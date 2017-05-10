Бывший полицейский Андрей Попов и адвокат Александр Силуянов требовали с многодетной матери деньги за прекращение уголовного преследования родственницы. Взамен обещали "не вешать" чужое уголовное дело на ее сестру, отбывающую наказание в колонии №15. Цена вопроса - 3 миллиона рублей. Сегодня потерпевшая давала показания в суде. По ее словам,о требованиях ей стало известно от сестры Марии, которая позвонила из колонии. Она же и дала телефон Силуянова, с котором предстояло вести переговоры по этому вопросу. Через него неоднократно передавались угрозы в адрес членов семьи. Чтобы защитить своих родных, женщина обратилась в ФСБ. Передача денег происходила под их контролем. После передачи денег адвоката задержали. Позднее арестовали его предполагаемого подельника - Андрея Попова.
По данным следствия, Попов хотел получить только 220 тысяч рублей. Потребовать 3 млн рублей - инициатива его предполагаемого соучастника Силуянова. Последний вину признает частично, Попов - полностью. Если вина подсудимых будет доказана, то бывшему полицейскому грозит 6 лет лишения свободы, адвокату - 10.
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