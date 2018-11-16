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В Самаре устранили коммунальную аварию на Гастелло

В Самаре устранили коммунальную аварию на Гастелло

В 6:00 в пятницу, 16 ноября, в областной столице завершились аварийно-восстановительные работы на трубопроводе теплоснабжения. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.
 
Напомним, что из-за коммунальной аварии на улице Гастелло в Октябрьском районе Самары 26 домов 
16 ноября 2018, 09:44
За 5 лет количество больных сахарным диабетом в Самарской области выросло на 6,5 тысяч человек

За 5 лет количество больных сахарным диабетом в Самарской области выросло на 6,5 тысяч человек

В Самарской области растет число больных сахарным диабетом. Сейчас такой диагноз есть у 117 тысяч человек. И эта цифра увеличивается. За последние 5 лет количество заболевших выросло на 6,5 тысяч человек, а за последние 10 - на 37,5 тысяч. Причём, 
16 ноября 2018, 09:23
В Самаре из-за бесхозного пакета эвакуировали «Вива Лэнд»

В Самаре из-за бесхозного пакета эвакуировали «Вива Лэнд»

В четверг, 15 ноября, в областной столице эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Вива Лэнд». Примерно в 18:00 в четырехэтажном здании нашли бесхозный пакет и вызвали полицию. Вскоре на место событий прибыли сотрудники всех экстренных служб, сотрудников и посетителей ТРК эвакуировали, пакет 
16 ноября 2018, 08:46
В Самаре сокращается число курильщиков

В Самаре сокращается число курильщиков

Каждый третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. Его цель - еще раз напомнить людям о вреде никотиновой зависимости и сподвигнуть тех, кто ей подвержен, отказаться от этого пагубного пристрастия. 
 
Количество курильщиков в Самарской области в последние годы неуклонно 
15 ноября 2018, 09:32
Колесо обозрения в парке Гагарина заработает после экспертизы

Колесо обозрения в парке Гагарина заработает после экспертизы

Новое колесо обозрения в парке Гагарина заработает после завершения госэкспертизы. Специалисты должны дать свое заключение о готовности аттракциона к запуску. После этого потребуется провести благоустройство площадки, чтобы превратить ее в зону отдыха, и только потом состоится торжественная церемония открытия. Точные 

6 ноября 2018, 10:52
Стоимость колеса обозрения в парке Гагарина завысили в 2,5 раза

Стоимость колеса обозрения в парке Гагарина завысили в 2,5 раза

Прежняя команда самарской мэрии в 2,5 раза завысила стоимость нового "Колеса обозрения", которое собираются установить в парке Гагарина, об этом заявил в твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. По его словам, при начальной стоимости аттракциона в 50 млн рублей торги 
17 августа 2018, 11:41
Самарцы голосуют за лучшее название для колеса обозрения в парке Гагарина

Самарцы голосуют за лучшее название для колеса обозрения в парке Гагарина

В парке имени Гагарина в Самаре в самом разгаре монтаж нового аттракциона - колеса обозрения. Планируется, что уже в августе на нем смогут прокатиться все желающие. Высота колеса составит 55 метров, каждая из 24 кабинок чуда техники будет рассчитана на 
30 июля 2018, 03:25
Стало известно, когда заработает новое колесо обозрения в Самаре

Стало известно, когда заработает новое колесо обозрения в Самаре

В самарском парке Гагарина продолжается монтаж колеса обозрения. Сейчас рабочие собирают наземный каркас аттракциона. Если не подведет погода, первые запуски колеса состоятся уже в конце июля. При неблагоприятных условиях сроки могут перенестись, сообщает samru.ru со ссылкой на МАУ «Парки 
19 июля 2018, 10:34
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