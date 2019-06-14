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У тольяттинцев удерживали до половины пенсии за долги
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14 июня 2019, 01:48
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В Самаре неопытный водитель скатился на обочину и протаранил столб
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14 июня 2019, 12:57
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Выяснилось, почему сливался кипяток в озеро Леснуха
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14 июня 2019, 11:03
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В Сызрани мотоциклист без прав протаранил дорожное ограждение
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13 июня 2019, 04:02
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В Самару приехала женская юношеская сборная России по футболу
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13 июня 2019, 01:17
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В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке
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28 мая 2019, 01:55
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В Тольятти гражданин Китая пытался подкупить полицейского 110 тысячами рублей
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11 апреля 2019, 02:01
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В Китае тестируют вертикальную парковку
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4 апреля 2019, 01:27
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Генподрядчика строительства «Самара Арены» исключили из стратегии развития Татарстана
Компанию ПСО «Казань», генподрядчика строительства «Самара Арены», исключили из стратегии развития Татарстана, пишут СМИ республики. До сих фирма, подконтрольная депутату республиканского Госсовета Равилю Зиганшину, считалась одной из наиболее влиятельных в регионе. Однако с осени прошлого года, уже после мундиаля, …
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30 марта 2019, 08:15
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У спортсмена, который скончался на лыжных гонках, был медицинский допуск
Региональное министерство спорта прокомментировало трагедию, которая произошла на соревнованиях по лыжным гонкам в селе Ширяево 24 марта. Напомним, что во время марафона одному из участников, 35-летнему Владимиру Красовскому стало плохо и он скоропостижно скончался. Очевидцы говорили, что у него …
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25 марта 2019, 04:23
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35-летний спортсмен из Сызрани скончался во время лыжного марафона
В воскресенье, 24 марта, в Самарской области произошла трагедия. Во время лыжного марафона «Самарская лука-2019» скончался один из участников забега на 40 километров - 35 летний Владимир Красовский, пишет «Маленькая Сызрань».
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25 марта 2019, 09:20
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Тольяттинка Софья Палкина завоевала золото Кубка Европы
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11 марта 2019, 05:01
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Китайские овощеводы пойманы на воровстве воды
В Самарской области впервые за причинение ущерба экологии пойманы с поличным подпольные китайские овощеводы. В момент проведения рейда представителей управления Росрыболовства и силовиков нелегальные фермеры из Поднебесной занимались несанкционированным забором воды из реки Кинель у села Красносамарское.
Главное нарушение …
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4 марта 2019, 10:07
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В Самаре состоятся восьмые Международные студенческие соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF
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14 сентября 2018, 01:23
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«Золото» первенства России в метании молота завоевала спортсменка из Тольятти
В Челябинске завершилось первенство России по легкой атлетике. На соревнованиях выступали спортсмены до 23 лет. Софья Палкина из Тольятти завоевала золотую медаль, отправив снаряд на 65,56 метра, сообщили в региональном минспорта.
Напомним, что первенство России по легкой атлетике проходило в Челябинске …
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9 июля 2018, 04:48
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Самарцы стали призерами спортивно-туристической эстафеты на Кубок полпреда в ПФО
В Хвалынске 16 мая открылся спортивно-туристический лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2018». В слете принимает участие команда Самарской области. Кульминацией первого дня слета стала спортивно-туристическая эстафета на Кубок полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе среди сильнейших команд «Туриады». …
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17 мая 2018, 05:57
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