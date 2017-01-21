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Сызранец 4 месяца воровал в магазине исключительно «Аленку» и «Gillette»
В Сызрани местный суд рассмотрел необычное уголовное дело в отношении местного жителя, который в течение 4-х месяцев с упорной настойчивостью воровал в магазине только шоколад и бритвенные кассеты «Gillette».
Как пишет КТВ ЛУЧ, свою первую кражу мужчина совершил …
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5 января 2017, 04:15
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На улице Победы в Самаре сносили двухэтажное здание фитнес-клуба "Koval`s gym"
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24 ноября 2016, 10:23
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В Самаре эвакуировали людей из фитнес-клуба на Московском шоссе
В фитнес-клубе на Московском шоссе была проведена эвакуация. Искали взрывное устройство, сообщает портал samru.
Инцидент произошел в воскресенье, 25 сентября. По данным портала, заведение расположено по адресу: Московское шоссе, 4Б.
Полицейские получили информацию о том, что в …
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26 сентября 2016, 09:40
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В Шигонском районе овец и баранов воровал не волк
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25 сентября 2016, 07:24
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«Капитал. Подробности»: фитнес и финансовый кризис
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4 сентября 2015, 03:32
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Twitter начал удалять у пользователей ворованные шутки
Социальная сеть приняла данное решение после того, как одна американка пожаловалась на неправомерное использование ее поста в микроблоге - шутка, придуманная женщиной, разлетелась по интернету без ее согласия. Теперь перед репостом записи в свой аккаунт нужно обязательно спрашивать согласия автора.
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10 августа 2015, 02:16
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УФАС: самарский фитнес-клуб вводил население в заблуждение
Антимонопольщики привлекли к ответственности одно из учреждений города за недостоверную рекламу. Сообщается, что фитнес-центр "Зебра" делал эсэмэс-рассылку, в которой значилась следующая информация: "Только 14-15 февраля при покупке карты за 17900 вторая – в подарок!".
Поводом для проверки стало обращение …
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13 мая 2015, 10:55