В понедельник, 25 декабря, в Самаре наградили победителей акции «Народное признание 2017», десятой по счету. Чествование лауреатов состоялось в Самарском театре оперы и балета. Акция призвана определить самых достойных в Самарской области граждан, которые достигли значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности; внесли значительный вклад в развитие промышленности, науки, культуры, спорта; кто борется за сохранение законности и правопорядка и кто просто помогает людям.
«За 2008 – 2017 годы рассмотрено 5512 заявок на участие в акции», - сообщает правительство Самарской области.
Глава региона Дмитрий Азаров, который накануне находился в Москве, записал для участников акции видеообращение и поблагодарил за вклад в развитие, процветание и славу Самарской области.
В этом году победителей определили в семи номинациях. В каждой определено по трое лауреатов – граждане или организации. Отметим, всего на акцию в этом году было подано 325 заявок.
«Надежда и Опора»:
Алена Трифонова, Отрадный;
Анастасия Овчинникова, село Обшаровка;
Александр Урядников, село Кинель-Черкассы.
«Признание и Уважение»:
Светлана Ильина, Самара;
Валерий Проничев, Отрадный;
Владимир Новиков Степанович, Богатое.
«Гражданская активность»:
«школа-интернат № 117 им.Т.С. Зыковой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Самара;
Школа № 163», Самара;
Самарский Союз Молодежи – территориальная общественная организация «Российского союза молодежи» в Самарской области.
«Команда созидания»:
Лев Гепп, Отрадный;
Людмила Кувитанова, Сергиевский район;
Валерий Капралов, Тольятти.
«Рожденные в сердце России»:
Лев Григорьев, Самара;
Олег Титов, Волжский район;
Виктор Осипов, Сызрань.
«Единство и Успех»:
АО «Транснефть-Приволга»;
Самарская областная детская библиотека;
«Детская школа искусств», Отрадный.
«Экология и открытие»:
Студенческая волонтерская организация «ЭкОНТ»;
«Национальный парк «Самарская лука»;
Школьное лесничество «Юный эколог», Богатое.
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