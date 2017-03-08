|
В основу новой части «Елок» ляжет история маленького жителя Хабаровска
Российский режиссер Тимур Бекмамбетов намеревается снять новую, шестую часть известного фильма «Елки». Пятая часть картины собрала в прокате 780 млн. рублей. По предварительным сведениям, в продолжении ленты центральной линией станет история о юном жителе Хабаровска.
|
10 февраля 2017, 02:37
|
Астрологи рассказали, что ждет самарцев в 2017 году
|
10 января 2017, 06:15
|
В гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан
Сегодня, 6 января, в гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан, пишет Сититраффик. По легенде, именно Чысхаан создает зиму своим дыханием. В Самару он прибыл прямо из Якутии на оленьей упряжке. «Конечно, в Самаре не так …
|
6 января 2017, 02:21
|
МВД: 61 тысяча самарцев вышли погулять в новогоднюю ночь
|
1 января 2017, 01:12
|
К 2016 году прибавили одну лишнюю секунду
|
30 декабря 2016, 04:22
|
Елки в Самаре начнут продавать 5 декабря
|
18 ноября 2016, 10:38
|
В Сургуте демонтировали незаконно установленный бюст Сталина
Демонтаж незаконно установленного бюста Сталина был произведен по распоряжению властей Сургута утром 6 октября. Администрация города намерена взыскать потраченные на эту процедуру денежные средства с лиц, установивших памятник. Правда, пока эти лица неизвестны.
|
6 октября 2016, 05:23
|
В Самаре демонтируют торговые павильоны на Ново-Садовой
|
11 мая 2016, 03:56
|
В блогах: опрос «А вы выкинули елку?»
Блогер Дмитрий Ширяев поинтересовался в самарском ЖЖ-сообществе, "выкинули ли горожане елку"? "Есть такие, кто выбрасывает дерево уже 1 января. Кто-то держит елку до Рождества Христова. Кто-то до старого Нового года, 14 января. Кто-то до Крещения Господня, 19 января. А …
|
22 января 2016, 09:21
|
В Самаре открылись первые в этом году елочные базары
Всего в городе в едином стиле обустроят более 150 торговых точек. Право на реализацию хвойных деревьев бизнесмены получают, заключая договор с муниципальным предприятием "Ярмарки Самары". Документ обязывает следить за чистотой в местах продаж, некачественные деревья должны утилизироваться. Власти предупреждают, что …
|
15 декабря 2015, 12:48
|
В Самаре осталось убрать 150 незаконных рекламных щитов
|
4 декабря 2015, 03:52
|
В блогах: демонтаж угольной галереи Самарской ГРЭС
Блогер Евгений Синюков сообщил, что в Самаре начался демонтаж угольной галереи на Самарской ГРЭС. "Эту галерею построили для наклонной подачи угля в конце 30-х годов прошлого века - почти через 40 лет после открытия самой станции. В шестидесятых годах …
|
12 октября 2015, 09:30
|
У москвича под угрозой смерти отобрали две ёлки и гирлянду
|
26 декабря 2014, 01:26