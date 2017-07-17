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Мэрия Самары потратит 13 миллионов на красивые стелы
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14 июля 2017, 07:05
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В блогах: Кому звонить, куда писать?
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11 июля 2017, 07:20
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В блогах: Сильный дождь
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11 июля 2017, 04:12
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Интим не предлагать: в Самарской области возбуждено уголовное дело за организацию притона
Факты предоставления платных сексуальных услуг двумя 27-летними жительницами Самарской области задокументировали в ходе оперативных мероприятий полицейские 63-го региона. Девушки рассказали сотрудникам уголовного розыска, что регулярно встречались на съемной квартире с клиентами, а за услуги получали деньги. Женщинам грозит штраф в размере …
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11 июля 2017, 07:03
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Самарцев пытаются защитить от трамваев
Блогер verqiz поведал, что в Самаре наконец-то решили "известную городскую проблему опасной тропы вдоль трамвайных путей и забора Ботанического сада". "Раньше пешеходам путь от Московского шоссе до улицы Гая приходилось преодолевать почти по шпалам. Расстояние от рельса до края …
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11 июля 2017, 10:02
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В Самаре автобусы блокировали движение трамваев по Ново-Вокзальной
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22 июня 2017, 05:13
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Трамваи будут при деньгах: самарское ТТУ займет 165 миллионов рублей
Самарское трамвайно-троллейбусное управление хочет занять 165 миллионов рублей. Деньги предприятию нужны для пополнения оборотных средств. Как следует из сообщения на портале госзакупок, ТТУ просит открыть возобновляемую кредитную линию сроком на 2 года под 18-19% годовых. На ее обслуживание закладывается 32 …
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20 июня 2017, 01:55
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В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи
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13 июня 2017, 05:24