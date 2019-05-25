На территории у стадиона «Самара Арены» проходят соревнования по дуатлону. Этот вид спорта набирает популярность в нашей губернии. Более 100 участников должны пробежать 7,5 км и проехать 20 км на велосипедах. Как рассказали организаторы, уже осенью на самарской набережной пройдет этап Кубка России по этому виду спорта.
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В этом году начнется строительство нового поворота для трамваев до стадиона «Самара Арена»
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7 мая 2019, 03:21
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«Впору уток запускать»: провал у «Самара Арены» превратился в бассейн
Ликвидация провала на дороге около стадиона «Самара Арена» так и ограничилась установкой ограждения, констатирует 63.ru.
Злополучную дорогу у стадиона, построенного к мундиалю, не могут заделать уже целый месяц. И провал превратился в бассейн. Судя по новым трещинам, можно …
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5 мая 2019, 04:17
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Кто возьмёт 6,5 миллионов рублей за наблюдение за «Самара Ареной»?
В Самаре ищут компанию, которая за 6,5 миллионов рублей проследит за состоянием стадиона "Самара Арена". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
Подрядную организацию, которая займется геотехническим мониторингом в период эксплуатации футбольной арены, рассчитанной на 45 тысяч мест, ищет Федеральное государственное унитарное …
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22 марта 2019, 08:00
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«Самара-Арена» заняла второе место в рейтинге лучших стадионов мира 2018 года
Стадион «Волгоград-Арена» признан лучшей футбольной ареной мира в 2018 году по итогам голосования болельщиков, сообщает портал Stadium Database. Второе место заняла «Самара-Арена», третье — стадион «Нижний Новгород».
Стадион «Волгорад-Арена» построили к ЧМ-2018 в России. Он был введен в эксплуатацию …
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8 марта 2019, 08:14
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