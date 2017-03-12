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Команда «Чипов и Дейлов» вытащила в Сызрани провалившуюся под лед «Ниву», есть фото
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19 февраля 2017, 01:59
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В Самаре сэкономят на реконструкции набережной у Ладьи
Работы по реконструкции четвертой очереди самарской набережной подешевели на 71 миллион рублей. Соответствующие изменения появились на портале госзакупок. Если изначально максимальная стоимость контракта составляла чуть более 660 миллионов рублей, то теперь ее установили на уровне 590 миллионов.
Как уже …
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8 февраля 2017, 10:00
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Весной в Самаре начнется реконструкция 4-й очереди набережной
Начать в Самаре реконструкцию четвертой очереди набережной с Ладьей планируется весной. Проект обсудили на совещании в мэрии. После завершения работ на набережной появится четырехъярусный фонтан с подсветкой, велодорожки и парковки. Заказчик, департамент градостроительства мэрии, изменил сроки окончания работ – весна …
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20 января 2017, 10:55
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В Самаре на набережной появится новый каскадный фонтан
В мэрии Самары обсудили планы по реконструкции четвертой очереди набережной Волги, где установлен монумент «Ладья». Как уже сообщалось ранее, чтобы обновить скульптурное сооружение, всю мраморную облицовку демонтируют.
Одним из самых примечательных объектов после реконструкции станет каскадный фонтан 44,5 …
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19 января 2017, 12:08
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В Самаре на Волге автомобиль с людьми провалился в промоину, есть фото
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15 января 2017, 02:23
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Сызранец утопил в озере «крузак» за 5 миллионов рублей
Элитный внедорожник Toyota Land Cruiser за считанные секунды пошел ко дну после дрифта на обледенелом озере, передает портал КТВ ЛУЧ.
Парень сначала развлекался, управляя «крузаком» на заснеженному берегу. Его друзья на снегоходах снимали происходящее на видео. Однако, когда …
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5 января 2017, 03:31
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На Сухой Самарке «Нива» провалилась под лед: два человека погибли
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5 января 2017, 03:00
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ФИФА выпустила новый ролик о Самаре к ЧМ-2018, есть видео
На официальном канале FIFA на YouTube появилось новое видео про Самару, где в 2018 году пройдут игры чемпионата мира по футболу.
В описании к видео говорится, что город Самара «расположен в юго-восточной части Европейской части России в месте …
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24 декабря 2016, 04:51