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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 20.11.2018 
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Материалы по теме:

Задержан председатель Совета депутатов Промышленного района Самары

Задержан председатель Совета депутатов Промышленного района Самары

Во вторник, 20 ноября, в Самаре задержали председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары Минахмета Халиуллова. Ранее он был вовлечен в скандал, связанный с «Фондом капитального ремонта». По версии следствия, директор организации Михаил Архипов нередко получал «откаты» от компаний-подрядчиков.
20 ноября 2018, 11:49
В Самарской области мужчина насмерть отравился сероводородом

В Самарской области мужчина насмерть отравился сероводородом

Как стало известно, в Самарской области произошел несчастный случай со смертельным исходом. В министерстве труда, занятости и миграционной политики  сообщили, что ЧП случилось 12 ноября на предприятии по добыче нефти и газа. 
 
- По предварительным данным смерть работника наступила 
20 ноября 2018, 09:27
В среду в Самарской области обещают метель и мокрый снег

В среду в Самарской области обещают метель и мокрый снег

В среду, 21 ноября, синоптики прогнозируют в Самарской области метель и мокрый снег. Постепенно температура воздуха будет снижаться, но останется близкой к климатической норме. В ночь на среду, 21 ноября, облачно, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, слабый гололед. 
20 ноября 2018, 05:44
В блогах: Самара на контрасте...

В блогах: Самара на контрасте...

Блогер Александр Жоголев пишет про Самару на контрасте. "Прошёл чемпионат мира по футболу. Его все ждали. К нему готовились: красили, замазывали, затыкали, подпирали, убирали лишнее, параллельно строили новое (например, 5-звёздочный отель посреди трущоб). Хотели в будущем быть привлекательными для 
20 ноября 2018, 05:24
Бюджет Самары приняли в первом чтении

Бюджет Самары приняли в первом чтении

Бюджет Самары в первом чтении приняли единогласно. Обсуждение главного финансового документа Самары во втором чтении запланировано на середину декабря.

Напомним, что в губернской столице проходило заседание городского парламента. На 51-м заседании Думы г.о. Самара рассматривался бюджет на 2019 год. 
20 ноября 2018, 12:41
Эксперты рассказали, почему работать в России может стать невыгодно

Эксперты рассказали, почему работать в России может стать невыгодно

Уже в 2019-м году в России работать для ряда категорий граждан может стать невыгодно. Пособия по безработице вырастут кратно - минимальные с 800 до 1500 рублей, максимальные с 4900 до 8 тыс рублей. Для сравнения, актуальный минимальный размер оплаты труда 
19 ноября 2018, 09:52
В Самарской области с алиментщиков взыскали 110 млн рублей

В Самарской области с алиментщиков взыскали 110 млн рублей

В Самарской области за 10 месяцев этого года судебные приставы завели более 10 тысяч исполнительных производств на алиментщиков. Им удалось взыскать 110 млн рублей. Как отметили в региональном УФССП, к должникам применялись различные ограничения. Например, права на выезд за границы 
19 ноября 2018, 01:03
Проектирование «Немов-центра» в Самарской области обойдется в 27 млн рублей

Проектирование «Немов-центра» в Самарской области обойдется в 27 млн рублей

В Самарской области потратят 27 млн рублей на проектирование гимнастического комплекса «Немов-центр» в Тольятти. Подрядчика ищет областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам тендера на портале госзакупок, центр на 800 зрительских мест разместится на улице Революционной в Автозаводском районе. Комплекс будет 
16 ноября 2018, 10:27
В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку

В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку

Во вторник, 6 ноября, произошла авария с пострадавшими в Кинеле. В 18:50 29-летний водитель ехал на машине «Газель 277501» по улице Чехова в направлении Орджоникидзе. Как сообщили в региональном ГУ МВД, шофер сбил 81-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина пересекала проезжую часть 
7 ноября 2018, 01:32
Парламентарии оставили прожиточный минимум для самарских пенсионеров прежним

Парламентарии оставили прожиточный минимум для самарских пенсионеров прежним

Областная дума установила прожиточный минимум для самарских пенсионеров на 2019 год. Он остался прежним - 8413 рублей. Эта сумма используется для определения размера социальной доплаты к пособию неработающим пенсионерам, у которых размер выплаты с учетом всех надбавок меньше прожиточного минимума. 
25 октября 2018, 08:13
В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку

В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку

Накануне в Кошкинском районе произошла смертельная авария. В 09:13 52-летний мужчина (у которого не было прав на управление автобусом) ехал за рулем ПАЗа задним ходом по улице Октябрьской в селе Орловка. По пути водитель не убедился в безопасности маневра, и 
24 октября 2018, 12:25
В Самаре отметили День пожилого человека

В Самаре отметили День пожилого человека

В Международный день пожилого человека центром празднования в 63-м регионе стал Самарский областной театр оперы и балета. Там собрались свыше 500 деятелей науки и культуры, здравоохранения и других важнейших сфер. Благодаря заложенным ими традициям губерния и сейчас остается в числе 
2 октября 2018, 10:32
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