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Мэрия Самары потратит 13 миллионов на красивые стелы

Мэрия Самары потратит 13 миллионов на красивые стелы

В Самаре за 13 млн рублей отремонтируют четыре стелы на въездах в город. Речь идет о конструкциях, установленных в поселках Красная Глинка, Стройкерамика, Мехзавод и 116-й километр. Тендер по определению подрядчика объявил департамент городского хозяйства и экологии. Деньги выделят из 
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В блогах: Кому звонить, куда писать?

В блогах: Кому звонить, куда писать?

Блогер verqiz интересуется, "кому звонить и куда писать, если под твоими окнами уже не первый вечер молодые парни втыкают в свою ещё пока живую плоть шприцы с подозрительным содержимым?" "С одной стороны, мне пофиг до них: знают, что делают. Но 

11 июля 2017, 07:20
В блогах: Сильный дождь

В блогах: Сильный дождь

В паблике "Самара" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что сегодня утром по городу местами прошелся сильный дождь. И если в большинстве районов никаких серьезных последствий это не повлекло, то на проспекте Металлургов и улице Победы полностью затопило проезжую часть. В итоге автомобилистам пришлось 

11 июля 2017, 04:12
Интим не предлагать: в Самарской области возбуждено уголовное дело за организацию притона

Интим не предлагать: в Самарской области возбуждено уголовное дело за организацию притона

Факты предоставления платных сексуальных услуг двумя 27-летними жительницами Самарской области задокументировали в ходе оперативных мероприятий полицейские 63-го региона. Девушки рассказали сотрудникам уголовного розыска, что регулярно встречались на съемной квартире с клиентами, а за услуги получали деньги. Женщинам грозит штраф в размере 

11 июля 2017, 07:03
Самарцев пытаются защитить от трамваев

Самарцев пытаются защитить от трамваев

Блогер verqiz поведал, что в Самаре наконец-то решили "известную городскую проблему опасной тропы вдоль трамвайных путей и забора Ботанического сада". "Раньше пешеходам путь от Московского шоссе до улицы Гая приходилось преодолевать почти по шпалам. Расстояние от рельса до края 
11 июля 2017, 10:02
В Самаре автобусы блокировали движение трамваев по Ново-Вокзальной

В Самаре автобусы блокировали движение трамваев по Ново-Вокзальной

В четверг, 22 июня, в Самаре на улице Ново-Вокзальной перекрыли движение трамваев. Причина – ДТП на рельсах. На перекрестке с улицей Стара-Загорой столкнулись два автобуса и внедорожник. Очевидец опубликовал фото в социальной сети. Участниками аварии стали «Шевроле Нива», маршрутка и 

22 июня 2017, 05:13
Трамваи будут при деньгах: самарское ТТУ займет 165 миллионов рублей

Трамваи будут при деньгах: самарское ТТУ займет 165 миллионов рублей

Самарское трамвайно-троллейбусное управление хочет занять 165 миллионов рублей. Деньги предприятию нужны для пополнения оборотных средств. Как следует из сообщения на портале госзакупок, ТТУ просит открыть возобновляемую кредитную линию сроком на 2 года под 18-19% годовых. На ее обслуживание закладывается 32 

20 июня 2017, 01:55
В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи

В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи

В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи
Во вторник, 13 июня, в Самаре произошло сразу две аварии на трамвайных путях. Примерно в три часа на Ново-Садовой в районе перекрестка с улицей Аминева сошел с рельсов трамвай №7. Никто 

13 июня 2017, 05:24
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