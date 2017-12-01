Самарская мэрия начала демонтировать незаконные рекламные щиты, установленные вдоль гостевых маршрутов Чемпионата мира по футболу, а именно на Московском и Южном шоссе, Ново-Садовой, в Куйбышевском районе и Зубчаниновке. В планах — сократить число таких конструкций до минимума.
Владельцы рекламных щитов на предписания Администрации о самостоятельном сносе никак не отреагировали. Им дешевле потерять незаконные конструкции.
«С 21 июля этого года подрядчиком было снесено уже 170 незаконных рекламных конструкций. Из них 150 на муниципальной земле. Остальные на частной территории. И еще 5 конструкций мы снесли совместными усилиями с ГИБДД», — рассказал Дмитрий Рязанов, консультант отдела организации торгов, выдачи разрешения и контроля за рекламно-информационным обеспечением Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара.
Рекламные щиты не только незаконны, но и могут причинить вред здоровью горожан. Они сделаны из некачественных материалов и могут упасть из-за сильного ветра.
До конца года мэрия планирует убрать еще 20 самовольно установленных билбордов. Напомним, штрафы для юридических лиц составят 500 тысяч рублей, а для физических - от 5 до 20 тысяч.
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