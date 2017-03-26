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В Самаре началось заседание Совета самарского реготделения «СоюзМаш России»
В эти минуты в самарском национальном исследовательском университете им. Королева началось заседание Совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России». Его ведет председатель реготделения, зампредседателя правления УК «Роснано» Владимир Аветисян. На нем также присутствуют губернатор Самарской области Николай Меркушкин, первый вице-президент …
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3 марта 2017, 02:30
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В Самаре представили стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года
В четверг, 2 марта, глава региона Николай Меркушкин провел первое заседание Совета по вопросам стратегического развития Самарской области. В его состав входят министры, руководители крупных предприятий и банков, ректоры ведущих университетов губернии, главы крупнейших городов, представители федеральных корпораций и объединений. …
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3 марта 2017, 01:21
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В эти минуты в Москве проходит заседание Бюро "Союза машиностроителей России"
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14 февраля 2017, 07:19
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Владимир Аветисян представил губернатору перспективный проект «Ростеха» и «Роснано»
Уже весной текущего года может быть подписано соглашение с одним из крупных международных инвесторов по освоению территории бывшего завода имени Масленникова. Об этом на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным рассказал заместитель председателя правления управляющей компании «Роснано», председатель правления …
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25 января 2017, 05:48
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На сцену КРЦ "Звезда" вышла группа D’Black Blues Orchestra
На сцену культурно-развлекательного центра "Звезда" под бурные овации вышли музыканты знаменитого интернационального коллектива D’Black Blues Orchestra. Своё выступление они начали с трогательной композиции Love, и продолжили заводными хитами Леннона и Харрисона. Напомним, в Самаре проходит "Концерт для Джона и Джорджа".
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17 декабря 2016, 09:12
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В Самаре начался "концерт для Джона и Джорджа"
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17 декабря 2016, 07:07
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В Самаре 10 декабря состоится «Концерт для Джона и Джорджа»
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21 ноября 2016, 01:55
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Появилось видеодоказательство, что Киркоров не бил свою фанатку
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3 ноября 2016, 05:01
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D’Black Blues Orchestra зажгли самарскую набережную
В центре Самары завершился концерт известной интернациональной группы D’Black Blues Orchestra и Владимира Аветисяна. Музыканты зажгли набережную танцевальными блюзовыми хитами. Кроме того, D’Black Blues Orchestra впервые в России исполнили две композиции из репертуара Эрика Клэптона в собственной аранжировке - Bad …
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28 июня 2016, 11:12
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В Самаре в самом разгаре концерт Владимира Аветисяна и группы D’Black Blues Orchestra
На Самарской набережной в самом разгаре супер-мега-шоу группы D’Black Blues Orchestra, которую возглавляет Владимир Аветисян. Музыканты подготовили электрический блок самых заводных блюзовых хитов Эрика Клэптона. Кроме того, D’Black Blues Orchestra впервые в России исполнят две композиции в собственной аранжировке.
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28 июня 2016, 08:39
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В Самаре начался концерт Владимира Аветисяна и группы D’Black Blues Orchestra
Киловатты звука и мегаватты света. На Самарской набережной начался концерт Владимира Аветисяна и группы D’Black Blues Orchestra. Блюз-шоу проходит в поддержку восстановления исторического облика города. Все желающие могут не только насладится всемирно известными зажигательными хитами, но и сделать пожертвования. Собранные …
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28 июня 2016, 08:13
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Благотворительный концерт Владимира Аветисяна и группы «D’Black Blues Orchestra» в поддержку фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»
Во вторник, 28 июня, в 19:00 на Некрасовском спуске самарской набережной выступит известный блюзовый коллектив «D’Black Blues Orchestra», возглавляемый Владимиром Аветисяном. Концерт пройдёт в поддержку фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест».
В 2015 году в рамках фестиваля на …
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21 июня 2016, 01:03