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Материалы по теме:

Михаил Бабич вручил государственные награды жителям Приволжья

Михаил Бабич вручил государственные награды жителям Приволжья

6 июня 2018 года, в преддверии празднования Дня России, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич по поручению Главы государства Владимира Путина вручил государственные награды жителям Приволжья. Торжественная церемония прошла в Нижнем Новгороде. 
7 июня 2018, 12:08
В Самаре награжден слесарь – «Победитель шуги»

В Самаре награжден слесарь – «Победитель шуги»

В Самаре руководство СКС наградило слесаря-ремонтника шестого разряда Андрея Адонина, который трудится на насосно-фильтровальной станции №2, расположенной в Студеном овраге. Он признан «Лучшим сотрудником». «Это был сложный выбор, ведь напряжённо и слаженно работал весь коллектив станции, всего предприятия!», - указано 
18 января 2018, 04:34
В Самаре наградили победителей акции «Народное признание 2017»

В Самаре наградили победителей акции «Народное признание 2017»

В понедельник, 25 декабря, в Самаре наградили победителей акции «Народное признание 2017», десятой по счету. Чествование лауреатов состоялось в Самарском театре оперы и балета. Акция призвана определить самых достойных в Самарской области граждан, которые достигли значительных успехов в профессиональной или 

26 декабря 2017, 09:45
В Филармонии наградили победителей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти»

В Филармонии наградили победителей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти»

В Самарской филармонии наградили победителей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти». Генеральными информационными партнерами события выступили телеканал «ТЕРРА» и «Русское радио в Самаре».

Премия "ТОП 50. Самые известные люди Самары и Тольятти" проходит в регионе уже в седьмой 

4 октября 2017, 09:14
Самарское управление Росгвардии отметило год со дня создания

Самарское управление Росгвардии отметило год со дня создания

Сегодня в региональном управлении Росгвардии служит 2 тысячи 720 человек. Именно они участвуют в задержании особо опасных преступников, разминировании, организуют видеонаблюдение при поимке нефтеврезчиков, обеспечивают охрану коммерческих и государственных учреждений. Только с начала года силовики задержали 42 подозреваемых в преступлениях 

3 апреля 2017, 07:21
Начался прием заявок на Общественную акцию

Начался прием заявок на Общественную акцию "Народное признание"

В Самаре стартовал прием заявок на участие в областной общественной акции Народное признание. В этом году комиссия Общественного совета определит лауреатов в двух новых номинациях.
Сохраняем и созидаем. Даже девиз одного из первых кандидатов на победу, Самарской областной универсальной научной 

16 сентября 2016, 04:56
В Самаре началось награждение лауреатов акции

В Самаре началось награждение лауреатов акции "Народное признание"

В эти минуты в театре оперы и балета торжественно подводятся итоги седьмой по счету акции "Народное признание". В 2014 году для участия было подано 415 заявок. Почетной награды удостоят 21 лауреата. Это жители области, которые внесли особый вклад в развитие 

26 декабря 2014, 02:59
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