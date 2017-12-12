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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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В Гонконге состоялась самая крупная в истории сделка на мировом рынке недвижимости. Речь идет о продаже 73-этажного здания за $5,15 миллиарда. Новым хозяином небоскреба оказалась компания C.H.M.T Peaceful  Development Asia Propery.
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Британка продает свой дом в центре Лондона за три доллара

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Самые дешевые и самые дорогие квартиры Самарской области: новое исследование СОФЖИ

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12 октября 2017, 03:00
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