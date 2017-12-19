12
22
56
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Идею возврата прямых выборов мэра Самары не поддержали в комитете

Идею возврата прямых выборов мэра Самары не поддержали в комитете

Возврата прямых выборов мэра и муниципальных депутатов Самары, скорей всего, не будет. Комитет по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Самарской губернской думы отклонил предложение регионального отделения партии «Яблоко» провести референдум, на котором жителям города предлагалось бы одобрить такую инициативу. 

20 декабря 2017, 11:53
В России официально началась избирательная кампания по выборам президента страны

В России официально началась избирательная кампания по выборам президента страны

Соответствующее постановление Совета Федерации опубликовала «Российская газета». С понедельника, 18 декабря, официально выдвинуть свои кандидатуры и подать документы в Центризбирком могут партии и самовыдвиженцы, ранее все заявления носили лишь предварительный характер. В ЦИК начнет поступать финансирование из федерального бюджета на 

18 декабря 2017, 01:27
Для популяризации выборов ЦИК предложили использовать мемы, флешмобы и селфи

Для популяризации выборов ЦИК предложили использовать мемы, флешмобы и селфи

Российские СМИ рассказали, как именно станут привлекать к участию в выборах следующего года представителей молодого поколения. «Ведомости» обнаружили конкурсную заявку разработчика концепции информирования, и оказалось, что россияне будут вовлекаться в выборы путем флешмобов, селфи и мемов.
Согласно информации Центризбиркома, по 

31 августа 2017, 11:08
Галина Николаева переизбрана президентом самарских нотариусов

Галина Николаева переизбрана президентом самарских нотариусов

Галина Николаева переизбрана президентом нотариальной палаты Самарской области. Её кандидатуру одобрили 140 из 146 нотариусов, сообщает официальный сайт организации. В 2017 году процедура проходила по-новому. В связи с изменениями в федеральном законодательстве, для признания президентом нотариальной палаты достаточно было получить 
1 августа 2017, 05:31
Глава самарского избиркома вышел на новый уровень

Глава самарского избиркома вышел на новый уровень

Вадим Михеев, вновь избранный на пост главы избирательной комиссии Самарской области, теперь вошел в совет председателей избиркомов субъектов федерации. Срок его полномочий в этом качестве составит ровно год.
Совет председателей создан в конце прошлого года, является консультативным органом, который обязан 

11 января 2017, 10:01
Выбрано руководство Избирательной комиссии Самарской области

Выбрано руководство Избирательной комиссии Самарской области

Четырнадцать членов шестого созыва Самарского облизбиркома рекомендованы в равных пропорциях главой региона и губернской думой. В обновленном составе только четыре новых лица.
Первое заседание обновленного облизбиркома открыл его старейший член коммунист Николай Рогожин, который предоставил слово представителю ЦИК Василию Лихачеву. 

12 декабря 2016, 05:14
Михеев: Подтасовка результатов выборов членом УИК не повлияет на общие итоги голосования

Михеев: Подтасовка результатов выборов членом УИК не повлияет на общие итоги голосования

Чистосердечное признание в подтасовке результатов выборов одного из членов участковой избирательной комиссии на общие итоги голосования не повлияет, сообщил председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Наталья Баранова, рекомендованная для работы на выборах 18 сентября партией ЛДПР, написала явку с 

6 октября 2016, 09:38
В Самарской области отметили рост числа проголосовавших по сравнению с прошлым годом

В Самарской области отметили рост числа проголосовавших по сравнению с прошлым годом

Сегодня в нашей стране  единый день голосования. Россияне выбирают депутатов Госдумы седьмого созыва,  глав регионов и депутатов нескольких региональных дум. Жители Самарской области голосуют за своих представителей в нижней палате федерального собрания и формируют состав областного парламента.

В нашем регионе избирательные 

18 сентября 2016, 01:11
Выборы – 2015: в Самаре ТИК Кировского района все еще считает бюллетени

Выборы – 2015: в Самаре ТИК Кировского района все еще считает бюллетени

В среду, 16 сентября, избирательная комиссия Самарской области подвела итоги воскресных выборов. Напомним, 13 сентября жители областной столицы впервые голосовали за своих представителей по новой схеме. Теперь в рамках системы местного самоуправления в каждом из 9 районов Самары будет свой 
17 сентября 2015, 10:19
В Самарской области подвели итоги выборов - 2015

В Самарской области подвели итоги выборов - 2015

В Избирательной комиссии Самарской области подвели итоги выборов депутатов местных представительных органов власти. Голосование состоялось 13 сентября. Данные передал журналист ТРК "ТЕРРА", который в настоящее время находится на пресс-конференции в облизбиркоме.

Количество мандатов (всего 3279): 

По области:
«Единая 
16 сентября 2015, 05:39
У пяти кандидатов на пост губернатора Самарской области нашли «подписи-двойники»

У пяти кандидатов на пост губернатора Самарской области нашли «подписи-двойники»

Избирательная комиссия Самарской области завершила проверку подписей, поданных кандидатами в губернаторы. Некоторые из них были забракованы. Как оказалось, пять муниципальных депутатов, вопреки закону, поддержали сразу нескольких кандидатов. В итоге несколько подписей потеряли Михаил Маряхин, Валерий Синцов, Светлана Пеунова, Михаил Белоусов. 

1 августа 2014, 04:54
Новости самарских блогов 31.01.2014

Новости самарских блогов 31.01.2014

Блогер Кирилл Ляхманов пишет, что "избирательная комиссия Самарской области объявила конкурс на лучший эскиз своей эмблемы, которая потом будет официально обозначать данную организацию. "Одной из целей мероприятия должно стать "развитие интереса населения к избирательному процессу". Из сего делаю вывод, что 

31 января 2014, 05:57
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх