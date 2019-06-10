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В Самаре все-таки снесут рынок на Авроре
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10 июня 2019, 09:23
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Самарцам запретили выезжать в леса в выходные
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10 июня 2019, 05:50
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«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»
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10 июня 2019, 05:14
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В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta
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10 июня 2019, 04:38
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Пять образовательных учреждений Самарской области получили статус базовых школ РАН
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10 июня 2019, 12:54
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В Самаре на ремонт коллектора на Ракитовском шоссе потратят 22,9 млн рублей
В столице 63-го региона собираются провести аварийный ремонт коллектора на Ракитовском шоссе. Муниципальное предприятие «Инженерные системы» заключает договор с одним из ООО для ремонта 2500 мм магистрального коллектора дождевой канализации. Этот участок находится на Ракитовском шоссе от улицы Олимпийской в …
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10 июня 2019, 12:03
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Основание Дворца спорта на Молодогвардейской выполнено на 70 процентов
Монолитное основание Дворца спорта на улице Молодогвардейской в столице 63-го региона выполнено на 70%. В понедельник, 10 июня, на стройплощадке работает общественная комиссия Самарской области. Проект больше корректироваться не будет. Сдача планируется в 2021 году.
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10 июня 2019, 10:39
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Всем санкциям назло: как самарцы вписались в тренд на импортозамещение
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7 июня 2019, 07:20
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Мэрия Барселоны выдала разрешение на возведение собора Саграда Фамилия
Мэрия испанской Барселоны выдала разрешение на продолжение строительства знаменитого собора Саграда Фамилия. Урегулирование вопроса стало результатом совместной работы руководства города и представителей духовенства, сообщает РИА «Новости».
В октябре руководство собора согласилось выплатить в пользу Барселоны 36 миллионов евро …
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7 июня 2019, 05:29
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Самарская область подписала соглашение с Национальным конгресс-бюро о развитии событийной индустрии
В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума исполняющий обязанности первого вице-губернатора Самарской области — председателя правительства Виктор Кудряшов и директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев поставили свои подписи под знаковым документом — соглашением о сотрудничестве по вопросам …
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6 июня 2019, 09:53
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Тольяттинский "АВТОВАЗ" стал непубличным
Как слышится, так и пишется, но теперь все заглавными буквами. "АВТОВАЗ" официально изменил свой статус с публичного на непубличный. Крупнейший российский производитель легковых автомобилей зарегистрировал своё новое наименование: Акционерное общество "АВТОВАЗ", исключив из прежнего указание на публичность. Это освобождает компанию …
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6 июня 2019, 08:22
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Дмитрий Азаров возглавил самарскую делегацию на ПМЭФ
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6 июня 2019, 01:45
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В Самарской области проверят на застройку береговую линию Волги
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6 июня 2019, 11:47
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В блогах: развитие самарских территорий
Блогер Евгений Синюков обращается к властям с вопросом, почему они не развивают окраины Самары, на примере поселка Толевый. «Это же Железнодорожный район. Отнюдь не Кировский или Советский. Он граничит с Ленинским и Октябрьским районами - самыми цивильными и благополучными …
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6 июня 2019, 10:22
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Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани
Путепровод через железную дорогу на 960 километре трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе построит сызранское ООО «Автодоринжиниринг». Организация стала победителем конкурса, начальная цена контракта составляла 2,02 млрд рублей. Как пишет «Волга Ньюс», финансирование разбито на 2019-2021 годы. Общая протяженность …
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5 июня 2019, 02:57
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Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре достроят в 2021 году
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21 марта 2019, 07:21
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Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской
На строительной площадке Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре приступили к активной стадии строительства - завершается заливка фундамента. Будет забито 8 тысяч свай. Это необходимо, чтобы стабилизировать грунт. О ходе работ рассказал генеральный директор АО «ВТС-9», подрядчик по строительству …
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21 марта 2019, 12:21
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Новый Дворец спорта на Молодогвардейской будут строить круглые сутки
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2 ноября 2018, 08:59
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