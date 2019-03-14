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Самарец получил ожоги рук из-за воспламенения газовоздушной смеси
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14 марта 2019, 08:47
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«Симулировал приступ»: житель Самарской области хранил более 4 кг марихуаны
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14 марта 2019, 05:14
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Самара попала в ТОП-15 городов, где школьников учат хуже всего
Специалисты агентства ZOOM MARKET задались вопросом - где в России самое плохое школьное образование? И составили рейтинг 30 самых крупных городов. При этом лидерство в рейтинге означает, что в этом муниципалитете с уровнем преподавания в средних учебных заведениях не …
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14 марта 2019, 04:30
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Реки в Самарской области вскроются после 26 марта
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14 марта 2019, 04:33
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Судью из Тольятти подозревают в получении крупной взятки
Очередное громкое дело в Самарской области: в среду поздно вечером, 13 марта, с поличным при получении взятки задержан федеральный судья Автозаводского районного суда Тольятти Иван Ежов, сообщает депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. По словам …
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14 марта 2019, 03:48
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Видео: подробности ликвидации боевика в Самарской области
Стали известны подробности ликвидации боевика в Самарской области. Операция произошла в ночь на среду, 13 марта. Напомним, что во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в регионе представители спецслужб узнали о том, что в одном из частных домов в селе Екатериновка …
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13 марта 2019, 11:52
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В «минировании» театра в Тольятти подозревают слесаря
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13 марта 2019, 10:53
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В Самаре прикрыли игорное заведение на Ставропольской
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30 января 2019, 11:29
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Тольяттинку подозревают в организации игорного клуба
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17 января 2019, 12:39
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В Самаре прикрыли три подпольных казино
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4 октября 2018, 01:37
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31-летняя девушка открыла нелегальный игровой клуб в Самаре
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28 августа 2018, 09:23
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