Фото в блогах: ремонт Московского шоссе в Самаре Блогер Евгений Синюков поделился впечатлениями от ремонта Московского шоссе. «Тут все очень масштабно. Однако конца стройки в обозримом будущем лично я так и не увидел. Например, часть тоннеля со стороны «Самолета» сейчас выглядит вот так. Местные жители живут тут в …