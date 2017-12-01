4
48
36
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 30 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888                .d8888b.   888    d8P            88888888888  888      
 888               d88P  Y88b  888   d8P                 888      888      
 888               888    888  888  d8P                  888      888      
 888888   .d8888b  888         888d88K      888d888      888      888      
 888     d88P"     888         8888888b     888P"        888      888      
 888     888       888    888  888  Y88b    888          888      888      
 Y88b.   Y88b.     Y88b  d88P  888   Y88b   888          888      888      
  "Y888   "Y8888P   "Y8888P"   888    Y88b  888          888      88888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В 5 млн рублей обойдется доставка чиновников до мэрии Самары

В 5 млн рублей обойдется доставка чиновников до мэрии Самары

В Самаре потратят 5 миллионов рублей на доставку чиновников мэрии к месту работы и обратно, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика для оказания автотранспортных услуг объявила администрация города. Согласно техзаданию, исполнитель должен организовать перевозки служащих на 

28 ноября 2017, 02:05
В блогах: «Страшная фотка с улицы Галактионовской для самарской мэрии»

В блогах: «Страшная фотка с улицы Галактионовской для самарской мэрии»

Самарчанка Юлия Копылова через "Фейсбук" обратилась к мэрии города, чтобы они посмотрели на эту страшную фотку с улицы Галактионовской, дом 13. "Я, мягко говоря, обалдела, когда встала с тремя маленькими детьми перед этой ямой в подъезде родителей. Коммунальщики никак 
28 ноября 2017, 10:58
Региональное «Яблоко» предложило вернуть выборы мэра

Региональное «Яблоко» предложило вернуть выборы мэра

Представители регионального отделения демократической партии «Яблоко» предложили вернуть прямые выборы мэра Самары и муниципальных депутатов. Этот вопрос должны вынести на референдум.
Напомним, выборы были отменены в 2015-м году по инициативе бывшего губернатора Николая Меркушкина. Вместо этого депутаты Гордумы стали избираться 

27 ноября 2017, 06:19
Мэрию Самары заставили вернуть землю больнице

Мэрию Самары заставили вернуть землю больнице

Верховный суд отказался рассматривать кассационную жалобу мэрии Самары, которая пытается отстоять права на часть территории областной «Самарской городской больницы №5», находящейся по адресу Третья просека, дом 157. В 2010 году, когда учреждение - тогда еще муниципальное - занимало участок площадью 

24 ноября 2017, 07:11
Кто забыл прибыль: в Самаре остались нелегальные рекламные щиты, а владельцев найти не могут

Кто забыл прибыль: в Самаре остались нелегальные рекламные щиты, а владельцев найти не могут

Самарские чиновники продолжают бороться с незаконными рекламными конструкциями. Ранее этот бизнес считался одним из самых прибыльных, поскольку его никто не контролировал.

Рекламные щиты устанавливались хаотично - определить, кому они принадлежат и кто именно от них получает прибыль, было не так-то просто. 

26 июля 2017, 03:01
От самарских чиновников сбежали незаконные рекламные щиты

От самарских чиновников сбежали незаконные рекламные щиты

Полиция Самары занялась скандальным делом «воскрешения» в городе рекламных щитов. Мэрия областного центра обратилась к силовикам с просьбой устроить проверку подрядной организации, которая в июне по муниципальному контракту демонтировала незаконную рекламу. Однако через несколько дней многие из щитов оказались на 

11 июля 2017, 03:42
Зачем добру пропадать: В Самаре ушлые бизнесмены устанавливали незаконные щиты повторно

Зачем добру пропадать: В Самаре ушлые бизнесмены устанавливали незаконные щиты повторно

О курьезном случае поведал департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары. Сотрудники ведомства проверили места размещения рекламных конструкций, где ранее были демонтированы незаконные щиты форматом 3х6 метров. И каково же было удивление чиновников, когда на площадках, на которых буквально 2 
8 июля 2017, 04:25
«Большая Волга» проиграла самарскому «Центру размещения рекламы» 15 щитов

«Большая Волга» проиграла самарскому «Центру размещения рекламы» 15 щитов

Поставлена точка в споре двух государственных структур - «Федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» и самарского областного «Центра размещения рекламы» за право владеть 15 рекламными щитами. Как уже сообщала «Терра», в ноябре областной центр размещения рекламы снес как незаконные  15 конструкций, 

5 апреля 2017, 04:22
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх