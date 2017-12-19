В России официально началась избирательная кампания по выборам президента страны. Соответствующее постановление Совета Федерации опубликовала «Российская газета». С 18 декабря официально выдвинуть свои кандидатуры и подать документы в Центризбирком могут партии и самовыдвиженцы, ранее все заявления носили лишь предварительный характер. В ЦИК начнет поступать финансирование из федерального бюджета на организацию и проведение предстоящих выборов, которые пройдут 18 марта 2018 года. Режим подготовки к выборам президента в Самарской области активирован. На территории региона действует 47 территориальных и более 1,5 тысячи участковых избирательных комиссий. Идет кропотливая работа по выверке списков избирателей. Впервые граждане смогут проголосовать на любом избирательном участке, для этого нужно заполнить специальное заявление в одном из пунктов приема.
«Допустим, если житель Самарской области проживает в Москве, он может зайти в любую участковую комиссию либо, не выходя из дома, зарегистрировавшись на портале госуслуг, подать это заявление», - рассказал председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев.
Информировать жителей Самары о выборах будут 200 баннеров и 150 сити-форматов, всего же по области задействуют более шестисот объектов наружной рекламы. К избирателям будут обращаться через сеть интернет и даже лично. Во время обходов должны быть утверждены списки тех, кто может голосовать, не посещая избирательный участок.
«Законом есть жесткие требования, это требования о состоянии здоровья, прежде всего инвалиды... На территории области зарегистрированы 219 тысяч инвалидов, они имеют полное право проголосовать на дому», - сообщил Вадим Михеев.
Важным нововведением на выборах 2018-го станет технология изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом и ускоренным вводом данных в государственную автоматизированную систему «Выборы». На всех избирательных участках будет организовано видеонаблюдение.
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Количество мандатов (всего 3279):
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