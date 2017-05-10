Верховный суд отказался удовлетворять кассационную жалобу департамента градостроительства Самары. Чиновники пытались оспорить решения нижестоящих инстанций, отказавших им во взыскании почти 175 миллионов рублей с муниципального предприятия "Ремжилуниверсал". Кроме того, департамент требовал устранить недостатки проведенных им работ.

В 2009 году с МП …