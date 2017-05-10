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Как полагают следователи, житель Самары создал устойчивую организованную группу.

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В Самарской области разоблачили группировку экстремистов

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Следственный комитет 63-го региона направил в суд дело в отношении адвоката Алексея Ярзуткина и заместителя председателя совета "Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам" Александра Ильина. Они обвиняются в предложении посредничества во взяточничестве.
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Одного из потерпевших 

14 ноября 2016, 11:10
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