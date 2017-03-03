В эти минуты в самарском национальном исследовательском университете им. Королева началось заседание Совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России». Его ведет председатель реготделения, зампредседателя правления УК «Роснано» Владимир Аветисян. На нем также присутствуют губернатор Самарской области Николай Меркушкин, первый вице-президент СоюзМаш, депутат Государственной Думы Владимир Гутенев, члены областного правительства, ректоры вузов и руководители предприятий. Мероприятие посвящено состоянию машиностроительного комплекса региона и системы подготовки кадров.
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Владимир Гутенев провел прием граждан в Самаре
Депутаты Госдумы на уходящей неделе работали в регионах, интересы которых они представляют. К первому заму председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первому вице-президенту «Союза машиностроителей России» Владимиру Гутеневу избиратели чаще всего обращаются по вопросам экологии, образования …
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3 марта 2017, 02:24
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В Самаре представили стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года
В четверг, 2 марта, глава региона Николай Меркушкин провел первое заседание Совета по вопросам стратегического развития Самарской области. В его состав входят министры, руководители крупных предприятий и банков, ректоры ведущих университетов губернии, главы крупнейших городов, представители федеральных корпораций и объединений. …
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3 марта 2017, 01:21
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В Самару приедут представители СоюзМаш России и Росатома
2 марта состоится выездное заседание Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам на тему: «Стратегия развития литейных производств в России». В мероприятии примет участие президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», первый Вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы РФ Владимир Гутенев,
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1 марта 2017, 05:47
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Общественную палату РФ может возглавить Владимир Гутенев
Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев может возглавить Общественную палату РФ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство "Федерал Пресс". Указ президента Владимира Путина «Об утверждении членов Общественной палаты РФ» может быть опубликован 22 февраля. Глава государства …
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17 февраля 2017, 07:53
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Перспективы инновационного развития региона обсудил в Москве губернатор Самарской области Николай Меркушкин в ходе ряда встреч
В частности, он провел переговоры с генеральным директором Всероссийского института авиационных материалов, академиком РАН Евгением Кабловым. Обсуждалась концепция создания комплекса "Гагарин-центр" и перспективы открытия на базе наукограда филиала ВИАМ. Также стороны рассмотрели вопрос организации в регионе одного из отечественных центров …
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15 февраля 2017, 11:32
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В эти минуты в Москве проходит заседание Бюро "Союза машиностроителей России"
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14 февраля 2017, 07:19
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Поздравляем с днем рождения губернатора Самарской области!
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5 февраля 2017, 01:45
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Владимир Аветисян представил губернатору перспективный проект «Ростеха» и «Роснано»
Уже весной текущего года может быть подписано соглашение с одним из крупных международных инвесторов по освоению территории бывшего завода имени Масленникова. Об этом на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным рассказал заместитель председателя правления управляющей компании «Роснано», председатель правления …
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25 января 2017, 05:48
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На сцену КРЦ "Звезда" вышла группа D’Black Blues Orchestra
На сцену культурно-развлекательного центра "Звезда" под бурные овации вышли музыканты знаменитого интернационального коллектива D’Black Blues Orchestra. Своё выступление они начали с трогательной композиции Love, и продолжили заводными хитами Леннона и Харрисона. Напомним, в Самаре проходит "Концерт для Джона и Джорджа".
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17 декабря 2016, 09:12