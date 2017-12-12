Стоимость жилой недвижимости в Самаре по итогам ноября:
Средняя стоимость кв. м на вторичном рынке - 56 740 руб.
Максимальная средняя стоимость кв. м на вторичном рынке - 101 707 руб.
Минимальная средняя стоимость кв. м на вторичном рынке - 26 329 руб.
Средняя стоимость кв. м на первичном рынке - 46 859 руб.
Максимальная средняя стоимость кв. м на первичном рынке - 63 556 руб.
Минимальная средняя стоимость кв. м на первичном рынке - 35 214 руб.
Такие данные озвучил областной фонд жилья и ипотеки. Квадратный метр на вторичном рынке теперь в среднем стоит 56 тысяч 740 рублей. Это на 700 с лишним рублей больше, чем в октябре. Самая дорогая сейчас недвижимость в Ленинском районе, там "квадрат" стоит 101 707 рублей, самая дешевая - в Красноглинском, по 26 329 руб. Впрочем, это повышение не помогло отыграть годовое падение цен, которое составило 3903 руб. Если говорить о первичном рынке, то здесь тенденция схожая. В новостройках на конец осени средняя цена метра составила 46 859 руб., плюс 731 рубль. По стоимости лидирует Самарский район - 63 тысячи 556 рублей за "квадрат", самое доступное жилье в Красноглинском - 35 214 руб.
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