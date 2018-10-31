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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

У тренеров тольяттинской «Лады» нашли поддельные дипломы

У тренеров тольяттинской «Лады» нашли поддельные дипломы

Очередной скандал в хоккейном клубе "Лада". По результатам плановой прокурорской проверки в отношении ряда тренеров возбуждены уголовные дела. Процедура мониторинга соответствия документов об образовании занимаемым должностям прошла летом этого года.

Выяснилось, что в детско-юношеской школе "Лада" работает 4 тренера, 
31 октября 2018, 10:43
На расширенном заседании правительства Самарской области обсудили главный финансовый документ региона

На расширенном заседании правительства Самарской области обсудили главный финансовый документ региона

Бюджет Самарской области на следующий год планируется с небольшим профицитом, несмотря на то, что выпадающие доходы из-за изменений в законодательстве превысят 6 миллиардов рублей. В среду проект главного финансового документа обсудили на расширенном заседании регионального правительства. В мероприятии приняли участие 
31 октября 2018, 10:17
В Тольятти умерла годовалая девочка, которую избил пьяный отец

В Тольятти умерла годовалая девочка, которую избил пьяный отец

В Тольятти следователи предъявили обвинение в преступлении по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего причинение смерти по неосторожности» 27-летнему местному жителю. По версии следствия, жертвой парня стала его собственная дочка.

Во вторник, 30 октября, примерно в 10 часов 
31 октября 2018, 09:21
Самарский балет «Эсмеральда» номинирован на «Золотую Маску»

Самарский балет «Эсмеральда» номинирован на «Золотую Маску»

В среду, 31 октября, Российская театральная премия «Золотая Маска» опубликовала список номинантов сезона 2017/18. В номинации лучший балетный спектакль отмечен балет «Эсмеральда» Самарского театра оперы и балета, а его постановщик Юрий Бурлака выдвинут в номинации «лучшая работа балетмейстера-хореографа». С постановкой 
31 октября 2018, 05:27
В Тольятти пьяный отец напал на годовалую дочь: ребенок в крайне тяжелом состоянии

В Тольятти пьяный отец напал на годовалую дочь: ребенок в крайне тяжелом состоянии

Во вторник, 30 октября, примерно в 10:00 в Тольятти из квартиры в больницу была доставлена годовалая девочка с серьезными травмами. Сейчас за ее жизнь и здоровье борются врачи, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Следственный отдел Автозаводского района возбудил уголовное 
30 октября 2018, 05:18
В Самаре возбудили уголовное дело из-за взрыва, который уничтожил трехэтажный коттедж

В Самаре возбудили уголовное дело из-за взрыва, который уничтожил трехэтажный коттедж

Стало известно, что в областной столице завели уголовное дело по факту взрыва в трехэтажном коттедже в Железнодорожном районе. Его возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности», продолжается расследование, назначены экспертизы. На сегодняшний день основная версия - взрыв бытового газа.
30 октября 2018, 12:35
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