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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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На какие услуги можно рассчитывать во время текущего ремонта дома?

На какие услуги можно рассчитывать во время текущего ремонта дома?

Сезон текущего ремонта домов в разгаре. На какие услуги могут рассчитывать жители, сколько на счету их дома должно скопиться денег и чего лишаются те, кто копит долги по коммуналке? Смотрите программу «ЖКХ: вопросы и ответы» в понедельник, 27 мая, в 

27 мая 2019, 12:02
С 13 мая в Самаре и Тольятти начнут отключать горячую воду

С 13 мая в Самаре и Тольятти начнут отключать горячую воду

13 мая в Самаре и Тольятти начнется отключение горячей воды. В крупнейших городах региона стартуют гидравлические испытания тепловых сетей, сообщает самарский филиал «Т Плюс». В частности, в Самаре планируется проверка коммуникаций в Советском, Промышленном и Кировском районах. В связи с 

13 мая 2019, 07:45
В Самаре и Тольятти будут вывешивать списки должников за тепло и горячую воду

В Самаре и Тольятти будут вывешивать списки должников за тепло и горячую воду

Теплоэнергетики и старшие по домам начали размещать на подъездах списки должников за отопление и горячую воду. Они появятся на более чем 2000 зданий в Самаре и Тольятти  в рамках акции «Внимание, должник!». На начало мая общая сумма долгов физических лиц 
13 мая 2019, 05:05
В Самаре на несколько дней отключат горячую воду

В Самаре на несколько дней отключат горячую воду

Самарцам рекомендуют готовиться к отключениям горячей воды. Уже через несколько дней в городе начнутся гидравлические испытания на тепловых сетях. Они необходимы для подготовки областного центра к следующему отопительному сезону. С их помощью коммунальщики смогут выявить изношенные участки на магистралях и 

8 мая 2019, 04:02
Энергетиков оштрафовали за отсутствие тепла при прорыве на Ташкентской

Энергетиков оштрафовали за отсутствие тепла при прорыве на Ташкентской

«Предприятие тепловых сетей» привлекли к административной ответственности за то, что самарцы остались без тепла во время коммунальной аварии на улице Ташкентской. Напомним, что 22 января на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры произошел порыв тепломагистрали диаметром 1000 мм. Труба находилась в эксплуатационном 

28 марта 2019, 05:42
Самарец хочет взыскать с «ПТС» 1 копейку за отсутствие отопления

Самарец хочет взыскать с «ПТС» 1 копейку за отсутствие отопления

В Кировском районном суде прошло очередное заседание по иску самарца Александра Киянского к «ПТС». Он требует компенсацию морального вреда за отсутствие тепла в его квартире из-за аварии на теплосетях на улице Ташкенской в январе этого года. Если изначально её размер 

27 марта 2019, 04:11
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах

В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах

Во вторник, 26 февраля, в Самаре ведутся ремонтные работы на теплосети в районе дома № 136 по улице Физкультурной.
 
- Всем управляющим компаниям рекомендовано перевести жилые дома на резервную схему теплоснабжения. В планах специалистов «ПТС» завершить все ремонтные работы на объекте 
26 февраля 2019, 12:45
В Самаре в очередной раз отключат горячую воду

В Самаре в очередной раз отключат горячую воду

В областном центре опять отключат горячую воду. С 30 июля специалисты ЗАО «ПТС» приступят к гидравлическим испытаниям сетей Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной. В Связи с этим ограничения подачи горячей воды ожидаются в границах  Волжского проспекта – улицы Максима 

27 июля 2018, 10:17
С 16 июля начнут отключать горячую воду в Самаре

С 16 июля начнут отключать горячую воду в Самаре

С 16 июля в Самаре начнут отключать горячую воду. Это будет необходимо для проведения гидравлических испытаний на тепловых сетях. Первыми, с 16 по 23 июля будут проверены магистрали Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной.  С 23 

2 июля 2018, 03:53
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