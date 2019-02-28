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В Самаре такси протаранило дерево на проспекте Масленникова
В четверг, 28 февраля, в областной столице произошла авария на пересечении проспекта Масленникова и улицы Подшипниковой. Как сообщает корреспондент «ТЕРРЫ» с места событий, машина такси наехала на препятствие - врезалась в дерево. Возможно, автомобиль протаранилего после столкновения с другой машиной …
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28 февраля 2019, 02:54
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Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора
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28 февраля 2019, 02:09
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Самарцам покажут автомобиль террориста-смертника и бомбы из Сирии
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28 февраля 2019, 01:24
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Видео: в самарском ТЦ задержали иностранца, который находился в международном розыске
Самарские полицейские узнали, что в областной столице нелегально находится 39-летний иностранец, которого правоохранительные органы соседней республики искали по подозрению в мошенничестве. Силовики наблюдали за местами, где имел обыкновение бывать этот мужчина. На выходе из торгового центра на улице Победы его …
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28 февраля 2019, 12:50
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В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов
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28 февраля 2019, 11:57
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В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего
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28 февраля 2019, 11:41
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В Жигулевске мужчина получил условный срок за коллекционирование раритетного оружия
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28 февраля 2019, 11:00
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В Тольятти пройдет Startup Tour
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28 февраля 2019, 07:19
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Срок ареста бывшего замдиректора «Прогресса» сократили на один день
В среду, 27 февраля, Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константина Наумова. Защита просила перевести подопечного под домашний арест или отпустить под залог, но служители Фемиды меру пресечения …
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27 февраля 2019, 11:26
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На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему
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27 февраля 2019, 09:38
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Всех самарских пенсионеров переведут на «МИР»
Всех самарских пенсионеров переведут на банковские карты национальной платежной системы «МИР», сообщает региональное управление Пенсионного фонда России. Жители области, которые получают пособия по картам иностранных систем Visa и MasterCard, будут также переведены на «МИР», когда у первых истечет срок …
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27 февраля 2019, 09:03
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Прокуратура выяснит, законно ли вырубили деревья на 5-й просеке
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27 февраля 2019, 02:19
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В Самаре под суд пойдет подозреваемый в педофилии
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27 февраля 2019, 01:34
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Бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов остался под стражей
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26 февраля 2019, 10:54
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Самарец, который пытался подкупить полицейского, отправится в колонию на три года
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19 февраля 2019, 09:46
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В Самаре за взятку обещали простить 45 млн долга за коммуналку
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8 февраля 2019, 05:55
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Передал деньги на парковке ТЦ: самарец попался на взятке полицейскому
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16 января 2019, 08:00
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