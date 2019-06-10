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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.06.2019 
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В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta

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Основание Дворца спорта на Молодогвардейской выполнено на 70 процентов

Основание Дворца спорта на Молодогвардейской выполнено на 70 процентов

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Основная трудность - соблюдение этапов 
10 июня 2019, 10:39
Всем санкциям назло: как самарцы вписались в тренд на импортозамещение

Всем санкциям назло: как самарцы вписались в тренд на импортозамещение

Евросоюз одобрил продление санкций против России в связи с присоединением Крыма. Если решение вступит в силу, то они будут действовать до 23 июля 2020 года. Напомним, впервые ограничительные меры в отношении нашей страны были введены в 2014 году. Документы предполагают 
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Мэрия Барселоны выдала разрешение на возведение собора Саграда Фамилия

Мэрия Барселоны выдала разрешение на возведение собора Саграда Фамилия

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7 июня 2019, 05:29
Самарская область подписала соглашение с Национальным конгресс-бюро о развитии событийной индустрии

Самарская область подписала соглашение с Национальным конгресс-бюро о развитии событийной индустрии

В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума исполняющий обязанности первого вице-губернатора Самарской области — председателя правительства Виктор Кудряшов и директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев поставили свои подписи под знаковым документом — соглашением о сотрудничестве по вопросам 
6 июня 2019, 09:53
Тольяттинский

Тольяттинский "АВТОВАЗ" стал непубличным

Как слышится, так и пишется, но теперь все заглавными буквами. "АВТОВАЗ" официально изменил свой статус с публичного на непубличный. Крупнейший российский производитель легковых автомобилей зарегистрировал своё новое наименование: Акционерное общество "АВТОВАЗ", исключив из прежнего указание на публичность. Это освобождает компанию 
6 июня 2019, 08:22
Дмитрий Азаров возглавил самарскую делегацию на ПМЭФ

Дмитрий Азаров возглавил самарскую делегацию на ПМЭФ

Весь политико-экономический бомонд России и мира ближайшие 2-3 дня проведет в Санкт-Петербурге, где в среду стартовал Международный экономический форум, который проводится с 1997 года. В городе на Неве собрались 12000 представителей власти и бизнеса из 140 стран. Делегацию Самарской области 

6 июня 2019, 01:45
В Самарской области проверят на застройку береговую линию Волги

В Самарской области проверят на застройку береговую линию Волги

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6 июня 2019, 11:47
В блогах: развитие самарских территорий

В блогах: развитие самарских территорий

Блогер Евгений Синюков обращается к властям с вопросом, почему они не развивают окраины Самары, на примере поселка Толевый. «Это же Железнодорожный район. Отнюдь не Кировский или Советский. Он граничит с Ленинским и Октябрьским районами - самыми цивильными и благополучными 
6 июня 2019, 10:22
Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани

Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани

Путепровод через железную дорогу на 960 километре трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе построит сызранское ООО «Автодоринжиниринг». Организация стала победителем конкурса, начальная цена контракта составляла 2,02 млрд рублей. Как пишет «Волга Ньюс», финансирование разбито на 2019-2021 годы. Общая протяженность 
5 июня 2019, 02:57
Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре достроят в 2021 году

Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре достроят в 2021 году

На месте строительства Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре стартовал один из важнейших этапов - устройство монолитных конструкций. Напомним, новый спортивный объект возводится на месте устаревшего и снесённого в 2018 году. Общий объем финансирования составит 2,7 млрд рублей. По 
21 марта 2019, 07:21
Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской

Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской

На строительной площадке Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре приступили к активной стадии строительства - завершается заливка фундамента. Будет забито 8 тысяч свай. Это необходимо, чтобы стабилизировать грунт. О ходе работ рассказал генеральный директор АО «ВТС-9», подрядчик по строительству 
21 марта 2019, 12:21
Новый Дворец спорта на Молодогвардейской будут строить круглые сутки

Новый Дворец спорта на Молодогвардейской будут строить круглые сутки

Строительство нового Дворца спорта в Самаре на улице Молодогвардейской обойдется в 2 миллиарда 700 миллионов рублей. В этот четверг подрядчик приступил к нулевому циклу работ - переносу коммуникаций и вывозу грунта. При этом сдать арену получится не ранее конца 2020 
2 ноября 2018, 08:59
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