В Самаре началось строительство развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Пока подрядчик - компания «Самаратрансстрой» - вывозит с будущей стройплощадки грунт. Также в первую очередь будет необходимо обустроить инженерные сети и перенести коммуникации.
На данном участке изменится схема движения. Ранее сообщалось, что улицу Гагарина там перекроют, а на Московском шоссе оставят по одной полосе для движения. Еще один вариант - магистраль перекроют полностью, а объезд организуют по Революционной, Мичурина, проспекту Масленникова, Тухачевского и Киевской.
Эллиптическая развязка будет иметь максимальный диаметр 60 метров с тремя полосами для движения. Общая стоимость работ - 171 миллион рублей. Все должно быть готово до 1 октября.
Между тем, как уже рассказывала «ТЕРРА», в документацию приходилось вносить корректировки, в частности, предусмотреть дополнительную грунтовую подушку на месте развязки. Кроме того, при изначальном проектировании забыли предусмотреть дополнительные подземные пешеходные переходы со стороны улицы Луначарского.
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