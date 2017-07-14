В Самарской области стартовала подготовка к единому дню голосования 10 сентября 2017 года. В регионе состоится ряд избирательных кампаний по дополнительным выборам в органы местного самоуправления муниципальных образований, в результате которых будет замещен 21 депутатский мандат в связи с досрочным прекращением полномочий. География допвыборов охватывает 10 муниципальных районов, Жигулевск и 3 внутригородских района Самары - Куйбышевский, Ленинский и Кировский. На предстоящее голосование уже выдвинуто 39 кандидатов: активность проявили 5 политических партий - «Единая Россия», «ЛДПР», «Справедливая Россия», КПРФ и «ДОСТОИНСТВО». 7 человек будут баллотироваться как самовыдвиженцы.
|
Трезвое решение: торговать алкоголем в Самаре пока будут по старым правилам
Во вторник, 4 июля, депутаты Самарской губернской думы решили отложить до осени рассмотрение поправок в областной антиалкогольный закон.
Как уже сообщала «ТЕРРА», время работы алкомаркетов предлагают продлить на три часа. Сейчас торговать алкоголем можно с 10 до 22 …
|
4 июля 2017, 02:06
|
Проездной для депутата: Народные избранники получат в три раза больше денег на свои поездки
|
4 июля 2017, 11:04
|
Самарские алкомаркеты хотят перевести на 15-часовой режим работы
|
20 июня 2017, 08:00
|
Самые красивые девушки: голосуем за самарскую красавицу на конкурсе «Мисс Русское Радио»!
Сегодня вечером в Москве будут подведены итоги конкурса «Мисс Русское Радио». Напомним, Самару на всероссийском соревновании самых красивых девушек страны представляет 22-летняя студентка архитектурно-строительного института Юлия Кузенкова. В непростой борьбе самых талантливых и обаятельных она одержала уверенную победу на региональном …
|
20 июня 2017, 01:31
|
Тольяттинский депутат-коммунист стал фигурантом уголовного дела
По данным следственного комитета региона, индивидуальный предприниматель Юрий Сачков задолжал своим работникам свыше 2 миллионов 370 тысяч рублей. В отношении депутата Думы городского округа Тольятти возбуждено уголовное дело по статье "полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы".
|
2 июня 2017, 04:28
|
Колхоз или мегаполис: какого статуса достойна Самара?
Блогер Владислав Харчев запустил несколько "голосовалок", чтобы выяснить у самарцев их отношение к качеству услуг, культуре и благоустройству в родном городе. Уже определились лидирующие позиции в опросах. Большинство проголосовавших посчитали, что Самара по уровню качества товаров и услуг от …
|
26 апреля 2017, 09:44
|
В России снова хотят запретить машины с правым рулем
|
20 января 2017, 02:02
|
Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по факту фальсификации результатов выборов
Уголовное дело возбуждено по статье "Фальсификация итогов голосования". Речь идет об избирательном участке №0708 в селе Рождествено Волжского района. По версии следствия, 18 сентября в день выборов в губернскую и государственную думу неустановленные лица сфальсифицировали подписи избирателей в списке и …
|
21 ноября 2016, 03:06