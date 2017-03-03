6
19
25
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 2 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Владимир Гутенев провел прием граждан в Самаре

Владимир Гутенев провел прием граждан в Самаре

Депутаты Госдумы на уходящей неделе работали в регионах, интересы которых они представляют. К первому заму председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первому вице-президенту «Союза машиностроителей России» Владимиру Гутеневу избиратели чаще всего обращаются по вопросам экологии, образования 

3 марта 2017, 02:24
В Самаре представили стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года

В Самаре представили стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года

В четверг, 2 марта, глава региона Николай Меркушкин провел первое заседание Совета по вопросам стратегического развития Самарской области. В его состав входят министры, руководители крупных предприятий и банков, ректоры ведущих университетов губернии, главы крупнейших городов, представители федеральных корпораций и объединений. 

3 марта 2017, 01:21
В Самару приедут представители СоюзМаш России и Росатома

В Самару приедут представители СоюзМаш России и Росатома

2 марта состоится выездное заседание Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам на тему: «Стратегия развития литейных производств в России». В мероприятии примет участие президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», первый Вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы РФ Владимир Гутенев,
1 марта 2017, 05:47
Общественную палату РФ может возглавить Владимир Гутенев

Общественную палату РФ может возглавить Владимир Гутенев

Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев может возглавить Общественную палату РФ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство "Федерал Пресс".  Указ президента Владимира Путина «Об утверждении членов Общественной палаты РФ» может быть опубликован 22 февраля. Глава государства 

17 февраля 2017, 07:53
Перспективы инновационного развития региона обсудил в Москве губернатор Самарской области Николай Меркушкин в ходе ряда встреч

Перспективы инновационного развития региона обсудил в Москве губернатор Самарской области Николай Меркушкин в ходе ряда встреч

В частности, он провел переговоры с генеральным директором Всероссийского института авиационных материалов, академиком РАН Евгением Кабловым. Обсуждалась концепция создания комплекса "Гагарин-центр" и перспективы открытия на базе наукограда филиала ВИАМ. Также стороны рассмотрели вопрос организации в регионе одного из отечественных центров 

15 февраля 2017, 11:32
В эти минуты в Москве проходит заседание Бюро

В эти минуты в Москве проходит заседание Бюро "Союза машиностроителей России"

Итоги работы одной из крупнейших общественных организаций страны в 2016 году подвел ее председатель, генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Он отметил, что на прошедшем в апреле 4 Съезде организации, работа Союза получила положительную оценку со стороны руководства страны, а 

14 февраля 2017, 07:19
Поздравляем с днем рождения губернатора Самарской области!

Поздравляем с днем рождения губернатора Самарской области!

Сегодня, 5 февраля, свой день рождения отмечает один из самых опытных региональных руководителей, губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Ему исполнилось 66 лет.

Уважаемый Николай Иванович, Вы всегда превыше всего ставили интересы дела и добивались необходимого результата. За 5 лет 
5 февраля 2017, 01:45
Владимир Аветисян представил губернатору перспективный проект «Ростеха» и «Роснано»

Владимир Аветисян представил губернатору перспективный проект «Ростеха» и «Роснано»

Уже весной текущего года может быть подписано соглашение с одним из крупных международных инвесторов по освоению территории бывшего завода имени Масленникова. Об этом на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным рассказал заместитель председателя правления управляющей компании «Роснано», председатель правления 

25 января 2017, 05:48
На сцену КРЦ

На сцену КРЦ "Звезда" вышла группа D’Black Blues Orchestra

На сцену культурно-развлекательного центра "Звезда" под бурные овации вышли музыканты знаменитого интернационального коллектива D’Black Blues Orchestra. Своё выступление они начали с трогательной композиции Love, и продолжили заводными хитами Леннона и Харрисона. Напомним, в Самаре проходит "Концерт для Джона и Джорджа".
17 декабря 2016, 09:12
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна