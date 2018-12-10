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«Крылья Советов» слетают на сборы в ОАЭ и Турцию

«Крылья Советов» слетают на сборы в ОАЭ и Турцию

Игроки и тренерский штаб основного и молодежного составов «Крыльев Советов» ушли в отпуск после заключительного матча с «Ростовом». Главная команда соберется в Москве 12 января. После медосмотра футболисты отравятся 14 января в ОАЭ на двухнедельный сбор. Второй и третий сбор 
10 декабря 2018, 05:49
Зампрокурора Промышленного района арестован на 2 месяца

Зампрокурора Промышленного района арестован на 2 месяца

В субботу, 8 декабря, суд арестовал на время следствия заместителя прокурора Промышленного района Самары Олега Анищенко. Он был заключен под стражу на два месяца, до 7 февраля. Напомним, что мужчина стал фигурантом дела о получении взятки. По версии следствия, он 
10 декабря 2018, 04:13
В Самарской области воскресный снегопад побил рекорд

В Самарской области воскресный снегопад побил рекорд

В воскресенье, 9 декабря, в Самарской области было зафиксировано рекордное количество осадков. По данным Приволжского УГМС, в этот день в Большой Глушице выпало 7,5 мм снега, что перекрывает предыдущий рекорд, зарегистрированный в 2013 году, на 1 миллиметр.

В 
10 декабря 2018, 03:05
В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы

В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы

В Самарской области судебные приставы арестовали спецтехнику. Это произошло после того, как крестьянское фермерское хозяйство задолжало одной из промышленных компаний 320 тысяч рублей за удобрения и семена.

Поставщик обратился в суд с заявлением о взыскании долга по договору. Суд 
10 декабря 2018, 02:34
«Выдала кровь»: серийного вора-форточника нашли с помощью науки

«Выдала кровь»: серийного вора-форточника нашли с помощью науки

В Кинеле раскрыли серию краж из частных домов: жертвами злоумышленника стали пять человек, а сумма ущерба перевалила за 216 тысяч рублей. Основной его добычей были деньги и «ювелирка».

Полицейские узнали, что мужчина проникал в частные дома днем, разбивая или 
10 декабря 2018, 10:04
В Самарской области раскрыли 543 коррупционных преступления

В Самарской области раскрыли 543 коррупционных преступления

Представители областной прокуратуры рассказали о том, как они противодействуют коррупции. По данным ведомства, в Самарской области за 9 месяцев этого года число выявленных коррупционных преступлений увеличилось на 5%, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. 
 
Прокуратура Самарской области улучшила показатели по 
7 декабря 2018, 11:20
Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин

Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин

Опубликовано видео задержания молодого человека, подозреваемого в нападениях на женщин. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержали подозреваемого на 
7 декабря 2018, 05:15
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