Самарское управление Росгвардии отметило год со дня создания Сегодня в региональном управлении Росгвардии служит 2 тысячи 720 человек. Именно они участвуют в задержании особо опасных преступников, разминировании, организуют видеонаблюдение при поимке нефтеврезчиков, обеспечивают охрану коммерческих и государственных учреждений. Только с начала года силовики задержали 42 подозреваемых в преступлениях …