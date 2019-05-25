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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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В этом году начнется строительство нового поворота для трамваев до стадиона «Самара Арена»

В этом году начнется строительство нового поворота для трамваев до стадиона «Самара Арена»

В этом году начнется строительство нового поворота от трамвайной ветки, которая ведет к стадиону «Самара Арена». Это позволит ходить к спортобъекту трамваям, курсирующим со стороны завода «Металлург», 15-го микрорайона и площади Кирова. Старт работ намечен на июль-август. Об этом в 

7 мая 2019, 03:21
«Впору уток запускать»: провал у «Самара Арены» превратился в бассейн

«Впору уток запускать»: провал у «Самара Арены» превратился в бассейн

Ликвидация провала на дороге около стадиона «Самара Арена» так и ограничилась установкой ограждения, констатирует 63.ru.
 
Злополучную дорогу у стадиона, построенного к мундиалю, не могут заделать уже целый месяц. И провал превратился в бассейн. Судя по новым трещинам, можно 
5 мая 2019, 04:17
Кто возьмёт 6,5 миллионов рублей за наблюдение за «Самара Ареной»?

Кто возьмёт 6,5 миллионов рублей за наблюдение за «Самара Ареной»?

В Самаре ищут компанию, которая за 6,5 миллионов рублей проследит за состоянием стадиона "Самара Арена". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

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22 марта 2019, 08:00
«Самара-Арена» заняла второе место в рейтинге лучших стадионов мира 2018 года

«Самара-Арена» заняла второе место в рейтинге лучших стадионов мира 2018 года

Стадион «Волгоград-Арена» признан лучшей футбольной ареной мира в 2018 году по итогам голосования болельщиков, сообщает портал Stadium Database. Второе место заняла «Самара-Арена», третье — стадион «Нижний Новгород».
 
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8 марта 2019, 08:14
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