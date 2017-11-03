В областном правительстве сообщили об изменении движения транспорта, в связи с завершением необходимых работ на участке Московского шоссе от проспекта Кирова до выезда из Самары в районе ТЦ «Мега».

На Ново-Вокзальной и улице Аминева по постоянной схеме организуется двустороннее движение от …