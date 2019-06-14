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У тольяттинцев удерживали до половины пенсии за долги

У тольяттинцев удерживали до половины пенсии за долги

Прокуратура Автозаводского района пришла с проверками в районные отделы судебных приставов. В итоге вскрылось, что из пенсий должников удерживали по 50 % в счет долга в рамках исполнительных производств, и у людей оставались на руках суммы ниже прожиточного минимума. Сотрудники надзорного 
14 июня 2019, 01:48
В Самаре неопытный водитель скатился на обочину и протаранил столб

В Самаре неопытный водитель скатился на обочину и протаранил столб

В четверг, 13 июня, в Самаре произошла авария с пострадавшим. В 02:30 18-летний водитель, который получил права менее года назад, ехал на иномарке «Фольксваген» по улице Промышленности в направлении Партизанской. По предварительной версии, легковушка парня скатилась на обочину и врезалась 
14 июня 2019, 12:57
Выяснилось, почему сливался кипяток в озеро Леснуха

Выяснилось, почему сливался кипяток в озеро Леснуха

Стала известна причина, по которой в озеро Леснуха на 5-й просеке сливалась горячая вода и над ним стоял пар. На слив кипятка пожаловались местные жители, они переживали, не повредит ли он флоре и фауне озера — ведь там живут утки, 
14 июня 2019, 11:03
В Сызрани мотоциклист без прав протаранил дорожное ограждение

В Сызрани мотоциклист без прав протаранил дорожное ограждение

В среду, 12 июня, аварией закончилась поездка байкера из Сызрани. В 05:10 19-летний парень, у которого не было водительского удостоверения, ехал на мотоцикле «Хонда» по проспекту Гагарина со стороны проспекте 50 лет Октября. Он направлялся к проспекту Королева, но превысил 
13 июня 2019, 04:02
В Самару приехала женская юношеская сборная России по футболу

В Самару приехала женская юношеская сборная России по футболу

В четверг, 13 июня, в Самару прибыла женская юношеская сборная России по футболу. Команда примет участие в 8 Российско-китайских молодежных летних играх. Первый матч по футболу пройдет 16 июня на "Металлурге". А всего соревнования состоятся по 8 видам спорта. 
 
13 июня 2019, 01:17
В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке

В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке

Китайские инженеры разработали новый поезд на магнитной подушке, который станет самым быстрым в мире после его ввода в эксплуатацию. Транспортное средство создает компания CRRC. Ожидается, что состав сможет развивать скорость до 600 километров в час.

Поезда на электромагнитной подушке 
28 мая 2019, 01:55
В Тольятти гражданин Китая пытался подкупить полицейского 110 тысячами рублей

В Тольятти гражданин Китая пытался подкупить полицейского 110 тысячами рублей

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Китая, которого подозревают в покушении на дачу взятки. По версии следствия, 4 апреля этот мужчина в помещении торгового центра попытался передать взятку полицейскому. Он готов был отдать 110 тысяч рублей за прекращение 
11 апреля 2019, 02:01
В Китае тестируют вертикальную парковку

В Китае тестируют вертикальную парковку

В Китае придумали устройство, которое позволяет радикально увеличить количество мест на стоянках. Оно позволяет парковать автомобили вертикально.

По сути это платформа. После того, как на нее заезжает машина, она поднимается к стене и становится под уклоном примерно в 30%. 
4 апреля 2019, 01:27
Генподрядчика строительства «Самара Арены» исключили из стратегии развития Татарстана

Генподрядчика строительства «Самара Арены» исключили из стратегии развития Татарстана

Компанию ПСО «Казань», генподрядчика строительства «Самара Арены», исключили из стратегии развития Татарстана, пишут СМИ республики. До сих фирма, подконтрольная депутату республиканского Госсовета Равилю Зиганшину, считалась одной из наиболее влиятельных в регионе. Однако с осени прошлого года, уже после мундиаля, 
30 марта 2019, 08:15
У спортсмена, который скончался на лыжных гонках, был медицинский допуск

У спортсмена, который скончался на лыжных гонках, был медицинский допуск

Региональное министерство спорта прокомментировало трагедию, которая произошла на соревнованиях по лыжным гонкам в селе Ширяево 24 марта. Напомним, что во время марафона одному из участников, 35-летнему Владимиру Красовскому стало плохо и он скоропостижно скончался. Очевидцы говорили, что у него 
25 марта 2019, 04:23
35-летний спортсмен из Сызрани скончался во время лыжного марафона

35-летний спортсмен из Сызрани скончался во время лыжного марафона

В воскресенье, 24 марта, в Самарской области произошла трагедия. Во время лыжного марафона «Самарская лука-2019» скончался один из участников забега на 40 километров - 35 летний Владимир Красовский, пишет «Маленькая Сызрань».
- Во время гонки скоропостижно ушел из жизни Красовский 
25 марта 2019, 09:20
Тольяттинка Софья Палкина завоевала золото Кубка Европы

Тольяттинка Софья Палкина завоевала золото Кубка Европы

Тольяттинская спортсменка Софья Палкина завоевала золотую медаль по метанию молота U23 (до 23 лет) на Кубке Европы в Словакии. Как рассказали в министерстве спорта Самарской области, она показала результат 69.18 метра. Известно, что 20-летняя Софья - воспитанница тольяттинской СДЮСШОР № 
11 марта 2019, 05:01
Китайские овощеводы пойманы на воровстве воды

Китайские овощеводы пойманы на воровстве воды

В Самарской области впервые за причинение ущерба экологии пойманы с поличным подпольные китайские овощеводы. В момент проведения рейда представителей управления Росрыболовства и силовиков нелегальные фермеры из Поднебесной занимались несанкционированным забором воды из реки Кинель у села Красносамарское.

Главное нарушение 
4 марта 2019, 10:07
В Самаре состоятся восьмые Международные студенческие соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF

В Самаре состоятся восьмые Международные студенческие соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF

С 17 по 21 сентября в Самаре в рамках соревнований VolgaCTF встретятся команды со всей России, а также из Белоруссии, Марокко, Австрии, Вьетнама и Тайваня. В рамках лекционной программы выступят независимые эксперты, ведущие сотрудники крупнейших компаний в сфере информационной безопасности, 

14 сентября 2018, 01:23
«Золото» первенства России в метании молота завоевала спортсменка из Тольятти

«Золото» первенства России в метании молота завоевала спортсменка из Тольятти

В Челябинске завершилось первенство России по легкой атлетике. На соревнованиях выступали спортсмены до 23 лет. Софья Палкина из Тольятти завоевала золотую медаль, отправив снаряд на 65,56 метра, сообщили в региональном минспорта.

Напомним, что первенство России по легкой атлетике проходило в Челябинске 

9 июля 2018, 04:48
Самарцы стали призерами спортивно-туристической эстафеты на Кубок полпреда в ПФО

Самарцы стали призерами спортивно-туристической эстафеты на Кубок полпреда в ПФО

В Хвалынске 16 мая открылся спортивно-туристический лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2018». В слете принимает участие команда Самарской области. Кульминацией первого дня слета стала спортивно-туристическая эстафета на Кубок полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе среди сильнейших команд «Туриады». 

17 мая 2018, 05:57
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