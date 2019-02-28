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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Самаре такси протаранило дерево на проспекте Масленникова

В Самаре такси протаранило дерево на проспекте Масленникова

В четверг, 28 февраля, в областной столице произошла авария на пересечении проспекта Масленникова и улицы Подшипниковой. Как сообщает корреспондент «ТЕРРЫ» с места событий, машина такси наехала на препятствие - врезалась в дерево. Возможно, автомобиль протаранилего после столкновения с  другой машиной 
28 февраля 2019, 02:54
Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора

Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора

В среду, 27 февраля, под колеса троллейбуса в Промышленном районе Самары угодил пешеход. В 18:10 51-летняя женщина, водитель троллейбуса, ехала по улице Стара-Загора в направлении Ново-Вокзальной. Она сбила пешехода — 63-летнего мужчину, который стоял на проезжей части, но не собирался 
28 февраля 2019, 02:09
Самарцам покажут автомобиль террориста-смертника и бомбы из Сирии

Самарцам покажут автомобиль террориста-смертника и бомбы из Сирии

В субботу, 9 марта, в областную столицу приедет поезд с изъятыми у незаконных вооруженных формирований в Сирии трофеями. На самарском вокзале состав будет в 11:00, в Самаре он задержится на два часа. Как рассказали в пресс-службе ЦВО, акция «Сирийский перелом» 
28 февраля 2019, 01:24
Видео: в самарском ТЦ задержали иностранца, который находился в международном розыске

Видео: в самарском ТЦ задержали иностранца, который находился в международном розыске

Самарские полицейские узнали, что в областной столице нелегально находится 39-летний иностранец, которого правоохранительные органы соседней республики искали по подозрению в мошенничестве. Силовики наблюдали за местами, где имел обыкновение бывать этот мужчина. На выходе из торгового центра на улице Победы его 
28 февраля 2019, 12:50
В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов

В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов

В Тольятти арестованы начальник отдела надзорной деятельности МЧС Сергей Нечипорук и два его заместителя — Сергей Жиров и Владимир Степанов. Об этом рассказал депутат Госдумы России от Самарской области Александр Хинштейн. По его словам, всех троих подозревают в получении взятки, 
28 февраля 2019, 11:57
В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего

В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за получения строителем тяжелых травм. Из материалов дела следует, что 1 ноября прошлого года в результате нарушения требований охраны труда при организации строительных работ около дома № 21 по улице Урицкого в зоне демонтажа несущей 
28 февраля 2019, 11:41
В Жигулевске мужчина получил условный срок за коллекционирование раритетного оружия

В Жигулевске мужчина получил условный срок за коллекционирование раритетного оружия

В Жигулевске осудили местного жителя Владимира Наумова. Его обвиняли в незаконном хранении оружия.

Арсенал был обнаружен у мужчины на даче. Там он хранил целую коллекцию раритетного боевого оружия. Сотрудники ФСБ изъяли у него револьвер Наган, испанский пистолет Star, а также 188 

28 февраля 2019, 11:00
В Тольятти пройдет Startup Tour

В Тольятти пройдет Startup Tour

Тольятти на два дня, 14 и 15 марта, станет местом проведения масштабного проекта Open Innovations Startup Tour. Он направлен на развитие технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов и проводится в российских городах и странах СНГ с 2011 года. В 
28 февраля 2019, 07:19
Срок ареста бывшего замдиректора «Прогресса» сократили на один день

Срок ареста бывшего замдиректора «Прогресса» сократили на один день

В среду, 27 февраля, Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константина Наумова. Защита просила перевести подопечного под домашний арест или отпустить под залог, но служители Фемиды меру пресечения 
27 февраля 2019, 11:26
На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему

На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему

Самарская область, как и вся Россия, находится на краю демографической ямы. И это связано не только с тем, что смертность превышает рождаемость, а продолжительность жизни растет. Сухая статистика: в прошлом году численность населения уменьшилась почти на 10 тысяч человек - 
27 февраля 2019, 09:38
Всех самарских пенсионеров переведут на «МИР»

Всех самарских пенсионеров переведут на «МИР»

Всех самарских пенсионеров переведут на банковские карты национальной платежной системы «МИР», сообщает региональное управление Пенсионного фонда России. Жители области, которые получают пособия по картам иностранных систем Visa и MasterCard, будут также переведены на «МИР», когда у первых истечет срок 
27 февраля 2019, 09:03
Прокуратура выяснит, законно ли вырубили деревья на 5-й просеке

Прокуратура выяснит, законно ли вырубили деревья на 5-й просеке

Прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за спила деревьев на 5-ой просеке. Об этом сообщил депутат Госдумы России от Самарской области Александр Хинштейн.

- Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено уже сегодня прокурором, как незаконное. 
27 февраля 2019, 02:19
В Самаре под суд пойдет подозреваемый в педофилии

В Самаре под суд пойдет подозреваемый в педофилии

В среду, 27 февраля, в Советском районном суде областной столицы началось предварительное слушание уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в развращении 11-летней школьницы (на тот момент ей было 10 лет). По версии следствия, 26 и 27 февраля 
27 февраля 2019, 01:34
Бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов остался под стражей

Бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов остался под стражей

Очередная попытка бывшего главы СОФЖИ и управления регионального капстроительства Реналя Мязитова выйти из-под стражи хотя бы под домашний арест не увенчалась успехом. О том, что заседание суда по апелляционной жалобе ее защитников состоится утром во вторник, стало известно накануне вечером. 
26 февраля 2019, 10:54
Самарец, который пытался подкупить полицейского, отправится в колонию на три года

Самарец, который пытался подкупить полицейского, отправится в колонию на три года

В Самаре вынесли приговор мужчине, который обвинялся в попытке дать взятку полицейскому в крупном размере и мошенничестве. По версии следствия, 1 марта прошлого года самарец в здании отдела полиции №5 передал сотруднику полиции 200 тысяч рублей - половину суммы взятки. 
19 февраля 2019, 09:46
В Самаре за взятку обещали простить 45 млн долга за коммуналку

В Самаре за взятку обещали простить 45 млн долга за коммуналку

Советский следственный отдел Самары завел уголовное дело в отношении судебного пристава–исполнителя ОСП Кировского района УФССП России по Самарской области. Эту женщину обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в прошлом году подозреваемая получила от некоего человека 80 тысяч рублей - 
8 февраля 2019, 05:55
Передал деньги на парковке ТЦ: самарец попался на взятке полицейскому

Передал деньги на парковке ТЦ: самарец попался на взятке полицейскому

Следственный отдел по Кировскому району Самары завел уголовное дело на местного жителя, которого сейчас подозревают в даче взятки. По версии следствия, 14 ноября этот человек передал полицейскому 20 тысяч рублей в служебном автомобиле на парковке торгового центра. Деньги были платой 
16 января 2019, 08:00
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