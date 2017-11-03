Возле станции метро «Московская», на кольце улиц Гагарина, Луначарского и Московского шоссе в четверг, 2 ноября, начали монтировать новые светофоры. Заработать в штатном режиме они должны, когда будет открыто полноценное движение по развязке с возможностью проезда по улице Луначарского – пока она перекрыта.
Напомним, летом движение на участке Московского шоссе от улицы Киевской до проспекта Масленникова в связи со строительством новой развязки было ограничено. Движение транспорта на этом участке было открыто только в направлении центра города. «Из города» автомобилисты, автобусы, троллейбусы и маршрутки следовали в объезд по улицеМичурина или через Киевскую. 9 октября движение возобновилось в прежнем режиме. А через несколько дней восстановили и прежние схемы движения общественного транспорта.
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