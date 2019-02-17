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В селе Жигули ввели карантин из-за погибшей от бешенства лисы

В селе Жигули Ставропольского района нашли лису, которая погибла от бешенства. Местные жители нашли ее неподалеку от Молодецкого кургана. Лабораторные анализы показали, что лиса погибла от страшного заболевания – в патологическом материале был выявлен антиген вируса бешенства. Карантин ввели с 
31 января 2019, 05:17
Первым покупателем спорткара Lada Vesta Sport стал Дмитрий Азаров

Первым покупателем спорткара Lada Vesta Sport стал Дмитрий Азаров

В четверг, 31 января, в дилерских центрах «АвтоВАЗа» начались продажи новинки - LADA Vesta Sport. Автомобиль производится в Тольятти, и в нем используется более 200 новых деталей и узлов. Первым покупателем спорткара в цвете «Тайфун» стал губернатор Самарской области Дмитрий 
31 января 2019, 04:00
На реставрацию Фабрики-кухни может потребоваться 1 млрд рублей

На реставрацию Фабрики-кухни может потребоваться 1 млрд рублей

Реконструкция уникального самарского объекта культурного наследия - здания Фабрики-кухни, по всей видимости, потребует в 2 раза больше денег, чем планировалось ранее. Возможно, потребуется миллиард рублей, считает известный защитник памятников архитектуры, депутат Госдумы Александр Хинштейн. По завершении всех работ здесь откроется 
31 января 2019, 09:56
На трассе в Кинель-Черкасском районе погибла 35-летняя автоледи

На трассе в Кинель-Черкасском районе погибла 35-летняя автоледи

В среду, 30 января, произошла трагедия на трассе в Кинель-Черкасском районе. По предварительным данным, столкновение двух транспортных средств было зафиксировано на 5 километре дороги от трассы М-5 к селу Муханово. В ДТП получила страшные травмы и погибла на месте 35-летняя 
31 января 2019, 08:26
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