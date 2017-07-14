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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Трезвое решение: торговать алкоголем в Самаре пока будут по старым правилам

Трезвое решение: торговать алкоголем в Самаре пока будут по старым правилам

Во вторник, 4 июля, депутаты Самарской губернской думы решили отложить до осени рассмотрение поправок в областной антиалкогольный закон.

Как уже сообщала «ТЕРРА», время работы алкомаркетов предлагают продлить на три часа. Сейчас торговать алкоголем можно с 10 до 22 
4 июля 2017, 02:06
Проездной для депутата: Народные избранники получат в три раза больше денег на свои поездки

Проездной для депутата: Народные избранники получат в три раза больше денег на свои поездки

В Госдуме принято решение поднять сумму, которую народные избранники могут потратить на транспорт в командировках, рассказывают российские агентства. Теперь каждый депутат имеет право израсходовать "на проезд" до 830 тысяч рублей в год.
Эта статья расходов вырастет почти в три раза. 

4 июля 2017, 11:04
Самарские алкомаркеты хотят перевести на 15-часовой режим работы

Самарские алкомаркеты хотят перевести на 15-часовой режим работы

Во вторник, 20 июня, на комитете по промышленности областные депутаты одобрили поправки в региональный закон об алкоголе. Время работы точек по продаже спиртного предлагают продлить на три часа. Сейчас торговать алкоголем можно с 10 до 22 часов. Если поправки в 

20 июня 2017, 08:00
Самые красивые девушки: голосуем за самарскую красавицу на конкурсе «Мисс Русское Радио»!

Самые красивые девушки: голосуем за самарскую красавицу на конкурсе «Мисс Русское Радио»!

Сегодня вечером в Москве будут подведены итоги конкурса «Мисс Русское Радио». Напомним, Самару на всероссийском соревновании самых красивых девушек страны представляет 22-летняя студентка архитектурно-строительного института Юлия Кузенкова. В непростой борьбе самых талантливых и обаятельных она одержала уверенную победу на региональном 
20 июня 2017, 01:31
Тольяттинский депутат-коммунист стал фигурантом уголовного дела

Тольяттинский депутат-коммунист стал фигурантом уголовного дела

По данным следственного комитета региона, индивидуальный предприниматель Юрий Сачков задолжал своим работникам свыше 2 миллионов 370 тысяч рублей. В отношении депутата Думы городского округа Тольятти возбуждено уголовное дело по статье "полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы".
По версии следствия, 

2 июня 2017, 04:28
Колхоз или мегаполис: какого статуса достойна Самара?

Колхоз или мегаполис: какого статуса достойна Самара?

Блогер Владислав Харчев запустил несколько "голосовалок", чтобы выяснить у самарцев их отношение к качеству услуг, культуре и благоустройству в родном городе. Уже определились лидирующие позиции в опросах. Большинство проголосовавших посчитали, что Самара по уровню качества товаров и услуг от 
26 апреля 2017, 09:44
В России снова хотят запретить машины с правым рулем

В России снова хотят запретить машины с правым рулем

В России снова предлагают запретить машины с правым рулем. Голосование по этой спорной идее стартовало на сайте Российской общественной инициативы. В качестве аргумента сообщается, что "в стране большое количество ДТП происходит с участием таких автомобилей". Борьба с транспортом, где водитель 

20 января 2017, 02:02
Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по факту фальсификации результатов выборов

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по факту фальсификации результатов выборов

Уголовное дело возбуждено по статье "Фальсификация итогов голосования". Речь идет об избирательном участке №0708 в селе Рождествено Волжского района. По версии следствия, 18 сентября в день выборов в губернскую и государственную думу неустановленные лица сфальсифицировали подписи избирателей в списке и 

21 ноября 2016, 03:06
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