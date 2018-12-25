В Самарском театре оперы и балета началась церемония награждения акции "Народное признание". В этом году она проводится уже в 11-й раз. За это время десятки жителей области отмечены в различных номинациях. Это люди самых разных профессий и областей деятельности. Своими достижениями они внесли весомый вклад в развитие промышленности, науки, здравоохранения, сельского хозяйства, социальной защиты населения, спорта, образования, культуры и других сфер жизни в нашем регионе. Акция стартовала 7 сентября и завершилась в декабре. Из нескольких сотен заявок экспертным советом выбрано 70 кандидатов — по десять в каждой из семи номинаций. Одна из них — «Во имя человека» — посвящена 100-летию системы социальной защиты населения, которое отмечается в 2018 году. К другим традиционным номинациям — «Надежда и опора», «Признание и уважение», «Единство и успех», «Рожденные в сердце России» добавились и две новые. Так, в «Поколении добра» представлены люди, активно участвующие в волонтерском движении, и добровольческие организации. И это неслучайно, ведь 2018 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом волонтера. Еще одна новая номинация «Комсомол — моя судьба», посвящена 100-летию ВЛКСМ. Кто на этот раз стал победителем акции, расскажем в выпусках новостей на «ТЕРРЕ».
|
Михаил Бабич вручил государственные награды жителям Приволжья
|
7 июня 2018, 12:08
|
В Самаре награжден слесарь – «Победитель шуги»
В Самаре руководство СКС наградило слесаря-ремонтника шестого разряда Андрея Адонина, который трудится на насосно-фильтровальной станции №2, расположенной в Студеном овраге. Он признан «Лучшим сотрудником». «Это был сложный выбор, ведь напряжённо и слаженно работал весь коллектив станции, всего предприятия!», - указано …
|
18 января 2018, 04:34
|
В Самаре наградили победителей акции «Народное признание 2017»
В понедельник, 25 декабря, в Самаре наградили победителей акции «Народное признание 2017», десятой по счету. Чествование лауреатов состоялось в Самарском театре оперы и балета. Акция призвана определить самых достойных в Самарской области граждан, которые достигли значительных успехов в профессиональной или …
|
26 декабря 2017, 09:45
|
В Филармонии наградили победителей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти»
|
4 октября 2017, 09:14
|
Самарское управление Росгвардии отметило год со дня создания
Сегодня в региональном управлении Росгвардии служит 2 тысячи 720 человек. Именно они участвуют в задержании особо опасных преступников, разминировании, организуют видеонаблюдение при поимке нефтеврезчиков, обеспечивают охрану коммерческих и государственных учреждений. Только с начала года силовики задержали 42 подозреваемых в преступлениях …
|
3 апреля 2017, 07:21
|
Начался прием заявок на Общественную акцию "Народное признание"
|
16 сентября 2016, 04:56
|
В Самаре началось награждение лауреатов акции "Народное признание"
|
26 декабря 2014, 02:59