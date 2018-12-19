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Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря
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19 декабря 2018, 05:03
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Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области
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19 декабря 2018, 04:46
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Стала миллионершей: в Самарской области кассирша УК украла почти всю плату жильцов за коммуналку
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19 декабря 2018, 04:09
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Стало известно, на сколько вырастет «коммуналка» в Самарской области
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19 декабря 2018, 02:34
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Застройка парку 60-летия Советской власти в Самаре не грозит
Никакой застройки территории парка имени 60-летия Советской власти не будет. Об этом еще раз заявили представители администрации Самары. Напомним, на днях стало известно, что мэрия выдала компании «Стройресурс» разрешение на подготовку проекта планировки парковой территории. Так как его разработчик специализируется …
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7 декабря 2018, 10:45
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Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти
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7 декабря 2018, 02:38
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Сергей Дорошенко ушел с поста главы департамента градостроительства Самары
В среду, 5 декабря, стало известно, что глава департамента градостроительства Самары Сергей Дорошенко оставил свой пост. Он написал заявление по собственному желанию. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет его заместитель Сергей Шанов.
Напомним, Сергей Дорошенко стал главой департамента градостроительства этим …
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5 декабря 2018, 04:03
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В Самаре на раскопках у Фрунзенского моста нашли старинный штык
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28 ноября 2018, 01:56
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В Самаре нашли старинные ножницы и монеты при раскопках у Фрунзенского моста
В историческом центре областной столицы продолжаются археологические раскопки. Работы ведутся на участке, отведенном под строительство Фрунзенского моста через реку Самара. Специалисты нашли остатки культурного слоя на территории 400 кв.м.
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22 ноября 2018, 11:19
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Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту могут запустить уже в сентябре
Уже в сентябре 2019 года на Фрунзенском мостовом переходе планируется запустить рабочее шестиполосное движение транспорта. До конца следующего года должны оформить документы для его ввода в эксплуатацию. Об этом стало известно на рабочем совещании, которое прошло непосредственно на крупнейшем инфраструктурном …
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21 ноября 2018, 08:39
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В Самаре стартовала укладка асфальта на Фрунзенском мосту
В четверг, 8 ноября, стартовала укладка первого асфальта на Фрунзенском мостовом переходе. Работы идут на развязке, которая соединит будущий мост с улицей Шоссейной. Для строительства дороги специалисты компании-подрядчика «Самаратрансстрой» решили применить новую технологию, которая в нашем регионе практически не использовалась. …
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9 ноября 2018, 11:25
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Самарцы предложили построить Центр единоборств в «Волгаре»
На самарском портале «Вместе», который был создан региональными властями, подвели итоги голосования по выбору места для нового Центра спортивных единоборств. Напомним, что в этом комплексе будут проходить не только учебно-тренировочные занятия, но и соревнования национального и международного уровней по …
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23 октября 2018, 11:47