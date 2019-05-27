27 мая «Предприятие тепловых сетей» начнет проводить гидравлические испытания тепломагистралей, подключенных к Самарской ТЭЦ. В связи с этим до 10 июня будет приостановлено горячее водоснабжение в пределах пр. Карла Маркса, улиц Алма-Атинской, Стара-Загоры, Ташкентской, Демократической, Солнечной, Ново-Садовой, Гастелло, Санфировой, Мелекесской, Литвинова и Зубчаниновского шоссе. В ходе опрессовок теплотрассы будут испытаны повышенным давлением теплоносителя. Энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: в период проверки по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Также не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобили и прочее имущество.
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