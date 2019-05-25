В Самаре ищут компанию, которая за 6,5 миллионов рублей проследит за состоянием стадиона "Самара Арена". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Подрядную организацию, которая займется геотехническим мониторингом в период эксплуатации футбольной арены, рассчитанной на 45 тысяч мест, ищет Федеральное государственное унитарное …