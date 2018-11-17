В Самаре не будут продлевать маршрут автобуса № 37 … Автобусный маршрут № 37 решили не продлевать. Ранее планировалось, что транспорт будет курсировать от улицы Крупской до рынка «Шапито», но сейчас понятно, что он будет ходить до 14-го микрорайона. Напомним, что продлить маршрут попросили местные жители. Перевозчик предварительно согласился, но