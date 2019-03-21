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Депутат Госдумы от Самарской области попал в санкционный список президента Украины
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21 марта 2019, 02:06
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Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта
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21 марта 2019, 01:36
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В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы
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21 марта 2019, 01:00
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Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской
На строительной площадке Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре приступили к активной стадии строительства - завершается заливка фундамента. Будет забито 8 тысяч свай. Это необходимо, чтобы стабилизировать грунт. О ходе работ рассказал генеральный директор АО «ВТС-9», подрядчик по строительству …
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21 марта 2019, 12:21
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Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды
Весна пришла, и в Самарской области с каждым днем становится теплее. В среду, 20 марта, синоптики зарегистрировали абсолютный максимум температуры воздуха в райцентре Клявлино на севере 63-го региона. Воздух в этот день прогрелся до +7,3 градусов. Как отметили в …
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21 марта 2019, 11:58
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С 5 февраля изменилось расписание переправы «Самара - Рождествено»
Во вторник, 5 февраля, в Самаре изменилось расписание движения судов на воздушной подушке, которые перевозят пассажиров до села Рождествено и Прорана. Об этом сообщили в Самарском речном предприятии. Как отметили представители компании, расписание действует в условиях полного ледосостава. Первый амфибийный …
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5 февраля 2019, 11:40
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В блогах: ледоход уничтожил гаражи с лодками в Самарской области
В паблике "Самарские происшествия (Служба спасения Самара)" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что под …
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17 апреля 2018, 01:25
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В Самарской области открыта пассажирская навигация по Волге
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26 марта 2014, 05:27
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