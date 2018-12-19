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Материалы по теме:

Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря

Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря

В субботу, 22 декабря, в областной столице откроется очередная ледовая площадка -  каток на набережной Волги в районе бассейна ЦСКА ВВС.  Праздник начнется в 14:00. Для гостей приготовили конкурсы и подарки, запланирована встреча с Дедом Морозом, спортивные соревнования, а также 
19 декабря 2018, 05:03
Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области

Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области

До пятницы, 21 декабря, погоду в Самарской области будет формировать антициклон. По прогнозу синоптиков, существенных осадков не будет, ветер слабый переменных направлений. По ночам и в утренние часы в низинах при прояснении температура воздуха будет понижаться до -20, -25 градусов, 
19 декабря 2018, 04:46
Стала миллионершей: в Самарской области кассирша УК украла почти всю плату жильцов за коммуналку

Стала миллионершей: в Самарской области кассирша УК украла почти всю плату жильцов за коммуналку

В Чапаевске завели уголовное дело на кассира управляющей компании ИП Быков. По версии следствия, в прошлом году 28-летняя женщина похитила из кассы 953 тысячи рублей. Эти деньги местные жители заплатили за содержание и текущий ремонт многоквартирных домов. Все вырученные средства 
19 декабря 2018, 04:09
Стало известно, на сколько вырастет «коммуналка» в Самарской области

Стало известно, на сколько вырастет «коммуналка» в Самарской области

В среду, 19 декабря, стало известно, на сколько повысится стоимость коммунальных услуг после Нового года. Цены на «коммуналку» вырастут в следующем году дважды — в январе, а затем летом, в июле.
 
- С 1 января повышение тарифов будет на 1,7%. Если 
19 декабря 2018, 02:34
Застройка парку 60-летия Советской власти в Самаре не грозит

Застройка парку 60-летия Советской власти в Самаре не грозит

Никакой застройки территории парка имени 60-летия Советской власти не будет. Об этом еще раз заявили представители администрации Самары. Напомним, на днях стало известно, что мэрия выдала компании «Стройресурс» разрешение на подготовку проекта планировки парковой территории. Так как его разработчик специализируется 
7 декабря 2018, 10:45
Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти

Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти

В пятницу, 7 декабря, в центре внимания городских властей, представителей прессы и общественников оказался парк имени 60-летия Советской власти. Напомним, что в течение последней недели тема не уходит с повестки - компания «Стройресурс» обратилась в мэрию за разрешением на разработку 
7 декабря 2018, 02:38
Сергей Дорошенко ушел с поста главы департамента градостроительства Самары

Сергей Дорошенко ушел с поста главы департамента градостроительства Самары

В среду, 5 декабря, стало известно, что глава департамента градостроительства Самары Сергей Дорошенко оставил свой пост. Он написал заявление по собственному желанию. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет его заместитель Сергей Шанов.

Напомним, Сергей Дорошенко стал главой департамента градостроительства этим 
5 декабря 2018, 04:03
В Самаре на раскопках у Фрунзенского моста нашли старинный штык

В Самаре на раскопках у Фрунзенского моста нашли старинный штык

В Самаре продолжаются археологические раскопки в районе Фрунзенского моста. На сегодняшний день исследовано 220 из 400 квадратных метров, в работе находится около 96 квадратных метров площади. Для выполнения задач в заявленный срок, а также увеличения продолжительности рабочего дня на раскопе 
28 ноября 2018, 01:56
В Самаре нашли старинные ножницы и монеты при раскопках у Фрунзенского моста

В Самаре нашли старинные ножницы и монеты при раскопках у Фрунзенского моста

В историческом центре областной столицы продолжаются археологические раскопки. Работы ведутся на участке, отведенном под строительство Фрунзенского моста через реку Самара. Специалисты нашли остатки культурного слоя на территории 400 кв.м. 
 
- В настоящий момент в работе находится 150 кв.м., из которых 
22 ноября 2018, 11:19
Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту могут запустить уже в сентябре

Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту могут запустить уже в сентябре

Уже в сентябре 2019 года на Фрунзенском мостовом переходе планируется запустить рабочее шестиполосное движение транспорта. До конца следующего года должны оформить документы для его ввода в эксплуатацию. Об этом стало известно на рабочем совещании, которое прошло непосредственно на крупнейшем инфраструктурном 
21 ноября 2018, 08:39
В Самаре стартовала укладка асфальта на Фрунзенском мосту

В Самаре стартовала укладка асфальта на Фрунзенском мосту

В четверг, 8 ноября, стартовала укладка первого асфальта на Фрунзенском мостовом переходе. Работы идут на развязке, которая соединит будущий мост с улицей Шоссейной. Для строительства дороги специалисты компании-подрядчика «Самаратрансстрой» решили применить новую технологию, которая в нашем регионе практически не использовалась. 
9 ноября 2018, 11:25
Самарцы предложили построить Центр единоборств в «Волгаре»

Самарцы предложили построить Центр единоборств в «Волгаре»

На самарском портале «Вместе», который был создан региональными властями, подвели итоги голосования по выбору места для нового Центра спортивных единоборств. Напомним, что в этом комплексе будут проходить не только учебно-тренировочные занятия, но и соревнования национального и международного уровней по 
23 октября 2018, 11:47
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