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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Материалы по теме:

Депутат Госдумы от Самарской области попал в санкционный список президента Украины

Депутат Госдумы от Самарской области попал в санкционный список президента Украины

Депутат Государственной думы по 162 Промышленному одномандатному избирательному округу Самары Игорь Станкевич попал в санкционный список Украины. С 19 марта ему на три года запрещен въезд в страну, а также пользование активами на Украине. 

Напомним, что ранее президент Украины Петр 
21 марта 2019, 02:06
Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

С понедельника, 25 марта, травмаи снова поедут по Заводскому шоссе в областной столице. Напомним, что из-за масштабного ремонта травмваи перестали перевозить пассажиров в Юнгородок, маршруты № 2, 3, 12, 19, 21 доезжали до улицы Красных Коммунаров или автостанции «Аврора». Ранее 
21 марта 2019, 01:36
В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы

В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы

В среду, 20 марта, произошла авария с пострадавшими в Чапаевске. В 21:57 21-летний водитель ехал на ВАЗ 211440 по улице Ленина в направлении Сазонова. По предварительной версии полицейских, автомобилист по пути сбил 58-летнего мужчину, который чистил железнодорожные рельсы. Пешеход получил 
21 марта 2019, 01:00
Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской

Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской

На строительной площадке Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре приступили к активной стадии строительства - завершается заливка фундамента. Будет забито 8 тысяч свай. Это необходимо, чтобы стабилизировать грунт. О ходе работ рассказал генеральный директор АО «ВТС-9», подрядчик по строительству 
21 марта 2019, 12:21
Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды

Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды

Весна пришла, и в Самарской области с каждым днем становится теплее. В среду, 20 марта, синоптики зарегистрировали абсолютный максимум температуры воздуха в райцентре Клявлино на севере 63-го региона. Воздух в этот день прогрелся до +7,3 градусов. Как отметили в 
21 марта 2019, 11:58
С 5 февраля изменилось расписание переправы «Самара - Рождествено»

С 5 февраля изменилось расписание переправы «Самара - Рождествено»

Во вторник, 5 февраля, в Самаре изменилось расписание движения судов на воздушной подушке, которые перевозят пассажиров до села Рождествено и Прорана. Об этом сообщили в Самарском речном предприятии. Как отметили представители компании, расписание действует в условиях полного ледосостава. Первый амфибийный 
5 февраля 2019, 11:40
В блогах: ледоход уничтожил гаражи с лодками в Самарской области

В блогах: ледоход уничтожил гаражи с лодками в Самарской области

В паблике "Самарские происшествия (Служба спасения Самара)" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что под 
17 апреля 2018, 01:25
В Самарской области открыта пассажирская навигация по Волге

В Самарской области открыта пассажирская навигация по Волге

26 марта открылась пассажирская навигация по Волге. Первые суда уже сделали несколько рейсов по маршруту "Самара – Рождествено". Теплоходы будут производить перевозки только в светлое время суток. Это временная мера, пока на Волге полностью не сойдет лед.
 
 
26 марта 2014, 05:27
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