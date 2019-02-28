Передал деньги на парковке ТЦ: самарец попался на взятке полицейскому Следственный отдел по Кировскому району Самары завел уголовное дело на местного жителя, которого сейчас подозревают в даче взятки. По версии следствия, 14 ноября этот человек передал полицейскому 20 тысяч рублей в служебном автомобиле на парковке торгового центра. Деньги были платой …