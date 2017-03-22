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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Материалы по теме:

ФАС проверит законность роста цен на дорожный битум

ФАС проверит законность роста цен на дорожный битум

Федеральная антимонопольная служба проверит законность роста цен на дорожный битум, используемый в дорожном строительстве. По данным ведомства, только с начала года тонна продукта стала дороже на 50-70 процентов. В ФАС подозревают, что производители битума могли пойти на ценовой сговор в 

21 марта 2017, 04:50
Часть собранных «Платоном» денег получит Самарская область

Часть собранных «Платоном» денег получит Самарская область

Росавтодор направит в 2017 году два с половиной миллиарда рублей на ремонт аварийных мостов. 23 объекта приведут в порядок в 12 регионах страны. Речь идет об Алтайском крае и Краснодарском, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Удмуртии, Чувашии, Брянской, Воронежской, Орловской, Пензенской, Тамбовской и 

21 марта 2017, 03:13
Фото в блогах: ремонт Московского шоссе в Самаре

Фото в блогах: ремонт Московского шоссе в Самаре

Блогер Евгений Синюков поделился впечатлениями от ремонта Московского шоссе. «Тут все очень масштабно. Однако конца стройки в обозримом будущем лично я так и не увидел. Например, часть тоннеля со стороны «Самолета» сейчас выглядит вот так. Местные жители живут тут в 
21 марта 2017, 04:38
В Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями

В Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями

Блогер mihail_ivanovic рассказал, что в Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями. "Рейд "Контроль трезвости" по жесткой схеме провели в прошедшую субботу на узком участке Московского шоссе - от Аминева до Ново-Вокзальной. Там сейчас дорога сузилась до 1-2 
21 марта 2017, 04:24
В Самаре поддержали продление улицы Стара-Загора

В Самаре поддержали продление улицы Стара-Загора

Мэрия Самары опубликовала заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории для продления дороги по улице Стара-Загора. Предполагается удлинение и расширение проезжей части на участке от улицы Советской Армии до улицы Санфировой. Всего за месяц в администрацию Октябрьского района 

20 марта 2017, 03:05
Появилось фото потопа в районе Московского шоссе в Самаре

Появилось фото потопа в районе Московского шоссе в Самаре

В самарском паблике в соцсети появилось фото происшествия в районе Московского шоссе.

«Разрыв водовода», - сообщил очевидец. Он уточнил, что место аварии – ниже ТЦ «Касторама».

Как уже сообщала «ТЕРРА», 20 марта «Самарские коммунальные системы» сообщили о 
20 марта 2017, 01:44
Фото в блогах: как отремонтировали дом на Московском шоссе

Фото в блогах: как отремонтировали дом на Московском шоссе

Блогер Евгений Синюков негодует по поводу отвратительного ремонта фасадов литерных домов по Московскому шоссе. Автор опубликовал фото. "Не прошло и полгода, а в некоторых местах половина плитки отскочила, пошли трещины. Кто ответит за бесхозяйственность? Кто принимал весь этот тяп-ляп-строй? 
17 марта 2017, 10:21
До 30 сентября в Самаре залатают 232 000 квадратных метров дорог

До 30 сентября в Самаре залатают 232 000 квадратных метров дорог

В Самаре за 164 миллиона рублей залатают картами 232 тысячи квадратных метров дорожного полотна. Свежий тендер опубликован на портале госзакупок. Работы следует завершить в срок до 30 сентября. Конкурс по определению подрядчика для восстановления проезжей части неуказанных улиц объявил департамент 

16 марта 2017, 04:19
Строительство важнейшего инженерного сооружения к ЧМ-2018 выходит на финишную прямую

Строительство важнейшего инженерного сооружения к ЧМ-2018 выходит на финишную прямую

Строительство важнейшего инженерного сооружения, которое будет обеспечивать отвод канализационных стоков с объектов чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре, выходит на финишную прямую. Стоимость нового коллектора 1 миллиард 700 миллионов рублей. Сейчас работы по строительству коллектора к чемпионату мира 

14 марта 2017, 05:24
В официально сданном в эксплуатацию доме в Самаре нет холодной воды и электроэнергии

В официально сданном в эксплуатацию доме в Самаре нет холодной воды и электроэнергии

Скандальная история с 18-этажной высоткой на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова.
Молодая мама Яна Зотина посвящает большую часть декретного отпуска борьбе за собственное жилье. Выбирала, ориентируясь на близлежащие 3 парка - Гагарина, Загородный и Ботанический сад. Сделку по покупке 

14 марта 2017, 05:16
В Самаре ищут пропавший с охраняемой стоянки 25-тонный кран

В Самаре ищут пропавший с охраняемой стоянки 25-тонный кран

В Куйбышевском районе Самары с охраняемой стоянки пропал 25-тонный кран. Заявление о краже в правоохранительные органы поступило 7 марта. Гусеничный кран ДЭК-251 используется для строительства домов. Он находился на охраняемой стоянке по улице Утевской. Когда именно он исчез, точно не 
9 марта 2017, 02:44
Строительство тоннеля, по которому трамвай будет доставлять и забирать посетителей

Строительство тоннеля, по которому трамвай будет доставлять и забирать посетителей "Самара-арены", осложняется

Пересечение Московского шоссе и улицы Дальней. Здесь строят тоннель, по которому уже осенью должны пустить скоростной трамвай. Сейчас бригада из 15 человек ведет устройство креплений котлована и бетонную подготовку. Тоннель будет открытый, перекрытие предусмотрено лишь на этом участке. Это необходимо, 

6 марта 2017, 06:36
Появилась информация о новом этапе строительства на Московском шоссе в Самаре

Появилась информация о новом этапе строительства на Московском шоссе в Самаре

По информации источников телерадиокомпании «ТЕРРА», на следующей неделе завершится экспертиза проекта строительства в Самаре транспортной развязки - на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского.

Напомним, первоначально она имела форму кольца, теперь - эллипса. Источники в областном минтрансе утверждают: ее строительство должно 

12 августа 2016, 04:41
В блогах: непонятная конструкция на перекрестке улиц Мичурина и Луначарского

В блогах: непонятная конструкция на перекрестке улиц Мичурина и Луначарского

Самарец Владимир Сверкалов выложил во "ВКонтакте" фотографию перекрестка улиц Мичурина и Луначарского. "Кто-нибудь знает, что это за непонятные конструкции белого цвета из-под асфальта торчат? У меня вообще нет вариантов. Кроме версии, что эти штуковины нужны коня привязывать!" - иронизирует 
23 октября 2015, 07:38
Кольцевой развязки Московского шоссе и улицы Луначарского может не быть?

Кольцевой развязки Московского шоссе и улицы Луначарского может не быть?

Ее проект до сих не согласован с представителями госавтоинспекции.

Напомним, ранее министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин заявил, что строительство трехполосной развязки не только начнется, но и завершится уже в этом году.

Стоимость работ по 
11 сентября 2015, 09:09
На пересечении Московского шоссе и Луначарского в 2015 году появится одноуровневое кольцо

На пересечении Московского шоссе и Луначарского в 2015 году появится одноуровневое кольцо

Ранее на этом участке хотели организовать кольцо, как в районе пересечения Московского шоссе с улицей 22-го Партсъезда. Но от этой идеи отказались. В условиях кризиса необходимо экономить средства. Кроме того,  рядом проходят вентиляционные шахты метрополитена. В результате областной минтранс решил построить 
14 апреля 2015, 07:42
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