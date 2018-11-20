Эксперты рассказали, почему работать в России может стать невыгодно … Уже в 2019-м году в России работать для ряда категорий граждан может стать невыгодно. Пособия по безработице вырастут кратно - минимальные с 800 до 1500 рублей, максимальные с 4900 до 8 тыс рублей. Для сравнения, актуальный минимальный размер оплаты труда