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«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Материалы по теме:

Названа новая дата открытия отремонтированного самолета-памятника «Ил-2»

Названа новая дата открытия отремонтированного самолета-памятника «Ил-2»

Открытие обновленного самолета-памятника «Ил-2», который после ремонта снова установлен на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, состоится 6, а не 7 ноября, как сообщалось ранее. Об этом проинформировала пресс-служба областного правительства.

Напомним, отремонтированный самолет уже установили на постамент, его 
2 ноября 2017, 03:18
В Самаре 4 ноября ограничат движение транспорта

В Самаре 4 ноября ограничат движение транспорта

В субботу, 4 ноября, в центре Самары, в связи с празднованием Дня народного единства с 10 часов утра до 22:00 будет ограничено движение транспорта, сообщили в мэрии. Остановка и стоянка транспорта там будет запрещена с 18 часов 3 ноября и 

30 октября 2017, 11:54
Фото: «Ил-2» снова установили на Московском шоссе

Фото: «Ил-2» снова установили на Московском шоссе

Самолет-памятник «Ил-2» собран и снова установлен на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе. Пользователь Евгений Мокшанов опубликовал фото в социальной сети.

Напомним, легендарный штурмовик отправляли на реставрацию на завод «Авиакор». На его месте тем временем шла реконструкция. Сейчас там 
30 октября 2017, 11:13
В Самаре изменится схема движения транспорта

В Самаре изменится схема движения транспорта

В областном правительстве сообщили об изменении движения транспорта, в связи с завершением необходимых работ на участке Московского шоссе от проспекта Кирова до выезда из Самары в районе ТЦ «Мега».

На Ново-Вокзальной и улице Аминева по постоянной схеме организуется двустороннее движение от 

27 октября 2017, 02:41
В Самаре открыто двустороннее движение по улице Киевской

В Самаре открыто двустороннее движение по улице Киевской

Напомним, на улице было введено односторонее движение на время строительства новой развязки Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского. Проезд через новое кольцо открыли 9 октября. Чтобы вернуть двусторонее движение по Киевской, потребовалось больше времени, для согласования схемы.

«Киевскую открыли, 
27 октября 2017, 10:58
В Самаре части Ил-2 привезли на Московское шоссе

В Самаре части Ил-2 привезли на Московское шоссе

В пятницу, 27 октября, в Самаре на площадку для самолета-памятника Ил-2, расположенную на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе, доставили два крыла легендарного штурмовика.

«В ближайшие дни на площадку также будет доставлен фюзеляж самолета, после чего начнется его сборка. После сборки 

27 октября 2017, 10:34
Движение в обе стороны по улице Киевской должны открыть на этой неделе

Движение в обе стороны по улице Киевской должны открыть на этой неделе

Двустороннее движение по улице Киевской в Самаре будет возобновлено в течение недели. Об этом рассказали в областном министерстве транспорта. 

Напомним, что одностороннее движение на улице Киевской ввели в связи со строительством развязки на пересечении Московского шоссе, Луначарского и Гагарина. 
26 октября 2017, 02:50
Видео: в кого превратились самарские водители после новых ограничений на Московском шоссе

Видео: в кого превратились самарские водители после новых ограничений на Московском шоссе

В среду, 26 июля, в Самаре изменилась схема движения через участок Московского шоссе в районе улицы Луначарского, где строят новую кольцевую развязку. Напомним, теперь движение по направлению «в город» стало односторонним на участке от проспекта Масленникова до улицы Киевской. В 
26 июля 2017, 11:30
Новый участок Московского шоссе планируют перекрыть 15 июня

Новый участок Московского шоссе планируют перекрыть 15 июня

Движение транспорта по Московскому шоссе в районе пересечения с улицей Луначарского планируют перекрыть 15 июня. В середине этого месяца должен начаться новый этап строительства транспортной развязки. Ограничения введут на трех улицах – на Московском шоссе, на участке проспекта Масленникова и 
7 июня 2017, 11:00
В Самаре начали строить новую развязку на Московском шоссе, есть фото

В Самаре начали строить новую развязку на Московском шоссе, есть фото

В Самаре началось строительство развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Пока подрядчик - компания «Самаратрансстрой» - вывозит с будущей стройплощадки грунт. Также в первую очередь будет необходимо обустроить инженерные сети и перенести коммуникации.

На данном участке изменится схема движения. 

22 марта 2017, 10:56
Появилась информация о новом этапе строительства на Московском шоссе в Самаре

Появилась информация о новом этапе строительства на Московском шоссе в Самаре

По информации источников телерадиокомпании «ТЕРРА», на следующей неделе завершится экспертиза проекта строительства в Самаре транспортной развязки - на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского.

Напомним, первоначально она имела форму кольца, теперь - эллипса. Источники в областном минтрансе утверждают: ее строительство должно 

12 августа 2016, 04:41
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