Депутат Госдумы от Самарской области попал в санкционный список президента Украины Депутат Государственной думы по 162 Промышленному одномандатному избирательному округу Самары Игорь Станкевич попал в санкционный список Украины. С 19 марта ему на три года запрещен въезд в страну, а также пользование активами на Украине.

Напомним, что ранее президент Украины Петр … Напомним, что ранее президент Украины Петр