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В Самаре продлили работу автобусного маршрута №34
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14 ноября 2018, 11:22
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В Самаре не будут продлевать маршрут автобуса № 37
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9 ноября 2018, 01:44
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В Самаре могут открыться новые льготные муниципальные маршруты
Как усовершенствовать работу общественного транспорта в Самаре и сделать перевозки еще более доступными и безопасными? Этот вопрос регулярно поднимается в городской администрации, причем, в присутствии сразу всех заинтересованных сторон - общественников, перевозчиков, чиновников и сотрудников Госавтоинспекции.
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7 ноября 2018, 10:50
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В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67
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7 ноября 2018, 11:11