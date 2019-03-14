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«Бункер S» Эфир передачи от 12.03.2019 
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Самарец получил ожоги рук из-за воспламенения газовоздушной смеси

Самарец получил ожоги рук из-за воспламенения газовоздушной смеси

В четверг вечером, 14 марта, в одной из самарских квартир случилось ЧП. В 18:15 стало известно о воспламенении газовоздушной смеси при приготовлении пищи в одной из квартир дома № 121 по Московскому шоссе. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской 
14 марта 2019, 08:47
«Симулировал приступ»: житель Самарской области хранил более 4 кг марихуаны

«Симулировал приступ»: житель Самарской области хранил более 4 кг марихуаны

Полицейские узнали, что 44-летний житель Пестравского района может быть причастен к обороту наркотиков. Силовики задержали подозреваемого у него на работе. Во время разговора мужчина внезапно упал, у него начались судороги. На место вызвали врачей, которые обследовали пациента и объяснили, что 
14 марта 2019, 05:14
Самара попала в ТОП-15 городов, где школьников учат хуже всего

Самара попала в ТОП-15 городов, где школьников учат хуже всего

Специалисты агентства ZOOM MARKET задались вопросом - где в России самое плохое школьное образование? И составили рейтинг 30 самых крупных городов. При этом лидерство в рейтинге означает, что в этом муниципалитете с уровнем преподавания в средних учебных заведениях не 
14 марта 2019, 04:30
Реки в Самарской области вскроются после 26 марта

Реки в Самарской области вскроются после 26 марта

Реки в губернии вскроются в конце этого месяца, примерно с 26 марта по 10 апреля - такой прогноз озвучили специалисты в четверг, 14 марта, на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области. На сегодняшний день на них сохраняется 
14 марта 2019, 04:33
Судью из Тольятти подозревают в получении крупной взятки

Судью из Тольятти подозревают в получении крупной взятки

Очередное громкое дело в Самарской области: в среду поздно вечером, 13 марта, с поличным при получении взятки задержан федеральный судья Автозаводского районного суда Тольятти Иван Ежов, сообщает депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. По словам 
14 марта 2019, 03:48
Видео: подробности ликвидации боевика в Самарской области

Видео: подробности ликвидации боевика в Самарской области

Стали известны подробности ликвидации боевика в Самарской области. Операция произошла в ночь на среду, 13 марта. Напомним, что во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в регионе представители спецслужб узнали о том, что в одном из частных домов в селе Екатериновка 
13 марта 2019, 11:52
В «минировании» театра в Тольятти подозревают слесаря

В «минировании» театра в Тольятти подозревают слесаря

В Тольятти задержали мужчину, которого подозревают в том, что он сообщил о минировании одного из театров города. Ранее неизвестный позвонил в дежурную часть № 24 УМВД России по Тольятти. Дежурный отправил по указанному адресу следственно-оперативную группу. Полицейские проверили здание, кинолог 
13 марта 2019, 10:53
В Самаре прикрыли игорное заведение на Ставропольской

В Самаре прикрыли игорное заведение на Ставропольской

В Самаре прикрыли очередное игорное заведение. В понедельник, 28 января, клуб для любителей азартных игр нашли на улице Ставропольской в доме № 196 сотрудники прокуратуры Кировского района и полицейские. В помещении находились 5 компьютеров с установленной специальной программой для проведения 
30 января 2019, 11:29
Тольяттинку подозревают в организации игорного клуба

Тольяттинку подозревают в организации игорного клуба

Следственный отдел по Автозаводском району Тольятти завел уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы. Ее подозревают в организации и проведении азартных игр.

По версии следствия, в прошлом году женщина организовала и проводила азартные игры на специальном оборудовании в нежилом 
17 января 2019, 12:39
В Самаре прикрыли три подпольных казино

В Самаре прикрыли три подпольных казино

В Самаре «накрыли» три игорных заведения, которые работали в жилых домах в Советском и Железнодорожном районах. Когда полицейские при силовой поддержке СОБР «Омега» пришли по указанным адресам с проверкой, оказалось, что информаторы дали верные данные - в заведениях находились игроки 
4 октября 2018, 01:37
31-летняя девушка открыла нелегальный игровой клуб в Самаре

31-летняя девушка открыла нелегальный игровой клуб в Самаре

Полицейские из Самары узнали, что в одном из домов в Советском районе проводятся азартные игры. При поддержке бойцов СОБР «Омега» правоохранители «навестили» это заведение. Из помещения изъяли 10 игровых терминалов, через которые любители острых ощущений выходили в интернет и могли 
28 августа 2018, 09:23
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