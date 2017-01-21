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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 января 2017г 
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Материалы по теме:

Сызранец 4 месяца воровал в магазине исключительно «Аленку» и «Gillette»

Сызранец 4 месяца воровал в магазине исключительно «Аленку» и «Gillette»

В Сызрани местный суд рассмотрел необычное уголовное дело в отношении местного жителя, который в течение 4-х месяцев с упорной настойчивостью воровал в магазине только шоколад и бритвенные кассеты «Gillette».
 
Как пишет КТВ ЛУЧ, свою первую кражу мужчина совершил 
5 января 2017, 04:15
На улице Победы в Самаре сносили двухэтажное здание фитнес-клуба

На улице Победы в Самаре сносили двухэтажное здание фитнес-клуба "Koval`s gym"

Объект, самовольно построенный ещё в 2010 году, был "приговорён" судом к ликвидации только в июле текущего.
 Изначально в здании размещалось кафе. Затем владелец решил превратить его в автомойку. Жители ближайших домов, недовольные этим, обратились в суд, который признал постройку незаконной. 

24 ноября 2016, 10:23
В Самаре эвакуировали людей из фитнес-клуба на Московском шоссе

В Самаре эвакуировали людей из фитнес-клуба на Московском шоссе

В фитнес-клубе на Московском шоссе была проведена эвакуация. Искали взрывное устройство, сообщает портал samru.

Инцидент произошел в воскресенье, 25 сентября. По данным портала, заведение расположено по адресу: Московское шоссе, 4Б.

Полицейские получили информацию о том, что в 
26 сентября 2016, 09:40
В Шигонском районе овец и баранов воровал не волк

В Шигонском районе овец и баранов воровал не волк

Прошедшим летом из загона для скота одной из частных животноводческих ферм Шигонского района Самарской области стали пропадать овцы и бараны.
 
Хозяин обратился за помощью к сотрудникам в полицию. По версии заявителя, к кражам могли быть причастны волки, которые водятся 
25 сентября 2016, 07:24
«Капитал. Подробности»: фитнес и финансовый кризис

«Капитал. Подробности»: фитнес и финансовый кризис

Самарские фитнес-клубы начали осенний сезон.
 
Как повлиял на спортивный бизнес финансовый кризис?
 
Какие новые клубы откроются в Самаре в 2015 году?
 
Сколько стоит сегодня абонемент в спортивный зал?
 
Об этом и много другом в программе «Капитал. 
4 сентября 2015, 03:32
Twitter начал удалять у пользователей ворованные шутки

Twitter начал удалять у пользователей ворованные шутки

Социальная сеть приняла данное решение после того, как одна американка пожаловалась на неправомерное использование ее поста в микроблоге - шутка, придуманная женщиной, разлетелась по интернету без ее согласия. Теперь перед репостом записи в свой аккаунт нужно обязательно спрашивать согласия автора.
10 августа 2015, 02:16
УФАС: самарский фитнес-клуб вводил население в заблуждение

УФАС: самарский фитнес-клуб вводил население в заблуждение

Антимонопольщики привлекли к ответственности одно из учреждений города за недостоверную рекламу. Сообщается, что фитнес-центр "Зебра" делал эсэмэс-рассылку, в которой значилась следующая информация: "Только 14-15 февраля при покупке карты за 17900 вторая – в подарок!".

Поводом для проверки стало обращение 
13 мая 2015, 10:55
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