротят коммунальщиков
Поставщики энергоресурсов продолжают банкротить управляющие компании. Самарский филиал ПАО "Т Плюс" направил в Арбитражный суд Самарской области иск, в котором потребовал признать банкротом ТСЖ "Голосова, 44" из Тольятти. Как говорится в сообщении компании, договор с ТСЖ на поставку тепловой энергии …
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13 января 2016, 04:02
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Россиян ожидает очередной рост тарифов
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9 ноября 2015, 02:55
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