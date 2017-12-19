В России официально началась избирательная кампания по выборам президента страны Соответствующее постановление Совета Федерации опубликовала «Российская газета». С понедельника, 18 декабря, официально выдвинуть свои кандидатуры и подать документы в Центризбирком могут партии и самовыдвиженцы, ранее все заявления носили лишь предварительный характер. В ЦИК начнет поступать финансирование из федерального бюджета на …