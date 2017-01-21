В Самаре эвакуировали людей из фитнес-клуба на Московском шоссе



Инцидент произошел в воскресенье, 25 сентября. По данным портала, заведение расположено по адресу: Московское шоссе, 4Б.



Полицейские получили информацию о том, что в … В фитнес-клубе на Московском шоссе была проведена эвакуация. Искали взрывное устройство, сообщает портал samru.Инцидент произошел в воскресенье, 25 сентября. По данным портала, заведение расположено по адресу: Московское шоссе, 4Б.Полицейские получили информацию о том, что в