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Задержан председатель Совета депутатов Промышленного района Самары
Во вторник, 20 ноября, в Самаре задержали председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары Минахмета Халиуллова. Ранее он был вовлечен в скандал, связанный с «Фондом капитального ремонта». По версии следствия, директор организации Михаил Архипов нередко получал «откаты» от компаний-подрядчиков.
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20 ноября 2018, 11:49
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В Самарской области мужчина насмерть отравился сероводородом
Как стало известно, в Самарской области произошел несчастный случай со смертельным исходом. В министерстве труда, занятости и миграционной политики сообщили, что ЧП случилось 12 ноября на предприятии по добыче нефти и газа.
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20 ноября 2018, 09:27
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В среду в Самарской области обещают метель и мокрый снег
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20 ноября 2018, 05:44
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В блогах: Самара на контрасте...
Блогер Александр Жоголев пишет про Самару на контрасте. "Прошёл чемпионат мира по футболу. Его все ждали. К нему готовились: красили, замазывали, затыкали, подпирали, убирали лишнее, параллельно строили новое (например, 5-звёздочный отель посреди трущоб). Хотели в будущем быть привлекательными для …
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20 ноября 2018, 05:24
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Бюджет Самары приняли в первом чтении
Бюджет Самары в первом чтении приняли единогласно. Обсуждение главного финансового документа Самары во втором чтении запланировано на середину декабря.
Напомним, что в губернской столице проходило заседание городского парламента. На 51-м заседании Думы г.о. Самара рассматривался бюджет на 2019 год. …
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20 ноября 2018, 12:41
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Эксперты рассказали, почему работать в России может стать невыгодно
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19 ноября 2018, 09:52
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В Самарской области с алиментщиков взыскали 110 млн рублей
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19 ноября 2018, 01:03
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Проектирование «Немов-центра» в Самарской области обойдется в 27 млн рублей
В Самарской области потратят 27 млн рублей на проектирование гимнастического комплекса «Немов-центр» в Тольятти. Подрядчика ищет областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам тендера на портале госзакупок, центр на 800 зрительских мест разместится на улице Революционной в Автозаводском районе. Комплекс будет …
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16 ноября 2018, 10:27
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В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку
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7 ноября 2018, 01:32
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Парламентарии оставили прожиточный минимум для самарских пенсионеров прежним
Областная дума установила прожиточный минимум для самарских пенсионеров на 2019 год. Он остался прежним - 8413 рублей. Эта сумма используется для определения размера социальной доплаты к пособию неработающим пенсионерам, у которых размер выплаты с учетом всех надбавок меньше прожиточного минимума. …
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25 октября 2018, 08:13
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В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку
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24 октября 2018, 12:25
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В Самаре отметили День пожилого человека
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2 октября 2018, 10:32