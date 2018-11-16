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В Самаре устранили коммунальную аварию на Гастелло
В 6:00 в пятницу, 16 ноября, в областной столице завершились аварийно-восстановительные работы на трубопроводе теплоснабжения. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.
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16 ноября 2018, 09:44
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За 5 лет количество больных сахарным диабетом в Самарской области выросло на 6,5 тысяч человек
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16 ноября 2018, 09:23
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В Самаре из-за бесхозного пакета эвакуировали «Вива Лэнд»
В четверг, 15 ноября, в областной столице эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Вива Лэнд». Примерно в 18:00 в четырехэтажном здании нашли бесхозный пакет и вызвали полицию. Вскоре на место событий прибыли сотрудники всех экстренных служб, сотрудников и посетителей ТРК эвакуировали, пакет …
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16 ноября 2018, 08:46
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В Самаре сокращается число курильщиков
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15 ноября 2018, 09:32
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Колесо обозрения в парке Гагарина заработает после экспертизы
Новое колесо обозрения в парке Гагарина заработает после завершения госэкспертизы. Специалисты должны дать свое заключение о готовности аттракциона к запуску. После этого потребуется провести благоустройство площадки, чтобы превратить ее в зону отдыха, и только потом состоится торжественная церемония открытия. Точные …
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6 ноября 2018, 10:52
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Стоимость колеса обозрения в парке Гагарина завысили в 2,5 раза
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17 августа 2018, 11:41
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Самарцы голосуют за лучшее название для колеса обозрения в парке Гагарина
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30 июля 2018, 03:25
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Стало известно, когда заработает новое колесо обозрения в Самаре
В самарском парке Гагарина продолжается монтаж колеса обозрения. Сейчас рабочие собирают наземный каркас аттракциона. Если не подведет погода, первые запуски колеса состоятся уже в конце июля. При неблагоприятных условиях сроки могут перенестись, сообщает samru.ru со ссылкой на МАУ «Парки …
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19 июля 2018, 10:34