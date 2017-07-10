Ни одной новой стройки за полгода. В областной столице наметился кризис в сфере недвижимости. Причем такая ситуация характерна не только для 63-го региона. Эксперты связывают это с постепенным ужесточением законодательства в сфере строительства. Многие проекты, которые готовили годами, сейчас резко перестали соответствовать разрешенным нормам. Вместе с этим с июля в силу вступили еще одни изменения. Закон теперь регламентирует минимальный размер уставного капитала компаний-застройщиков.
История дольщиков компании «Горос» в Самаре тянется уже более 10 лет. Несколько человек уже умерли, так и не дождавшись своего жилья. Оставшиеся обманутые соинвесторы продолжают отстаивать свои права в надежде получить хотя бы компенсацию. Сюжет о них мы снимали весной.
Тамара Матузкова, дольщица ООО «Горос»:
- Если бы у меня не было жилья, вот эта плошка вместе с вот этой ложкой давно бы участвовали в митингах. Вот и все! У меня есть где жить, но я не должна никому ничего, я ничего у государства не брала, я зарабатывала, и я не собираюсь никому ничего давать. Я не бедная женщина в этом городе, но это не говорит, что меня можно обманывать и я должна молчать, потому что у меня есть где жить. Это мои деньги! Никто мне их не давал!
А это уже совсем свежие кадры. Накануне в арбитражном суде стартовала процедура банкротства компании «Регламент», которая возводит элитный жилой комплекс «Чемпион», расположенный в центре Самары - в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе и Комсомольской. Около 150 соинвесторов этого объекта могут пополнить армию обманутых дольщиков. Уставной капитал обоих застройщиков - и компании "Регламент", и "Горос", по данным из открытых источников, - всего 10 тысяч рублей. В налоговой они числятся как микропредприятия. С первого июля таким организациям строить дома на условиях долевого участия будет нельзя. Чтобы возвести приличных размеров многоэтажку, фирме нужно иметь уставной капитал, пропорциональный стоимости долевок. Например, если будущий жилой комплекс охватывает 500 тысяч квадратных метров, то компания-застройщик должна быть "богата" не менее чем на 1,5 млрд рублей.
Андрей Кичаев, эксперт в строительной сфере:
- Снизится количество фирм-однодневок, которые присутствуют на рынке, играют на торгах, потом занимаются перепродажей этих торгов, ну, скажем, негативно в целом влияя на рынок.
Солидные суммы уставного капитала - некий гарант безопасности кредиторов. Однако некоторые эксперты видят и другие последствия принятых новелл.
Вячеслав Рандаев, эксперт строительной сферы:
- Это приводит к снижению нормальной, здоровой конкуренции на рынке, это усугубляет возможности картельных сговоров в перспективе между оставшимися участниками рынка, это никак не пойдет на пользу стоимости квадратного метра жилья.
Вместе с этим эксперты отмечают, что небольшие игроки рынка - это основная категория застройщиков в Самарской области. И им уже сейчас приходится не просто. Вступивший недавно в силу норматив «одно парковочное место на одну квартиру» поставил под угрозу реализацию большинства запланированных на этот год проектов.