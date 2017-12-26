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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 декабря 2017г 
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Открой свой DFM: выиграй тачку! (18+)

У нас есть реальная тачка, и она может стать твоей!
 

Сними короткое видео за рулем воображаемой машины и загрузи его до 22 декабря на сайт dfm.ru !
 

Из 8 полуфиналистов – авторов самых классных роликов – мы выберем 2 финалистов.

6 декабря 2017, 04:39
У здания Самарской губдумы прошла акция против смягчения антиалкогольного закона

У здания Самарской губдумы прошла акция против смягчения антиалкогольного закона

Перед входом в Самарскую губернскую думу сегодня утром состоялась акция против смягчения антиалкогольного закона. Напомним, сейчас алкогольные напитки не продаются с 22:00 до 10 часов утра. Время ночного запрета предполагается сократить на три часа с 23:00 до 8 утра. Репортаж 

24 октября 2017, 12:22
Поучаствовать в квесте и помочь малышам: важная акция пройдет в Самаре 21 октября

Поучаствовать в квесте и помочь малышам: важная акция пройдет в Самаре 21 октября

В субботу, 21 октября, состоится важная акция. Самарцы и гости города смогут оказать посильную помощь малышам и молодым мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Как рассказали в благотворительном фонде «Радость», в гипермаркетах сети «Ашан» пройдет сбор вещей и товаров, в 

20 октября 2017, 12:04
«Живи, лес!»: Жители Самары собрали 1000 килограмм желудей

«Живи, лес!»: Жители Самары собрали 1000 килограмм желудей

В Самаре состоялся второй этап акции «Живи, лес!» по сбору желудей дуба черешчатого. В мероприятии приняли участие более двух сотен горожан. Совместными усилиями они насобирали 1000 килограмм лесосеменного материала, передает областной Минлесхоз.

«Нам удалось не только выполнить и значительно 
15 октября 2017, 04:37
Начался прием заявок на Общественную акцию

Начался прием заявок на Общественную акцию "Народное признание"

В Самаре стартовал прием заявок на участие в областной общественной акции Народное признание. В этом году комиссия Общественного совета определит лауреатов в двух новых номинациях.
Сохраняем и созидаем. Даже девиз одного из первых кандидатов на победу, Самарской областной универсальной научной 

16 сентября 2016, 04:56
В Самаре началось награждение лауреатов акции

В Самаре началось награждение лауреатов акции "Народное признание"

В эти минуты в театре оперы и балета торжественно подводятся итоги седьмой по счету акции "Народное признание". В 2014 году для участия было подано 415 заявок. Почетной награды удостоят 21 лауреата. Это жители области, которые внесли особый вклад в развитие 

26 декабря 2014, 02:59
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