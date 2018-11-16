За 5 лет количество больных сахарным диабетом в Самарской области выросло на 6,5 тысяч человек … В Самарской области растет число больных сахарным диабетом. Сейчас такой диагноз есть у 117 тысяч человек. И эта цифра увеличивается. За последние 5 лет количество заболевших выросло на 6,5 тысяч человек, а за последние 10 - на 37,5 тысяч. Причём,